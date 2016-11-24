Reddit CEO’su, Donald Trump destekçilerinin yorumlarını gizlice değiştirdi!

Reddit CEO'su Steve Huffman, şahsına yönelik hakaretler aldığından dolayı ilgili başlığa ait olan Donald Trump destekçilerinin yorumlarını düzenlediğini itiraf etti.Hikayenin başlangıç noktası olan Washington DC merkezli pizza dükkanı(Comet Ping Pong) ile Obama, Hillary Clinton, kampanya menajeri John Podesta gibi bir çok siyasi isim arasındaki çocuk ticareti iddiaları kullanıcılar tarafından Reddit’te bir hayli ilgi çekmişti. Ardından New York Times bu olayı gündemine taşımıştı.

Hikayenin asılsız çıkması üzerine Reddit'te sözde deliller bulunduran r/Pizzagate başlığı kapatıldı. Bunun ardından başlıktaki Donald Trump destekçileri, Ceo Huffman’e hakaret dolu sözler yağdırdı. Dün öğlen saatlerinde The_Donald isimli topluluk üyeleri bıraktıkları mesajlarda değişiklikler olduğunu fark etti. Üyelerin Huffman’a yönelik hakaretleri The_Donald moderatörlerine yapılmışcasına değiştirilmişti. Huffman açıklama yaparak kendisine yönelik ”f**k u/spez” ifadelerini “f**k u/The_Donald” şeklinde değiştirdiğini itiraf etti.

Yaptığının CEO olarak yanlış olduğunu kabullenen Huffman, ekibinin kendisin kızgın olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını kaydetti. Şimdi ise The_Donald kullanıcıları Huffman’ı sitenin güvenilirliğini yok etmekle ve illegal mesajları barındıran tartışmalı başlıkları kapatarak kendilerine baskı uygulamakla suçluyor.

https://techcrunch.com/2016/11/23/reddit-huffman-trump/