Reddit'in değeri 2 milyar dolara dayandı

300 milyona ulaşan kullanıcı sayısı ile dev bir internet topluluğu haline gelen Reddit, son finansman turunu rekor yatırımla tamamladı. San Francisco merkezli şirketin CEO'su Steve Huffman yaptığı açıklama ile şirketin, Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından 200 milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı. Reddit'in toplam değeri bu yatırımla birlikte 1.8 milyar dolara ulaşırken şirket, bu yatırımı yeni gelir modelleri oluşturmak ve platform üzerinde yıllardır aynı olan şeyleri değiştirmek istiyor.





Recode'a verdiği demeçte hem yatırım hem de platform hakkında açıklamalar yapan Huffman, "Reddit yaşlandığını hissediyor. Bizim eski şeylerle işimiz olmaz." diyerek topluluktan birtakım yenilikler yapılacağını duyurdu. Yeniliklerden ilki Reddit'in kurulduğu 2005 yılından beri neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan anasayfa üzerinde gerçekleşecek. Yeni anasayfada Facebook'takine benzer bir haber akışı olacak ve siteyi ilk kez ziyaret eden kişilerin, sitenin amacını anlaması sağlanacak.





Yeni Gelir Modeli

Bir diğer yenilik ise Reddit'in kazancına yönelik olacak. Şirket, milyonlarca kullanıcıya sahip olsa da değeri artık milyar dolarla ifade edilir hale gelse de hâlen kârlı değil. Bu sorunu aşmak için şirket kullanıcıların videolarını kolayca paylaşabildiği bir altyapı üzerinde çalışıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bütün Reddit üyeleri videolarını herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşır gibi paylaşabilecek ve Reddit bu videolara reklam yerleştirerek kazanç sağlayacak.





Tabi bir web sitesini yeniden tasarlamak için 200 milyon dolar oldukça yüksek bir miktar gibi görünüyor ancak Huffman, Reddit'in 300 milyon kullanıcısının olduğunu ve bu kullanıcıların yüzde 80'inin Reddit'i masaüstünde ziyaret ettiğini belirtiyor. Bu kitleyi memnun edecek düzenlemeler getirmek Huffman için oldukça önemli. Yıllardır internet dünyasının önde gelen topluluğu olan Reddit bu yeniliklerle beraber topluluğa yeni bir soluk getirmek istiyor. Halihazırda 140 civarında çalışanı bulunan şirket yıl sonuna kadar çalışan sayısını 300'e çıkarmayı hedefliyor