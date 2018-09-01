Reeder yerli telefon fabrikası açtı

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Yerli teknoloji markalarından Reeder, Samsun’da 2017 yılında açtığı fabrikada yerli üretime başladı. Yaklaşık 100 çalışana sahip olan fabrika için Reeder, bugüne kadar 8 milyon TL yatırım yaptı. Fabrikanın açılışı Reeder kurucu ortakları Uygar Saral ve Sezen Sungur Saral’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Yıllık 600 bin adet üretim kapasitesi

Fabrikada yaklaşık olarak 100 personel çalışıyor. Fabrika, yıllık 600 bin adet ürün üretim kapasitesine sahip. 2019 yılında bu kapasitenin tamamının kullanılması hedefleniyor. Kapasitenin 300 bini telefon, 200 bini tablet ve 100 bini akıllı saat üretimine ayrılıyor.

Üretime tuşlu telefon ile başlandı, Android telefon üretimi yakında

Fabrikada ilk etapta sadece tuşlu telefon üretimi yapılıyor. Üretimi yapılan Reeder F1 adındaki tuşlu telefon 2.4 inç ekrana, FM radyoya ve 1700 mAh pil kapasitesine sahip. Reeder’ın yeni tanıtacağı Reeder P13 ismindeki akıllı telefonun üretimi burada yapılacak. Reeder P13 yerli malı etiketiyle beraber 5.9 inç büyüklüğünde ekran, Android 8.1, 4 çekirdekli 1.3 GHz MT 6739 işlemci, 3 GB RAM, 13 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ön kamera, 4000 mAh pil gibi özellikler sunacak. Samsun’da üretilen telefonların yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde olacak.

IoT ürünleri de üretilecek

Kurulum aşaması yaklaşık 3 ay süren fabrikada, Reeder marka ürünlere servis hizmeti de sunuluyor. Bu fabrikada üretilen cihazlar, yurt dışına da ihraç edilecek.





Fabrikanın önümüzdeki sektör ajandasında yapay zeka, bulut ve robotik çözümlere yönelmek var. Özellikle yazılım Ar-Ge’si ile bu kategoride birçok ürün geliştirilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemlerde akıllı saat, akıllı ev aletleri, Artifical Intelligence – AI yani yapay zeka destekli tüketici elektroniği cihazlarının da üretilmesi planlanıyor.