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Reeder yerli telefon fabrikası açtı

Türkiye merkezli teknoloji firması reeder, 8 milyon TL yatırımla kurduğu Samsun’daki fabrikasında telefon üretimine başladı. Reeder'ın yeni akıllı telefonu Reeder P13 burada üretilecek.
8 ay
11,7b
1
109
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Reeder yerli telefon fabrikası açtı
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Yerli teknoloji markalarından Reeder, Samsun’da 2017 yılında açtığı fabrikada yerli üretime başladı. Yaklaşık 100 çalışana sahip olan fabrika için Reeder, bugüne kadar 8 milyon TL yatırım yaptı. Fabrikanın açılışı Reeder kurucu ortakları Uygar Saral ve Sezen Sungur Saral’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Yıllık 600 bin adet üretim kapasitesi

Fabrikada yaklaşık olarak 100 personel çalışıyor. Fabrika, yıllık 600 bin adet ürün üretim kapasitesine sahip. 2019 yılında bu kapasitenin tamamının kullanılması hedefleniyor. Kapasitenin 300 bini telefon, 200 bini tablet ve 100 bini akıllı saat üretimine ayrılıyor.

Üretime tuşlu telefon ile başlandı, Android telefon üretimi yakında

Fabrikada ilk etapta sadece tuşlu telefon üretimi yapılıyor. Üretimi yapılan Reeder F1 adındaki tuşlu telefon 2.4 inç ekrana, FM radyoya ve 1700 mAh pil kapasitesine sahip. Reeder’ın yeni tanıtacağı Reeder P13 ismindeki akıllı telefonun üretimi burada yapılacak. Reeder P13 yerli malı etiketiyle beraber 5.9 inç büyüklüğünde ekran, Android 8.1, 4 çekirdekli 1.3 GHz MT 6739 işlemci, 3 GB RAM, 13 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ön kamera, 4000 mAh pil gibi özellikler sunacak. Samsun’da üretilen telefonların yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde olacak.

IoT ürünleri de üretilecek

Kurulum aşaması yaklaşık 3 ay süren fabrikada, Reeder marka ürünlere servis hizmeti de sunuluyor. Bu fabrikada üretilen cihazlar, yurt dışına da ihraç edilecek.


Fabrikanın önümüzdeki sektör ajandasında yapay zeka, bulut ve robotik çözümlere yönelmek var. Özellikle yazılım Ar-Ge’si ile bu kategoride birçok ürün geliştirilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemlerde akıllı saat, akıllı ev aletleri, Artifical Intelligence – AI yani yapay zeka destekli tüketici elektroniği cihazlarının da üretilmesi planlanıyor.



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alprkrkmz 8 ay
Yüzde 55 biraz fazla değil mi. Sallamış olmasınlar. İşlemci yerli değil, ram ve bellek yerli değil, kamera sensörleri yerli değil, mainbord yerli değil, ekran yerli değil, pil yerli değil, işletim sistemi yerli değil. E ne kaldı geriye. Kasa mi? Plastik desen petro kimya ürünü. Nasıl yüzde 55 yerli olacakmış ki.
Yüzde 55 biraz fazla değil mi. Sallamış olmasınlar. İşlemci yerli değil, ram ve bellek yerli değil, kamera sensörleri yerli değil, mainbord yerli değil, ekran y...
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5 Yanıt Yanıtla +115
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mehmedaltair 8 ay
O resim ne lan havyayı lehimi eline almış telefon üretiyor



1 Yanıt Yanıtla +47
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auramooth 8 ay
Samsung’da üretilen telefonların yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde olacak.
Durmak yok Samsung a devam
1 Yanıt Yanıtla +41
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DH Misafiri 6 ay
Bu eleştiri getirenler, bu kafayla bir yere varamazsınız. Şu an bildiğiniz anlı şanlı markalarda işlere böyle başladılar. Bu gün teknolojide söz sahibiler. 1970 lerde japon malı tapon malı idi. Şimdi çin malından uzak duruyor, japon malını kapıyorsunuz. Çİn işi dedik dalga geçtik, amma onlar bize çooooooook geçtiler. Yerli firmalara destek olalım.
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r1skk 8 ay
ülkecek yerli üretimin ne olduğunu bilmiyoruz size 1 2 örnek veriyim yerli üretime dair:
1936 da üretilen eğitim uçakları yerlidir.
1961 de üretilen devrim adlı arabalar yerlidir.
bütün hayati parçaları dışarıdan elde edip ülkede birleştirilince yerli olmaz.
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leocorte 8 ay
Bu ürünün tabletini önerdiğim olmuştu. Türk malı olduğunu dahi bilmiyordum. İki üründe aşırı kalitesiz bir ürün çıkmıştı. 5 kere farklı ürün kullanılmasına rağmen hepsi bozuk çıkıyor. Uzak durulması gereken bir marka bence. Satış sonrası hizmetleri ise yok zaten.
Çin kafası; "Ucuz sat ve geç".
Pazar malı gibi.
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Aeris 8 ay
general mobile'ın sadece montaj yaptığını düşünmüyorum beni elektronik donanım tasarım mühendisi olarak iş görüşmesine çağırmışlardı, iş tanımıma cep telefonu anakartı tasarlayıp çiziceksin demişlerdi(daha önceden tablet anakartı tecrübem vardı), maaşları piyasaya göre biraz düşük olduğu için anlaşamamıştık. Ara ara yazılımcı donanımcı ilanlarını görürüm. Ya yapıyorlar ya da yapmayı hedefliyorlar en azından. Profilo AVM'nin içinde 50-60 kişilik bir Ar-Ge merkezleri var, gezip incelediğim kadarıyla da boş işler yapmıyorlar.
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Guest-33A9530F3 8 ay
Hayırlı olsun
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Fulton 8 ay
Eleştirenlere kızanlara sesleniyorum, her şeyi geç en başta adamlar aptal yerine koyuyor bizi %55 yerli diyerek. Üzgünüm ben her önüme koyulana inanan biri değilim. Üstte birçok kişi açıklamış zaten %55 olması İMKANSIZ.

Ram yerli değil
Gpu'su yerli değil
Kamerası yerli değil
Pili hiç değil
Ekranı da değil
Anakartı da değil

Peki neyi yerli???
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musty578 8 ay
bütün modeller bi yerlerden üretim desteği alıyordur kimi samsungdan kimi lg den ama şöylebir gerçek varki apple ait hiç bir parçayı diğer firmanın kullandığını duymadım yerli ve milli duygu dedikleri böyle birşey olmalı
yeterince telefon çöplüğü varken dünyada telefon işine girmeyin batarya yapıcak fabrika kurun kulaklık üreten firma kurup telefon satanların yanında marka olun daha iyi
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beter.böcek 8 ay
General mobile gibi Anel iş merkezinde ürün birleştirme değil de gerçekten bir fabrika ise cidden gurur verici.
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volga tuygun 8 ay
" Bu ülke için siz ne yapıyorsunuz? "
Ne kadar saçma bir tümce bu.
Şimdi, adamlar bir ticarethane açmışlar, para kazanmak için. Ülke için değil. İkincisi ben ne mi yapıyorum? Kendi işimi layığıyla yerine getiriyorum. Mesleğimi düzgün yaptığımı düşünüyorum. Neden senin deyiminle bir fabrika açmalıyım ki?
Düşünsene, bir ilkokul öğretmeni kendisine ve eşine Reeder telefon almış ve çok sorun yaşamış. Donanım haber'e de üye. Dolayısıyla bu habere de bir eleştiri yazmış olabilir. Şimdi o kişinin illaki ülkeye faydalı bir şey mi üretmesi gerekiyor?( Öğrenci yetiştiriyor ama o ayrı)
İlk olarak o ülkenin açık olan fabrikalarının kapatılmaması veya üç kuruş paraya satılmaması ( hele hele yabancılara) lazım. Yeni açılanlar elbette ki çok iyi. Ama konuyu iyi idrak etmek lazım... Saygılarımla...
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orcnd 8 ay
yerli etiket yapıştırma ve pil takma tesisi hayırlı olsun.
istanbul karaköydeki herhangi bir elektronik mağazasında daha fazla elektronik malzeme var.
bu tesiste üretim yapılıyorsa ben benim evdeki malzemelerle uzaya çıkarım herhalde. ki elektronikçi bile değilim.
8 milyon tl harcamışlar 7 milyonu binaya gitmiştir 1 milyonu da dekorasyona. montaj bile yapmıyorlar ayıptır
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