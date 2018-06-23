Red Dead Redemption 2'yi PC için bekleyenlere müjde!

Rockstar Games programcısının LinkedIn profili üzerinde belirtilene göre, Red Dead Redemption 2 PC'ye gelecek. Daha öncesinde Beaterator, L.A Noire ve Grand Theft Auto V oyunlarında çalışmış programcının LinkedIn profilinde Red Dead Redemption 2'nin PlayStation 4, Xbox One PC için geliştirildiği yazıyor.

Rockstar Games Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonu hakkında resmi bir duyuruda bulunmadı. Eğer PC'ye gelecekse de Grand Theft Auto V'te olduğu gibi konsol versiyonlarından sonra gelecektir.

Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'de PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Rockstar_Programcisinin_LinkedIn_Profilinde_Belirtilene_Gore_Red_Dead_Redemption_2_PCye_Gelecek-91327.htm