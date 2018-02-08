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Instagram'a başkalarının gönderisini paylaşma özelliği: regram

Instagram'a gelecek olan yeni "regram" özelliği profili herkese açık olan kişilerin gönderilerini hikayenizde takipçilerinizle paylaşabileceksiniz. Regram nedir?
1 yıl
39,8b
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4
sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Instagram'a başkalarının gönderisini paylaşma özelliği: regram
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yeni bir özellik için kolları sıvamış durumda. Instagram'a eklenecek olan  "Regram" butonuyla birlikte diğer kullanıcıların herkese açık gönderilerini hikayenizde takipçilerinizle paylaşmanıza olanak sağlanacak. "Her zaman Instagram'da her anı arkadaşlarınızla paylaşmayı kolaylaştırmanın yollarını test ediyoruz" açıklamalarında bulunan Instagram, yeni özelliğini şimdilik küçük bir kullanıcı yüzdesi üzerinde test ediyor ve yakın zamanda tüm kullanıcıların beğenisine sunacak. 

Regram nedir? 

Kullanıcılar genellikle Instagram'daki diğer yayınları paylaşmak için üçüncü parti yöntemlere yönelmişlerdir ancak Instagram'ın kullanıma sunacağı yeni özellikle birlikte tek bir buton ile bunu yapmak mümkün hale gelecek. Bazı kullanıcılar bu durumdan endişe duyabilir lakin şirket, yalnızca herkese açık olan hesapların gönderilerinin hikaye aracılığıyla paylaşılmasına izin verecek.
Profili herkese açık olup da gönderilerinin başka kişiler tarafından paylaşılmasını istemeyen kullanıcılar ayarlardan başkalarının yayınlarını yeniden paylaşma özelliğini kapatabilir
Aşağıdaki videoda yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair fikir edinebilirsiniz. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili bir bilgiyse ne yazık ki mevcut değil.  
 

https://techcrunch.com/2018/02/07/instagram-reshare/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Paralı repost uygulamaları bunu beğenmedi :D
Önce çoklu hesap desteği şimdi de bu.
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1 Avatar
INumber1OneI 1 yıl
bildiğin facebooka dönüyor yani olay
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V4LKyR 1 yıl
Çok iyi, beğendim bunu.
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intel7mix 1 yıl
Kısaca özet geçsin birisi okumaya üşendim
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Paralı repost uygulamaları bunu beğenmedi :D
Önce çoklu hesap desteği şimdi de bu.
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