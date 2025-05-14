Tarihi anlaşma imzalandı: İspanya F-5'lerin yerine HÜRJET'i seçti!

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Tam Boyutta Gör TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET tarihi bir başarı yakalayarak İspanya Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil eğitim uçağı ihalesini kazandı. İspanya’da F-5 uçakları emekliye ayrılacak ve yerine HÜRJET kullanılacak.

İspanya Hava Kuvvetleri ile TUSAŞ arasında aylar süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı. Madrid’deki Uluslararası Savunma Fuarı FEINDEF 2025’te taraflar arasında anlaşma imzalandı. Böylelikle bir zamanlar yurt dışından eğitim uçağı satın alan Türkiye, Avrupa'ya jet motorlu eğitim uçağı ihraç eder hale geldi.

Tam Boyutta Gör İspanya Hava Kuvvetleri için üretilecek HÜRJET'lerde TUSAŞ ile Airbus arasında iş birliği yapılacak. Uçaklar Türkiye'de üretilecek ve Airbus'ın çeşitli alt sistemleri kullanılacak. FEINDEF 2025’te İspanya Hava Kuvvetleri kaplamalı HÜRJET sergilendi.

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İspanya, F-5 uçaklarını emekliye ayırmak için HÜRJET dahil olmak üzere Boeing T-7, Korea Aerospace Industries T-50 ve Leonardo M-346 için görüşmeler yapmıştı. HÜRJET’in yeni nesil aviyonik sistemleri, gemiden kalkış iniş yapabilecek olması ve İspanyol şirketlerin üretime entegre edilmesi sayesinde ihaleyi TUSAŞ kazandı.

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HÜRJET’in 2026 yılında Türk Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. İlk versiyonlarda General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alacak. Sonraki yıllarda ise yerli motor entegre edilecek.

HÜRJET özellikleri neler?

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı oldu. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkıyor. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. Bu motor; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında da kullanılıyor. TEI, HÜRJET'e yerli motor geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HÜRJET’in TCG Anadolu’dan iniş ve kalkış yapabilen özel versiyonu için çalışmalar başladı. Bu versiyonun testlerine 2028 yılında başlanacağı açıklandı.

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HÜRJET teknik özellikleri

Uzunluk : 13,7 m / 44,9 ft

: 13,7 m / 44,9 ft Kanat Açıklığı : 9,5 m / 31,2 ft

: 9,5 m / 31,2 ft Yükseklik : 4,1 m / 13,5 ft

: 4,1 m / 13,5 ft Kanat Alanı : 25 m2 /270 ft2

: 25 m2 /270 ft2 İtki : 17.700 lbf

: 17.700 lbf Menzil : 1.060 nmi

: 1.060 nmi Tırmanma Oranı : 48.500 fpm

: 48.500 fpm Servis Tavanı : 45.000 ft

: 45.000 ft Azami Kesintisiz G : 6.3 G @ 15.000 ft

: 6.3 G @ 15.000 ft Yük Kapasitesi : 7.500 lbs

: 7.500 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri : +8g / -3g

: +8g / -3g Gelişmiş Jet Eğitimi

Öncü Avcı Eğitim Uçağı

Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)

Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi

Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)

Akrobatik Gösteri Uçağı

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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