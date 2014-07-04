Reelagram, Instagram fotoğraflarınızı View-Master kartuşu haline getiriyor





3 boyutlu görüntüleme sistemlerinin son kullanıcıya ulaştığı ilk örneklerden sayılan ve bir dönemin en popüler cihazlarından olan View-Master, halen pek çok konu ve kategoride satışına devam ediyor. Son örnek ise Instagram ile ilgili.





Yıllardır View-Master tarzı cihazlar için fotoğraf çeken ve kartuş hazırlayan Image3d ve Doejo firmalarının ortaklığında ortaya çıkan Reelagram ürünü, Instagram fotoğraflarınızı View-Master kartuşları haline getirerek birer 3D anı olarak saklamanızı sağlıyor.





Tüketiciler seçtikleri 7 adet Instagram fotoğrafını kartuş olarak sipariş verebiliyor. Fiyatı 20$ olan bu kartuşların yanında opsiyonel View-Master cihazı ise ekstra 10$ olarak ücretlendiriliyor.





Henüz pilot olarak denemeler yapan Reelagram bununla birlikte binlerce ziyaretçiye sahip ve ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10'u kartuş siparişi veriyor. Hergün yüzlerce kartuş siparişi verildiği belirtilirken, daha fazlasının da sıkıntısız biçimde üretilebileceği belirtiliyor. Reelagram hali hazırda ABD içerisinde satış yapıyor.

http://techcrunch.com/2014/07/03/reelagram-turns-instagram-photos-into-view-master-reels/?ncid=txtlnkusaolp00000595