Rekabet Kurumu ünlü e-ticaret sitesi Sahibinden.com’a soruşturma açıyor

2000 senesinden bu yana hizmet veren ilan ve e-ticaret servisi Sahibinden.com, aradan geçen 17 yıllık süreç içerisinde önemli bir büyüme oranına ulaşmayı başardı. Türkiye genelinde bölge müdürlüklerine sahip platform, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde en çok sevilen otomotiv sitesi, en çok sevilen ikinci el ürün sitesi ve en çok sevilen emlak sitesi gibi ödüllerin sahibi olmayı başardı.

Özellikle ikinci el ürün alanında öncü isimlerden Sahibinden.com, Rekabet Kurumu’ndan gelen haberle adeta soğuk bir duş aldı. Zira kurumun resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre piyasadaki hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddia edilen site hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu. Alınan ortak karara göre 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek olan platform hakkında verilecek karar şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.



Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi.



Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Sahibinden-Bilgi-Teknolojileri-Pazarlama-ve-Ticareti-AS-Hakkinda-Sorusturma-Acildi