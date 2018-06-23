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Red Dead Redemption 2'yi PC için bekleyenlere müjde!

Red Dead Redemption 2'yi PC platformuna bekleyenlere güzel haber geldi. Şirket çalışanı bir kişinin LinkedIn profiline göre Red Dead Redemption 2, PC'ye de gelecek.
11 ay
12,9b
1
9
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rockstar Games programcısının LinkedIn profili üzerinde belirtilene göre, Red Dead Redemption 2 PC'ye gelecek. Daha öncesinde Beaterator, L.A Noire ve Grand Theft Auto V oyunlarında çalışmış programcının LinkedIn profilinde Red Dead Redemption 2'nin PlayStation 4, Xbox One PC için geliştirildiği yazıyor.
Rockstar Games Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonu hakkında resmi bir duyuruda bulunmadı. Eğer PC'ye gelecekse de Grand Theft Auto V'te olduğu gibi konsol versiyonlarından sonra gelecektir.
Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'de PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Rockstar_Programcisinin_LinkedIn_Profilinde_Belirtilene_Gore_Red_Dead_Redemption_2_PCye_Gelecek-91327.htm Yorum Yaz
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deoks 11 ay en beğenilen
gta 5 de aynı oyunu millete 3-4 kere satmanın tadını aldılar bi kere. her türlü platforma çıkarırlar bunu da.
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BatuhanXxX 11 ay
X86 Tabanlı konsollar nedeniyle 3.parti çoğu oyun, eğer konsol üreticileri ile özel sözleşmeleri yoksa pc ye gelecektir. Çünkü önceden konsola üretilen oyunun PC mimarisine Port edilmesi masraflı olduğu için çıkartmıyorlardi. Şimdi kolay. 1m dolar masrafı varsa ve en az 5m dolar kazanırım diyorsa neden çıkarmasın. Tabiki önce Karlılık oranı yüksek konsolda sattiktan sonra.
X86 Tabanlı konsollar nedeniyle 3.parti çoğu oyun, eğer konsol üreticileri ile özel sözleşmeleri yoksa pc ye gelecektir. Çünkü önceden konsola üretilen oyunun P...
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Playas 7 ay
ipe ipe cıkacak rahat olun. rockstardan bahsediyoruz.
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Anti Fanboy 7 ay
Ulan bunu bileydim Ultimate Edition'a 670 kağıt gömmezdim
.
Neyse oyun indi açılmasını bekliyoruz yapacak bişi yok
.
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yerel oyun kulübü 7 ay
Evet arkadaşlar konuyu hareketlendirelim.Şuanda 37 yaşında oyun çeviri yapan yaşlı bir oyuncu olarak uzun zamandır hiç bir oyun beni bu kadar heyecanlandırmamıştı.Oyunu takip etmemiştim.Çok da bilgim ve de ilgim yokdu açıkçası.Birinci oyunu da hiç merak edip oynamadım.Ama bir fragmanda baş karakter atıyla beraber karlı bir günde bir patikada ilerliyordu.O an işte beklediğim oyun dedim.Witcher 3 den beri hiç bir oyun beni bu kadar heyecanlandırmamıştı.Ps4 ünü 3 ay önce satan biri olarak(sadece bu oyunu oynayamayacağım için pişmanım bu arada) pc ye çıkmasını umud ediyorum.Uzun soluklu ve eğlenceli bir deneyim olacağı kesin.
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maxmania 11 ay
ben daha kötüsünü söyleyeyim gta 5 teki micro transaction (shark card olayı) daha beter şekilde gelecek diyor yabancı kaynaklar. gta 5 te o kredi saçmalığı ile oyunun satışından kat kat fazla gelir elde etti rockstar, bu oyunu illaki getirecek pcye. kan kokusunu aldı bir kere.
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muroooo19 11 ay
Konsoldan yine PC ye port olacak sanırım. La noire gibi. Oyunda ağır çekim hareket ediyoruz. İnş ağır çekim bir oyun olmaz yine.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Adamlar bu işten iyi para kaldırıyorlar doğrusu. Oyun piyasasına hakimler. Baya da bekleyeni var etrafımdan gördüğüm kadarıyla. Neyse şunun şurasında Ekim'e ne kaldı, nasılsa arkadaşlarımdan bir alan olur, onlardan bakarım artık :)
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BatuhanXxX 11 ay
X86 Tabanlı konsollar nedeniyle 3.parti çoğu oyun, eğer konsol üreticileri ile özel sözleşmeleri yoksa pc ye gelecektir. Çünkü önceden konsola üretilen oyunun PC mimarisine Port edilmesi masraflı olduğu için çıkartmıyorlardi. Şimdi kolay. 1m dolar masrafı varsa ve en az 5m dolar kazanırım diyorsa neden çıkarmasın. Tabiki önce Karlılık oranı yüksek konsolda sattiktan sonra.
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ozmenakif 11 ay
Böyle şeyleri kim nasıl görüyor da haber oluyor anlamıyorum. İşi bütün gün Rockstar Games çalışanlarının LinkedIn profillerini incelemek olan bir ekip var sanırım
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deoks 11 ay en beğenilen
gta 5 de aynı oyunu millete 3-4 kere satmanın tadını aldılar bi kere. her türlü platforma çıkarırlar bunu da.
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