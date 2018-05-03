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Reddit'in kurucu ortağı: "Ethereum bu yıl sonunda 15.000 dolar seviyesine ulaşacak"

Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian, Ethereum fiyatının bu yıl içerisinde 15.000 dolar seviyesine yükseleceğini ve en değerli kripto para birimi unvanını alacağını söyledi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Ohanian, Ethereum fiyatının yükselişi hakkındaki bu tahminini Fortune ile gerçekleştiği bir röportaj sırasında paylaştı. Aynı zamanda, yükselişin, kurucu ortak olarak başlattığı, risk sermayesi firması olan, Initialized Capital projesinin - diğer rakiplerine  kıyasla - daha uzun potansiyele sahip olmasından kaynaklandığını belirtti.
 
Reddit'in kurucu ortağı:
Elinde hala bir miktar Bitcoin bulundurduğunu ve bu kripto para biriminin “yatırım aracı” sıfatını kaybetmeyeceğini söyleyen Ohanian; bunun yanı sıra insanların Ethereum’a ciddi yatırımlar yaptığını ve bu dijital para biriminin de yükselişe geçeceğini belirtti ve yıl sonunda Bitcoin’in 20.000 dolar, Ethereum’un ise 15.000 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu. 
Reddit’in kripto para piyasasına sıcak bakması, bu röportajın yanı sıra, bir süre önce engellediği kripto para ödemesinin tekrardan sitesinde aktif edilecek olmasıyla pekişti. Reddit, ilk kripto para ödemesi kabul eden büyük sosyal medya sitelerinden biriydi ve bu sayede birçok kullanıcıya erişti. 

https://www.ccn.com/ethereum-price-will-reach-15000-this-year-reddit-co-founder/ Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Adam işini ayakta tutmak için atıyor da atıyor. Adam Reddit'in kurucusu. Peki Reddit nedir? Reddit, ilk kripto para ödemesi kabul eden büyük sosyal medya sitesi. Yani adam buradan para kazanıyor. Müşteri gelmez kimse para yatırmaz ise batar. E haliyle kendisini de malını mülkünü bu kriptoya yatırdıği içi pazarcı esnafı gibi çıkıp çığırıyor. Zaten o dediği rakama geldinde ortaya bir hacker çıkıp bütün hesapları boşaltır, bu adam da çıkıp yapacak bir şeyimiz yok üzgünüz deyip hırsız ile arkada paraları kırışır. Devlet güvencesi sigortası var mı yatırımın? Yok. Oh ne ala.
Zar zor biriktirdiğiniz paranızı kumara yatırmayın, dünyanın geleceğine bir hizmet mi bu kripto para, neyin desteğini yapıyorsunuz? Tükettiği elektrik ile dünya yanacak neredeyse. Para açlığı açgözlülüğünüzün çok vebalini çekersiniz. Alın teri ile çalışın, işinize gücünüze yatırım yapın o para katlanarak büyür helaldir, sizindir. Bu gibi şarlatanlardan uzak durun yerler bütün geleceğinizi psikolojinizi çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını. Sonra güler herkes size. O kadar meraklı isen git altılı ganyan, milli piyango, idda da oyna tam olsun.
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alemburda34 1 yıl
Tron, Nano, Mithril, Golem, bitcoin cash bunlarda gozunuz olsun cunku para kazandiracak olan bunlar. Ozellikle 11 mayis'a kadar bitcoin cash den para kazanilir.
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sniper23 1 yıl alemburda34
TRX ve Golem kullanıcısı olarak iyi haber galiba
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smart1978 1 yıl
Boyle dedidigi icin almazsak olay gerceklesmez. Olay aslinda arz talep meselesi ...
Butur aciklamalara kanmayin. Kanarsaniz kitleler halinde o zaman belki olabilir
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Guest-4B3058CAB 1 yıl
Bu gün ethereum baya bir yükseldi. Sebebi bu açıklamalar mı acaba
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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V4LKyR 1 yıl
He kardeş he.
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stalker(1979) 1 yıl
Alalım o zaman? :) Kendini gerçekleştiren kehanet gibi olmuş bu :D
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Like a Sir 1 yıl
inş cnm ya
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michael01 1 yıl
Etheryum kazan DH havalara uçuyor bu haber ile. Mesut Çevik gözün aydın.
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Kadima 1 yıl
Kendileri yatırımı yapıp yemi atıyorlar. Kanmayın!
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dere.beyi 1 yıl Kadima
bitcoin 1,500 dolar seviyesindeyken birisi bu cümleyi kurmuştu sonra 18 bin dolara kadar çıkmıştı
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