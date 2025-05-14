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    Tarihi anlaşma imzalandı: İspanya F-5'lerin yerine HÜRJET'i seçti!

    TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin ihalesini kazandı. Taraflar arasında anlaşma imzalandı.                

    Tarihi anlaşma imzalandı: İspanya F-5'lerin yerine HÜRJET'i seçti Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET tarihi bir başarı yakalayarak İspanya Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil eğitim uçağı ihalesini kazandı. İspanya’da F-5 uçakları emekliye ayrılacak ve yerine HÜRJET kullanılacak.

    İspanya Hava Kuvvetleri ile TUSAŞ arasında aylar süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı. Madrid’deki Uluslararası Savunma Fuarı FEINDEF 2025’te taraflar arasında anlaşma imzalandı. Böylelikle bir zamanlar yurt dışından eğitim uçağı satın alan Türkiye, Avrupa'ya jet motorlu eğitim uçağı ihraç eder hale geldi.

    Tarihi anlaşma imzalandı: İspanya F-5'lerin yerine HÜRJET'i seçti Tam Boyutta Gör
    İspanya Hava Kuvvetleri için üretilecek HÜRJET'lerde TUSAŞ ile Airbus arasında iş birliği yapılacak. Uçaklar Türkiye'de üretilecek ve Airbus'ın çeşitli alt sistemleri kullanılacak. FEINDEF 2025’te İspanya Hava Kuvvetleri kaplamalı HÜRJET sergilendi.

    İspanya, F-5 uçaklarını emekliye ayırmak için HÜRJET dahil olmak üzere Boeing T-7, Korea Aerospace Industries T-50 ve Leonardo M-346 için görüşmeler yapmıştı. HÜRJET’in yeni nesil aviyonik sistemleri, gemiden kalkış iniş yapabilecek olması ve İspanyol şirketlerin üretime entegre edilmesi sayesinde ihaleyi TUSAŞ kazandı.

    Tarihi anlaşma imzalandı: İspanya F-5'lerin yerine HÜRJET'i seçti Tam Boyutta Gör

    HÜRJET’in 2026 yılında Türk Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. İlk versiyonlarda General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alacak. Sonraki yıllarda ise yerli motor entegre edilecek.

    HÜRJET özellikleri neler?

    TUSAŞ  tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı oldu. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

    HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkıyor. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. Bu motor; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında da kullanılıyor. TEI, HÜRJET'e yerli motor geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    HÜRJET’in TCG Anadolu’dan iniş ve kalkış yapabilen özel versiyonu için çalışmalar başladı. Bu versiyonun testlerine 2028 yılında başlanacağı açıklandı.

    Tarihi anlaşma imzalandı: İspanya F-5'lerin yerine HÜRJET'i seçti Tam Boyutta Gör

    HÜRJET teknik özellikleri

    • Uzunluk: 13,7 m / 44,9 ft
    • Kanat Açıklığı: 9,5 m / 31,2 ft
    • Yükseklik: 4,1 m / 13,5 ft
    • Kanat Alanı: 25 m2 /270 ft2
    • İtki: 17.700 lbf
    • Menzil: 1.060 nmi
    • Tırmanma Oranı: 48.500 fpm
    • Servis Tavanı: 45.000 ft
    • Azami Kesintisiz G: 6.3 G @ 15.000 ft
    • Yük Kapasitesi: 7.500 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g
    • Gelişmiş Jet Eğitimi
    • Öncü Avcı Eğitim Uçağı
    • Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)
    • Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi
    • Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)
    • Akrobatik Gösteri Uçağı

    HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 2 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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