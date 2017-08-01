Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Reddit'in değeri 2 milyar dolara dayandı

İnternet dünyasının en kalabalık topluluklarından birini oluşturan Reddit 200 milyon dolarlık bir yatırımla toplam değerini 1.8 milyar dolara yükseltti.
1 yıl
2,1b
1
8
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

300 milyona ulaşan kullanıcı sayısı ile dev bir internet topluluğu haline gelen Reddit, son finansman turunu rekor yatırımla tamamladı. San Francisco merkezli şirketin CEO'su Steve Huffman yaptığı açıklama ile şirketin, Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından 200 milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı. Reddit'in toplam değeri bu yatırımla birlikte 1.8 milyar dolara ulaşırken şirket, bu yatırımı yeni gelir modelleri oluşturmak ve platform üzerinde yıllardır aynı olan şeyleri değiştirmek istiyor. 


 

Recode'a verdiği demeçte hem yatırım hem de platform hakkında açıklamalar yapan Huffman, "Reddit yaşlandığını hissediyor. Bizim eski şeylerle işimiz olmaz." diyerek topluluktan birtakım yenilikler yapılacağını duyurdu. Yeniliklerden ilki Reddit'in kurulduğu 2005 yılından beri neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan anasayfa üzerinde gerçekleşecek. Yeni anasayfada Facebook'takine benzer bir haber akışı olacak ve siteyi ilk kez ziyaret eden kişilerin, sitenin amacını anlaması sağlanacak.


Yeni Gelir Modeli 

Bir diğer yenilik ise Reddit'in kazancına yönelik olacak. Şirket, milyonlarca kullanıcıya sahip olsa da değeri artık milyar dolarla ifade edilir hale gelse de hâlen kârlı değil. Bu sorunu aşmak için şirket kullanıcıların videolarını kolayca paylaşabildiği bir altyapı üzerinde çalışıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bütün Reddit üyeleri videolarını herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşır gibi paylaşabilecek ve Reddit bu videolara reklam yerleştirerek kazanç sağlayacak. 


Tabi bir web sitesini yeniden tasarlamak için 200 milyon dolar oldukça yüksek bir miktar gibi görünüyor ancak Huffman, Reddit'in 300 milyon kullanıcısının olduğunu ve bu kullanıcıların yüzde 80'inin Reddit'i masaüstünde ziyaret ettiğini belirtiyor. Bu kitleyi memnun edecek düzenlemeler getirmek Huffman için oldukça önemli. Yıllardır internet dünyasının önde gelen topluluğu olan Reddit bu yeniliklerle beraber topluluğa yeni bir soluk getirmek istiyor. Halihazırda 140 civarında çalışanı bulunan şirket yıl sonuna kadar çalışan sayısını 300'e çıkarmayı hedefliyor


http://www.businessinsider.com/reddit-funding-valuation-2017-7 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
S.Vettel 1 yıl en beğenilen
DH nin değeri ne kadar onuda yazın bakalım bir :)
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 1 yıl
300 milyona ulaşan kullanıcı sayısı ile dev bir internet topluluğu haline gelen Reddit, son finansman turunu rekor yatırımla tamamladı. San Francisco merkezli şirketin CEO'su Steve Huffman yaptığı açıklama ile şirketin, Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından 200 milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı. Reddit'in toplam değeri bu yatırımla birlikte 1.8 milyar dolara ulaşırken şirket, bu yatırımı yeni gelir modelleri oluşturmak ve platform üzerinde yıllardır aynı olan şeyleri değiştirmek istiyor.
kazanıyorlar mübarek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Yalnız ben reddit'i pek sevmiyorum çağ dışı arayüzü tamamen.Tek artısı ağırlık yok yağ gibi akıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
Masaüstü versiyonunu kullanıyorum ve subredditlerde sıkıntım yok lakin bir uygulama yazsalar güzel olurdu. Hatta JxBrowser lisansı alıp java tarayıcı yapsınlar. Sonrasında açık sekmelerimi kapattığım gibi kaydetsin. Ben de şirketteyken falan rahatça açar kapatırım bellek durumlarına bağlı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Vettel 1 yıl en beğenilen
DH nin değeri ne kadar onuda yazın bakalım bir :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 1 yıl
Masaüstü versiyonu kullanıcı dostu değil bence. Önümde bilgisayar bile olsa mobilden girmeyi tercih ediyorum uzun süredir. Değişiklik iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Finn Mertens 1 yıl
Nedir bu değişiklik merakı yeni kullanıcılar edinme hevesi? ben memnunum o eski nostaljik anasayfasından. Bir de facebook denilmiş çok mu güzel facebook!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl Finn Mertens
Finn Mertens
Nedir bu değişiklik merakı yeni kullanıcılar edinme hevesi? ben memnunum o eski nostaljik anasayfasından. Bir de facebook denilmiş çok mu güzel facebook!

Çok güzel ki milyarlarca kullanıcısı var. Diğer firmaların Facebook u örnek alması gayet normal. İster boğan ister beğenme. Rakamlar yalan söylemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Türkiye, Instagram Hikayeler'i en çok kullanan dördüncü ülke 1 yıl Windows 10'a göz takip özelliği eklenecek 1 yıl Ryzen Threadripper işlemcisine delid işlemi uygulandı 1 yıl Google Nearby 2.0 ile daha büyük bir potansiyel sunuluyor 1 yıl Facebook'un yapay zekaları kendi dillerini yarattı 1 yıl NASA'dan iş ilanı: "Dünya'yı 'uzaylılardan' koruyacak memurlar aranıyor" 1 yıl Türkiye rüzgar santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü 1 yıl Apple artık 261 milyar dolar nakiti olan bir dev 1 yıl Tim Cook, Apple'ın büyük bir otonom proje üzerinde çalıştığını söyledi 1 yıl Bitcoin ikiye bölündü: Yeni kripto para birimi bitcoin cash 1 yıl F1 2017 oyunun fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı 1 yıl Samsung yeni bir giyilebilir cihaz geliştiriyor 1 yıl Netflix dizisi Mindhunter'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Snapchat, Drone kadrosunu genişletiyor 1 yıl HomePod donanımı detaylanıyor 1 yıl Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 klavyesi satışa çıkıyor 1 yıl Transformers filmi Bumblebee'nin çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu açıklandı 1 yıl MSI GE72 Apache Pro: GeForce GTX 1050 Ti'li dizüstü incelemesi 1 yıl Einstein'ın meşhur dil çıkaran fotoğrafı 125 bin dolara satıldı 1 yıl Facebook yapay zeka girişimi Ozlo'yu bünyesine kattı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Reddit'in değeri 2 milyar dolara dayandı Sonraki Amazon casus yazılım içeren Blu cihazlarının satışını durdurdu 1 yıl Elon Musk, Model 3 rezervasyonlarının 500.000'i geçtiğini doğruladı 1 yıl Google'dan yenilenebilir enerjiyi "tuz kullanarak" depolama planları 1 yıl Panasonic, Tesla Model 3'ün pillerinden kâr etmeyi hedefliyor 1 yıl HP’den kurumlara yönelik VR sırt çantası 1 yıl Hastanın test sonucunu değerlendiren yerli yapay zeka 1 yıl Snap'te hisse satışı başladı 1 yıl HomePod yazılımı iPhone 8'in şifrelerini çözmeye devam ediyor 1 yıl Spotify, 60 milyon ücretli aboneyle Apple Music'i ikiye katladı 1 yıl Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatacak roketi New Shepard'a bir de böyle bakın 1 yıl 1500 liranın altına multimedya - oyun bilgisayarı topluyoruz 1 yıl Samsung Galaxy Note 8'in resmi basın görseli yayınlandı 1 yıl Bitcoin için önemli gün: Kripto para birimi ikiye ayrılabilir 1 yıl 2TB bellek kapasiteli AMD Radeon Pro SSG duyuruldu 1 yıl Vega mimarisi şimdi iş istasyonlarında 1 yıl Samsung’dan yeni bir kapaklı telefon geliyor 1 yıl AMD Radeon RX Vega detayları ve Soru Cevap | Canlı Yayın Tekrarı 1 yıl SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor 1 yıl Antibiyotik tedavisini tamamlamak zararlı olabilir 1 yıl SoundCloud satışa çok yakın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim