Reddit CEO’su, Donald Trump destekçilerinin yorumlarını gizlice değiştirdi!

Reddit CEO'su Steve Huffman, şahsına yönelik hakaretler aldığından dolayı ilgili başlığa ait olan Donald Trump destekçilerinin yorumlarını düzenlediğini itiraf etti.Hikayenin başlangıç noktası olan Washington DC merkezli pizza dükkanı(Comet Ping Pong) ile Obama, Hillary Clinton, kampanya menajeri John Podesta gibi bir çok siyasi isim arasındaki çocuk ticareti iddiaları kullanıcılar tarafından Reddit’te bir hayli ilgi çekmişti. Ardından New York Times bu olayı gündemine taşımıştı.
Hikayenin asılsız çıkması üzerine Reddit'te sözde deliller bulunduran r/Pizzagate başlığı kapatıldı. Bunun ardından başlıktaki Donald Trump destekçileri, Ceo Huffman’e hakaret dolu sözler yağdırdı. Dün öğlen saatlerinde The_Donald isimli topluluk üyeleri bıraktıkları mesajlarda değişiklikler olduğunu fark etti. Üyelerin Huffman’a yönelik hakaretleri The_Donald moderatörlerine yapılmışcasına değiştirilmişti. Huffman açıklama yaparak kendisine yönelik ”f**k u/spez” ifadelerini “f**k u/The_Donald” şeklinde değiştirdiğini itiraf etti.
Yaptığının CEO olarak yanlış olduğunu kabullenen Huffman, ekibinin kendisin kızgın olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını kaydetti. Şimdi ise The_Donald kullanıcıları Huffman’ı sitenin güvenilirliğini yok etmekle ve illegal mesajları barındıran tartışmalı başlıkları kapatarak kendilerine baskı uygulamakla suçluyor.
https://techcrunch.com/2016/11/23/reddit-huffman-trump/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olayı takip edenlerden biriyim. Ortada kocaman iddialar topluluğu var.
Ortaya sürülen, ilişkilendirilen her bir bağlantı asılsız mıymış yani?
Podesta ile ilişkisi olan kişiler aslında yok muymuş?
Bu adam kimsesizler vakfına bağış yapan babacan biri miymiş aslında?
Şu Instagram'da paylaşılan iğrenç fotoğraflar sanat eseri miymiş yani?
Ortada gerçekliği büyük olası olan bir pedofili sapıklık var ve olayı asılsız diyerek kesip atıyorsunuz. Sizi takip eden ve Pizzagate'i duymamış insanların da bir anda bu kelime ile duyarsızlaşmasına neden oluyorsunuz. Yapmayın etmeyin. Yazdık geçtik işte diye düşünmeyin. İnsanları etkileyen bir site burası. Yazdıklarınızın gücünü umursamamazlık yapmayın.
Haberi çevirdiğiniz kaynak sitesindeki "fake news", "fabricated" kelimelerini görünce direkt asılsız olarak çevirip paylaştıysanız hele ayıbınız daha büyük. Öznel bir şekilde kaleme alındığı bariz bir yazıyı bari tarafsızlaştırarak paylaşsaydınız. Bu kadar mı zordu yani? Zaten anladık Pizzagate'den bir habersiniz.
Ne diyeyim, yazık.
Obama ve Clinton ile bağlantılar olsa da çok kesin bulgular yok.
Ancak James Alefantis, Amanda Kleinman ve Podesta'lar kesinlikle masum değil. Bu kadar pislik tesadüf olamaz.