Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor

Teknoloji Editörü
En koyu Apple fanatiklerinin bile savunamadığı tek konu şirketin yüksek fiyat politikası diyebiliriz. Şirketin belirlediği fiyat etiketleri, bırakın her yıl yeni bir iPhone'a geçmeyi, bu süreyi 3 ila 4 yıla çıkarmış durumda. Yeni gelen haberler ise kullanıcıları daha da karamsarlığa itecek yönde.
Çin'e uygulanan tarifelerin etkisi
JP Morgan analistleri, yeni iPhone modellerinin fiyatlarının yüzde 14 oranında artacağını belirtiyorlar. Bunun nedeni ise Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni tarifeleri dengelemek olarak açıklanıyor. Zira ABD, Çin malları için gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararı almış ve yürürlüğe sokmuştu. Bu kararla birlikte 1.000 dolarlık iPhone XS modelinin fiyatı 1.142 dolara yükselecek.JP Morgan'ın yaptığı açıklamada Çin'e uygulanan yüzde 25'lik bir tarifenin etkisini absorbe etmek için böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Apple, piyasaya sürdüğü yüksek fiyatlı iPhone'ların satmamasından şikayetçi ve bu karar sonucunda nasıl bir tepki vereceği şimdilik meçhul. Ancak bu fiyat artışlarının uzun vadede şirkete bir yarar sağlamayacağı kesin. Alım gücü gittikçe düşen kullanıcıların tarafında ise durum endişe verici.
https://www.cnbc.com/2019/05/14/apple-would-need-to-raise-iphone-prices-significantly-to-offset-new-tariffs-analysts-say.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Taksit yok zaten. Kredi faizleri belli. Asgari ücret belli. Asgari ücretlinin ödeyebileceği para da belli.
Kısacası artık iPhone' u parası olan alıyor, olmayan alamıyor ve alamaz.
Bu alamayacak kesime bir kesim daha katılacak yeni zamlarla o kadar.
Parası olana zaten zam ya da ötv fark etmiyor çok fazla.
Fark ediyor diyen, ya benim gibi durumu olduğu halde telefona bu paraları veremeyen kesim.
Ya da gerçekten durumu olmayan kesim.
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