Reddit'in kurucu ortağı: "Ethereum bu yıl sonunda 15.000 dolar seviyesine ulaşacak"

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Ohanian, Ethereum fiyatının yükselişi hakkındaki bu tahminini Fortune ile gerçekleştiği bir röportaj sırasında paylaştı. Aynı zamanda, yükselişin, kurucu ortak olarak başlattığı, risk sermayesi firması olan, Initialized Capital projesinin - diğer rakiplerine kıyasla - daha uzun potansiyele sahip olmasından kaynaklandığını belirtti.
Elinde hala bir miktar Bitcoin bulundurduğunu ve bu kripto para biriminin “yatırım aracı” sıfatını kaybetmeyeceğini söyleyen Ohanian; bunun yanı sıra insanların Ethereum’a ciddi yatırımlar yaptığını ve bu dijital para biriminin de yükselişe geçeceğini belirtti ve yıl sonunda Bitcoin’in 20.000 dolar, Ethereum’un ise 15.000 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.
Reddit’in kripto para piyasasına sıcak bakması, bu röportajın yanı sıra, bir süre önce engellediği kripto para ödemesinin tekrardan sitesinde aktif edilecek olmasıyla pekişti. Reddit, ilk kripto para ödemesi kabul eden büyük sosyal medya sitelerinden biriydi ve bu sayede birçok kullanıcıya erişti.
https://www.ccn.com/ethereum-price-will-reach-15000-this-year-reddit-co-founder/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zar zor biriktirdiğiniz paranızı kumara yatırmayın, dünyanın geleceğine bir hizmet mi bu kripto para, neyin desteğini yapıyorsunuz? Tükettiği elektrik ile dünya yanacak neredeyse. Para açlığı açgözlülüğünüzün çok vebalini çekersiniz. Alın teri ile çalışın, işinize gücünüze yatırım yapın o para katlanarak büyür helaldir, sizindir. Bu gibi şarlatanlardan uzak durun yerler bütün geleceğinizi psikolojinizi çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını. Sonra güler herkes size. O kadar meraklı isen git altılı ganyan, milli piyango, idda da oyna tam olsun.
Butur aciklamalara kanmayin. Kanarsaniz kitleler halinde o zaman belki olabilir