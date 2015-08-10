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Redmi Note 2'nin tüm detayları fotoğraflarda ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Redmi Note 2'nin tüm detayları fotoğraflarda ortaya çıktı
 
Xiaomi bugün Redmi 2 Prime modelini resmiyete kavuşturdu ancak diğer bir taraftan Redmi Note 2'ye ait görüntüler de sızdırıldı. Üreticinin bu cihazı 13 Ağustos'ta Çin'de düzenleyeceği etkinlikle tanıtması bekleniyor. Ortaya çıkan fotoğraflar ise modelin örünümü ve teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler içeriyor.
Redmi Note 2 modelinin Çin Mobil Düzenleme Kurulu'nda iki farklı versiyonu listelenmişti. Bu versiyonlardan birisinin Snapdragon 615 diğerinin ise MTK6795 çipsetiyle geleceği konuşuluyor. Bunun yanında Redmi Note 2 modellerinin ortak özellikleri 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı, 13MP arka ve 5 MP ön kamera ve 3100 mAh batarya kapasitesi şeklinde.
Android 5.0.2 sürümüyle birlikte kutusundan çıkacak modelin kalınlığı 8.05mm ağırlığı ise 159 gram olarak belirtilmiş. Redmi Note 'nin en önemli dezavantajı ise Micro SD kart slotuna sahip olmaması. 16 GB depolama alanı ve bunun arttırılamıyor olması bazı kullanıcıları uzaklaştırabiliyor. Bunun yanında sızdırılan fiyat bilgisi ise 177$. 13 Ağustos'ta Samsung'un büyük bir etkinliği olacağını düşünürsek Xiaomi'nin yeni modeli biraz gölgede kalacak gibi. Ancak resmi duyuru ile birlikte detayları yine Donanimhaber.com'dan öğrenebileceksiniz. 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-Note-2-image-is-revealed-along-with-its-box-and-pricing_id72441 Yorum Yaz
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ankasr13e 4 yıl
Arkadaslar, daha ben bu telefonlari avrupada gormedim. Turkiye ye gelmesi yalan dolan.
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kadirirdem 4 yıl
2 yıldır tr ye giremediler vergiler geldikten sonra gelselerde gerek kalmaz uçacak fiyatlar....
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General. 4 yıl
2 senedir Tr Pazarına girmesini bekliyoruz. Son gelecek vergilerle hayal olacak herhalde.
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Mr xXx 4 yıl
Oh oh oh daha ürün çıkmadan bütün herşeyi meydanda
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