Minecraft’ın yaratıcısından şaşırtan “Minecraft 2” müjdesi

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Tam Boyutta Gör Minecraft’ın orijinal yaratıcısı Markus “Notch” Persson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda yeni oyununun bir "Minecraft ruhani halefi" olabileceğini belirtti ve “Aslında Minecraft 2’yi duyurdum” ifadelerini kullandı. Notch, takipçilerine geliştirdiği projenin mevcut yönüyle devam edip etmemesi gerektiğini ya da Minecraft’a daha yakın bir oyun yapmaya yönelmesi gerekip gerekmediğini sorduğu bir anket düzenlemişti.

Minecraft 2 duyurusu

Notch’un hâlihazırdaki projesi, Wizardry, Grimrock ve Eye of the Beholder gibi klasik birinci şahıs zindan oyunlarına roguelike bir yorum getirmeyi amaçlıyordu. Ancak Notch, yeni yılın ilk günü attığı tweet ile bu konsepti bırakıp Minecraft’a daha çok benzeyen bir oyun yapma fikrini ortaya attı: "Çalışmalarımı beğenen ancak retro nostalji zevkimi paylaşmayan ve Minecraft'ın ruhani halefi gibi bir şey yapmamı tercih eden insanlar olabileceğini düşündüm" diye yazdı. Ek olarak esprili bir dille, “Ve tabii ki bu parayı kabul ederim” dedi.

Anket sonuçlarına göre takipçilerin yüzde 79’u “Minecraft 2 yap boomer” seçeneğini desteklerken, yüzde 21’i mevcut projeye devam etmesini tercih etti. Notch, bu sonuçlar doğrultusunda fikrini değiştirmeyi ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Sonraki paylaşımlarında da ciddi olduğunun altını çizdi.

Microsoft ve Mojang’a saygı durumu

Notch, Microsoft’un ve Mojang ekibinin Minecraft üzerinde yaptığı çalışmaları takdir ettiğini ifade ederek, Mojang’ın kendi yöntemleriyle ilerlemesine izin verilmesinin oldukça adil olduğunu söyledi. Ancak Microsoft’un projeleri “microsoftlaştırma” tarzına da ince bir eleştiri getirmeyi ihmal etmedi.

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Bilindiği üzere Notch, 2014 yılında Mojang’ı 2,5 milyar dolara Microsoft’a satmış ve oyundan tamamen ayrılmıştı. Aradan geçen yıllarda ise geliştirici olarak kazandığı itibarı, yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle ciddi bir şekilde zarar gördü. Notch, özellikle son 10 yılda yaptığı açıklamalarla sıkça eleştirilerin odağı oldu. Mesela Notch, feminist hareketi bir “sosyal hastalık” olarak tanımlamak da dahil olmak üzere aykırı görüşleriyle çeşitli “cinsiyet” merkezli tartışmalara konu olmuştu. Hatta bu açıklamalar nedeniyle Microsoft ve Mojang, Minecraft’ın açılış ekranından Notch’un ismini kaldırmıştı.

“Minecraft 2” fikri gerçekçi mi?

Notch’un “Minecraft 2” olarak adlandırdığı bir proje, kağıt üzerinde heyecan verici görünebilir. Ancak Minecraft, yıllar içinde bir hayatta kalma oyunundan çok daha fazlasına dönüştü. Hem yaratıcı bir alan hem de sosyal bir platform haline geldi. Bu kadar geniş bir kapsamı olan bir oyunun halefi olmak, birçok zorluğu beraberinde getiriyor.

Ayrıca Minecraft’ın ruhani halefi olarak adlandırılabilecek birçok başarılı oyun hâlihazırda piyasada bulunuyor. Terraria ve Dragon Quest Builders en yakın örnekler arasında sayılabilir. Dolayısıyla Notch’tan somut bir şey görmeden önce biraz temkinli olmakta fayda var.

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