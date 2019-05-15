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Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor

JPMorgan analistleri, Apple'ın bir sonraki iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 14 arttıracağını açıkladılar. Bunun nedeni ise ABD'nin Çin'e uyguladığı yeni tarifeleri dengelemek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,6b
2
31
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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En koyu Apple fanatiklerinin bile savunamadığı tek konu şirketin yüksek fiyat politikası diyebiliriz. Şirketin belirlediği fiyat etiketleri, bırakın her yıl yeni bir iPhone'a geçmeyi, bu süreyi 3 ila 4 yıla çıkarmış durumda. Yeni gelen haberler ise kullanıcıları daha da karamsarlığa itecek yönde.

Çin'e uygulanan tarifelerin etkisi

JP Morgan analistleri, yeni iPhone modellerinin fiyatlarının yüzde 14 oranında artacağını belirtiyorlar. Bunun nedeni ise Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni tarifeleri dengelemek olarak açıklanıyor. Zira ABD, Çin malları için gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararı almış ve yürürlüğe sokmuştu. Bu kararla birlikte 1.000 dolarlık iPhone XS modelinin fiyatı 1.142 dolara yükselecek.
JP Morgan'ın yaptığı açıklamada Çin'e uygulanan yüzde 25'lik bir tarifenin etkisini absorbe etmek için böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Apple, piyasaya sürdüğü yüksek fiyatlı iPhone'ların satmamasından şikayetçi ve bu karar sonucunda nasıl bir tepki vereceği şimdilik meçhul. Ancak bu fiyat artışlarının uzun vadede şirkete bir yarar sağlamayacağı kesin. Alım gücü gittikçe düşen kullanıcıların tarafında ise durum endişe verici.

https://www.cnbc.com/2019/05/14/apple-would-need-to-raise-iphone-prices-significantly-to-offset-new-tariffs-analysts-say.html Yorum Yaz
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barsahin 3 hf. en beğenilen
Eğer siz %14 zam koyarsanız bizim hükümette ekstra %25 ÖTV daha koyup size haddinizi bildirir.
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oly1786 3 hf.
ne gün be, iyi bir haber duymayacak mıyız arkadaş?
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terimer 3 hf.
isheep'ler icin fark etmez. Isterse %140 artsin. Onlar yine kol, bacak, bobrek satar yine alir.
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South of Heaven 3 hf. yeni yorumcu
bu iphone çöptür içindeki ios işletim sistemi berbat bir yazılım ve kısıtlı. bu telefona para vermeyin. en iyisi android kullanmak
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navigator_ 3 hf.
Tabiki bu fiyatlamalar Hükümetin koyduğu vergiyle birlikte aynı arabadaki gibi bir kndine bir devlete şeklinde olduğu için saçma bir hal aldı. Kur zaten yüksek., üzerine bir de vergi sayın bakanımın dediği gibi şubat ocaktan iyi mart şubattan Nisan zaten iyi ama mayıs Nisandan daha iyi olacak oluyor da![>:]
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İlke Kurtlutepe 3 hf. yeni yorumcu
Artık insanlar olmayan beyinlerini alsın şu Allahın belası markayı.
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AlkanExclusive 3 hf.
E Allah toptan belanızı versin...
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apeirons 3 hf.
Türkiye'ye koymaz merak etmeyin..
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darkaura 3 hf.
iphone xs max 256gb in bom - montaj dahil uretim maliyeti 440$. operasyonel maliyetler, arge ile 750$ ediyor. satis fiyati 1250$. 500dolar net kar. nasil bir para hirsidirki yagli karindan dusecek en ufak payi hemen musterisinden telafi etmeye calisiyor. cinin koydugu vergilerin sadece uretim kismini kapsayacagini dusununce bu bahaneye fiyati fazladan bile artiriyorlar. acaba azalan satislardan kaybidami cikarma derdindeler.
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W.Amadeus 3 hf.
Her konuda aynı yorumlar, bir de hit alıyor;
Taksit yok zaten. Kredi faizleri belli. Asgari ücret belli. Asgari ücretlinin ödeyebileceği para da belli.
Kısacası artık iPhone' u parası olan alıyor, olmayan alamıyor ve alamaz.
Bu alamayacak kesime bir kesim daha katılacak yeni zamlarla o kadar.
Parası olana zaten zam ya da ötv fark etmiyor çok fazla.
Fark ediyor diyen, ya benim gibi durumu olduğu halde telefona bu paraları veremeyen kesim.
Ya da gerçekten durumu olmayan kesim.
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sosisvesalam 3 hf.
amerikan ürünlerini ülkeye sokmayın.
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cem650 3 hf.
çokta fifi benide kaybettiyse kimbilir kimleri kaybeder... artık öyle bir cazibeliği bir havası kalmadı.
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teknokaptan 3 hf.
Zenginin bu zammı sorun yapacağını sanmıyorum
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