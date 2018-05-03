Reddit'in kurucu ortağı: "Ethereum bu yıl sonunda 15.000 dolar seviyesine ulaşacak"

Ohanian, Ethereum fiyatının yükselişi hakkındaki bu tahminini Fortune ile gerçekleştiği bir röportaj sırasında paylaştı. Aynı zamanda, yükselişin, kurucu ortak olarak başlattığı, risk sermayesi firması olan, Initialized Capital projesinin - diğer rakiplerine kıyasla - daha uzun potansiyele sahip olmasından kaynaklandığını belirtti.



Elinde hala bir miktar Bitcoin bulundurduğunu ve bu kripto para biriminin “yatırım aracı” sıfatını kaybetmeyeceğini söyleyen Ohanian; bunun yanı sıra insanların Ethereum’a ciddi yatırımlar yaptığını ve bu dijital para biriminin de yükselişe geçeceğini belirtti ve yıl sonunda Bitcoin’in 20.000 dolar, Ethereum’un ise 15.000 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.

Reddit’in kripto para piyasasına sıcak bakması, bu röportajın yanı sıra, bir süre önce engellediği kripto para ödemesinin tekrardan sitesinde aktif edilecek olmasıyla pekişti. Reddit, ilk kripto para ödemesi kabul eden büyük sosyal medya sitelerinden biriydi ve bu sayede birçok kullanıcıya erişti.

https://www.ccn.com/ethereum-price-will-reach-15000-this-year-reddit-co-founder/