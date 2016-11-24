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Reddit CEO’su, Donald Trump destekçilerinin yorumlarını gizlice değiştirdi!

Reddit CEO'su Huffman, Trump destekçilerinin mesajlarını kendisine yönelik hakaretler içerdiği gerekçesiyle değiştirdi. Yazarlar ve Reddit ekibi ise Huffman'ı siteye zarar vermekle suçluyor.
2 yıl
1,8b
1
15
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Reddit CEO'su Steve Huffman, şahsına yönelik hakaretler aldığından dolayı ilgili başlığa ait olan Donald Trump destekçilerinin yorumlarını düzenlediğini itiraf etti.Hikayenin başlangıç noktası olan Washington DC merkezli pizza dükkanı(Comet Ping Pong) ile ObamaHillary Clinton, kampanya menajeri John Podesta gibi bir çok siyasi isim arasındaki çocuk ticareti iddiaları kullanıcılar tarafından Reddit’te bir hayli ilgi çekmişti. Ardından New York Times bu olayı gündemine taşımıştı.
Hikayenin asılsız çıkması üzerine Reddit'te sözde deliller bulunduran r/Pizzagate başlığı kapatıldı. Bunun ardından başlıktaki Donald Trump destekçileri, Ceo Huffman’e hakaret dolu sözler yağdırdı. Dün öğlen saatlerinde The_Donald isimli topluluk üyeleri bıraktıkları mesajlarda değişiklikler olduğunu fark etti. Üyelerin Huffman’a yönelik hakaretleri The_Donald moderatörlerine yapılmışcasına değiştirilmişti. Huffman açıklama yaparak kendisine yönelik  ”f**k u/spez” ifadelerini “f**k u/The_Donald” şeklinde değiştirdiğini itiraf etti.
Yaptığının CEO olarak yanlış olduğunu kabullenen Huffman, ekibinin kendisin kızgın olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını kaydetti. Şimdi ise The_Donald kullanıcıları Huffman’ı sitenin güvenilirliğini yok etmekle ve illegal mesajları barındıran tartışmalı başlıkları kapatarak kendilerine  baskı uygulamakla suçluyor.

https://techcrunch.com/2016/11/23/reddit-huffman-trump/ Yorum Yaz
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lotraranel 2 yıl en beğenilen
Vay be burda olsa yeri inletiriz, adamlar redditte yapmis. Zamaninda extraloob vardi serefsiz okan. Oda uyeleri banlayip mesajlari olumluya ceviriyordu. Ayni olay olmus
Vay be burda olsa yeri inletiriz, adamlar redditte yapmis. Zamaninda extraloob vardi serefsiz okan. Oda uyeleri banlayip mesajlari olumluya ceviriyordu. Ayni ol...
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alooocum 2 yıl
O değil de neye dayanarak asılsız demiş editör bunu duymak isterim.
Olayı takip edenlerden biriyim. Ortada kocaman iddialar topluluğu var.
Ortaya sürülen, ilişkilendirilen her bir bağlantı asılsız mıymış yani?
Podesta ile ilişkisi olan kişiler aslında yok muymuş?
Bu adam kimsesizler vakfına bağış yapan babacan biri miymiş aslında?
Şu Instagram'da paylaşılan iğrenç fotoğraflar sanat eseri miymiş yani?
Ortada gerçekliği büyük olası olan bir pedofili sapıklık var ve olayı asılsız diyerek kesip atıyorsunuz. Sizi takip eden ve Pizzagate'i duymamış insanların da bir anda bu kelime ile duyarsızlaşmasına neden oluyorsunuz. Yapmayın etmeyin. Yazdık geçtik işte diye düşünmeyin. İnsanları etkileyen bir site burası. Yazdıklarınızın gücünü umursamamazlık yapmayın.
Haberi çevirdiğiniz kaynak sitesindeki "fake news", "fabricated" kelimelerini görünce direkt asılsız olarak çevirip paylaştıysanız hele ayıbınız daha büyük. Öznel bir şekilde kaleme alındığı bariz bir yazıyı bari tarafsızlaştırarak paylaşsaydınız. Bu kadar mı zordu yani? Zaten anladık Pizzagate'den bir habersiniz.
Ne diyeyim, yazık.
O değil de neye dayanarak asılsız demiş editör bunu duymak isterim.Olayı takip edenlerden biriyim. Ortada kocaman iddialar topluluğu var.Ortaya sürül...
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Dovahkiin 2 yıl
Sansüre bak arkadaş!
Obama ve Clinton ile bağlantılar olsa da çok kesin bulgular yok.
Ancak James Alefantis, Amanda Kleinman ve Podesta'lar kesinlikle masum değil. Bu kadar pislik tesadüf olamaz.
Sansüre bak arkadaş!Obama ve Clinton ile bağlantılar olsa da çok kesin bulgular yok.Ancak James Alefantis, Amanda Kleinman ve Podesta'lar kesinlikle mas...
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kadirirdem 2 yıl
Vay anasını uyanık herif...
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alooocum 2 yıl
O değil de neye dayanarak asılsız demiş editör bunu duymak isterim.
Olayı takip edenlerden biriyim. Ortada kocaman iddialar topluluğu var.
Ortaya sürülen, ilişkilendirilen her bir bağlantı asılsız mıymış yani?
Podesta ile ilişkisi olan kişiler aslında yok muymuş?
Bu adam kimsesizler vakfına bağış yapan babacan biri miymiş aslında?
Şu Instagram'da paylaşılan iğrenç fotoğraflar sanat eseri miymiş yani?
Ortada gerçekliği büyük olası olan bir pedofili sapıklık var ve olayı asılsız diyerek kesip atıyorsunuz. Sizi takip eden ve Pizzagate'i duymamış insanların da bir anda bu kelime ile duyarsızlaşmasına neden oluyorsunuz. Yapmayın etmeyin. Yazdık geçtik işte diye düşünmeyin. İnsanları etkileyen bir site burası. Yazdıklarınızın gücünü umursamamazlık yapmayın.
Haberi çevirdiğiniz kaynak sitesindeki "fake news", "fabricated" kelimelerini görünce direkt asılsız olarak çevirip paylaştıysanız hele ayıbınız daha büyük. Öznel bir şekilde kaleme alındığı bariz bir yazıyı bari tarafsızlaştırarak paylaşsaydınız. Bu kadar mı zordu yani? Zaten anladık Pizzagate'den bir habersiniz.
Ne diyeyim, yazık.
Yanıtla +7
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Dovahkiin 2 yıl
Sansüre bak arkadaş!
Obama ve Clinton ile bağlantılar olsa da çok kesin bulgular yok.
Ancak James Alefantis, Amanda Kleinman ve Podesta'lar kesinlikle masum değil. Bu kadar pislik tesadüf olamaz.
Yanıtla +4
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XPerience 2 yıl
Niye herkesin avatarı kedi lan bu konuda.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Patren 2 yıl
özenti çok kardeş ne yaparsın
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Patren 2 yıl XPerience
özenti çok kardeş ne yaparsın
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kerrjo1 2 yıl
Ohaaa milli iradeye saygısızlık !!!
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Patren 2 yıl
su sabah yıldızı avatarımı çalmış hırsız
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Sabah Yıldızı 2 yıl Patren
patren
su sabah yıldızı avatarımı çalmış hırsız





babayın malıydı demi
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Sabah Yıldızı 2 yıl
Hikayenin asılsız çıkması üzerine Reddit'te sözde deliller bulunduran r/Pizzagate başlığı kapatıldı.

asılsızmıymış..enteresan
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Lews Therin Telamon 2 yıl Sabah Yıldızı
Sabah Yıldızı
Hikayenin asılsız çıkması üzerine Reddit'te sözde deliller bulunduran r/Pizzagate başlığı kapatıldı.

asılsızmıymış..enteresan

Ne asılsızı ya. Sansürlüyorlar. Hiçbiri olmasa bile Podesta denen herifte bir pislik var.
2 Yanıt Yanıtla +1
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dhuser 2 yıl
Ozet olaral 2 cumlede ne olmus
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nokta_28 2 yıl
Gel de Türkiye'de yap.. Silivriye bir iki :)
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lotraranel 2 yıl en beğenilen
Vay be burda olsa yeri inletiriz, adamlar redditte yapmis. Zamaninda extraloob vardi serefsiz okan. Oda uyeleri banlayip mesajlari olumluya ceviriyordu. Ayni olay olmus
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