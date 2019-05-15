Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor

En koyu Apple fanatiklerinin bile savunamadığı tek konu şirketin yüksek fiyat politikası diyebiliriz. Şirketin belirlediği fiyat etiketleri, bırakın her yıl yeni bir iPhone'a geçmeyi, bu süreyi 3 ila 4 yıla çıkarmış durumda. Yeni gelen haberler ise kullanıcıları daha da karamsarlığa itecek yönde.

Çin'e uygulanan tarifelerin etkisi

JP Morgan analistleri, yeni iPhone modellerinin fiyatlarının yüzde 14 oranında artacağını belirtiyorlar. Bunun nedeni ise Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni tarifeleri dengelemek olarak açıklanıyor. Zira ABD, Çin malları için gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararı almış ve yürürlüğe sokmuştu. Bu kararla birlikte 1.000 dolarlık iPhone XS modelinin fiyatı 1.142 dolara yükselecek.

https://www.cnbc.com/2019/05/14/apple-would-need-to-raise-iphone-prices-significantly-to-offset-new-tariffs-analysts-say.html

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JP Morgan'ın yaptığı açıklamadayüzde 25'lik bir tarifenin etkisinietmek için böyle bir karar alındığı belirtiliyor., piyasaya sürdüğü yüksek fiyatlı iPhone'ların satmamasından şikayetçi ve bu karar sonucunda nasıl bir tepki vereceğimeçhul. Ancak bu fiyat artışlarının uzun vadede şirkete birkesin. Alım gücü gittikçe düşen kullanıcıların tarafında ise durumverici.