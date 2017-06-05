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Rekabet Kurumu ünlü e-ticaret sitesi Sahibinden.com’a soruşturma açıyor

Rekabet Kurumu yayınladığı açıklama ile popüler alışveriş sitesi Sahibinden.com hakkında hakim durumunu kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma açılacağını duyurdu.
1 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2000 senesinden bu yana hizmet veren ilan ve e-ticaret servisi Sahibinden.com, aradan geçen 17 yıllık süreç içerisinde önemli bir büyüme oranına ulaşmayı başardı. Türkiye genelinde bölge müdürlüklerine sahip platform, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde en çok sevilen otomotiv sitesi, en çok sevilen ikinci el ürün sitesi ve en çok sevilen emlak sitesi gibi ödüllerin sahibi olmayı başardı.
Özellikle ikinci el ürün alanında öncü isimlerden Sahibinden.com, Rekabet Kurumu’ndan gelen haberle adeta soğuk bir duş aldı. Zira kurumun resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre piyasadaki hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddia edilen site hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu. Alınan ortak karara göre 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek olan platform hakkında verilecek karar şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Sahibinden-Bilgi-Teknolojileri-Pazarlama-ve-Ticareti-AS-Hakkinda-Sorusturma-Acildi Yorum Yaz
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blank42 1 yıl en beğenilen cinemaker
cinemaker
ikinci elde rekabet mi olurmuş alan razı satan razı ya da değil size ne kardeşim

Sahibindeni ikinci el olarak görme, olay orada kopmuyor.
Olay Galerici ve emlakçılardan aldığı paralarda yıllık zam olarak çok uçuk rakamlar çekmesinden kaynaklanıyor.
Sizin ticaretenizle alakalı bir durum değil.
cinemakerikinci elde rekabet mi olurmuş alan razı satan razı ya da değil size ne kardeşimSahibindeni ikinci el olarak görme, ol...
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murdocklawless 1 yıl
yapıştırsınlar cezayı. ama okkalı olmazsa üzülürüm.
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f1b0n4cc1 1 yıl
satış başı %9 komisyon alırsan , doymazsan olacağı bu . Hele ekstra ilan ücretlerine bakın :
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DH Misafiri 1 yıl
Sahibinden kesinlikle cezayı hakediyor. Çok fahiş fiyat zamları uyguluyorlar. Zamma bak 351 TL den 613 TL ye bu neye göre zam uygulanıyor. Bu neyin kafası neyin rahatlığı neyin yüzsüzlüğü...
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Astforum 1 yıl DH Misafiri
Kesinlikle katılıyorum. Biz ticari olmayan kullanıcılara bile ilan başı 40-50 TL istiyor. Yaparsın 5 TL-10 TL isteyen verir.
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DH Misafiri 1 yıl
Beter olsunlar..
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DH Misafiri 1 yıl
Bu fırsatçı site Google 1. sayfada çıkıyorum diye tek ilanı 400 TL yapacak kadar adileşti. Bir ilan nasıl 400 TL oluyor ? Hadi bu dopingli ilan ya normal ilan ne kadar ? 100 TL. Zaten ilanı veriyorsun ertesi gün 3. sayfada. Bir faydası da yok. Sitede don satanda var Ferrari araba satanda var. Emlağı yapan site ayrı, otomobili satan site ayrı, geri kalanı ayrı siteler olması lazım ki bunlar bu kadar azmasınlar. İnşallah en büyük para cezası yerler. Çok sevindim.
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DH Misafiri 1 yıl
sopayla fiyat indirimi olmaz. eğer fiyatları yüksekse, pazara başka firmalar girer - doğal rekabet oluşur - fiyatlar da inişe geçer. eğer devlet gerçekten milleti düşünüyorsa, önce benzin fiyatına - elektrik su fiyatına müdahale etsin. asıl soyguncu devletin kendisi.. sahibinden'i şikayet eden sahtekar emlakçılar dönsün kendine baksın
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DH Misafiri 1 yıl
Rekabet kurulu ET FİYATLARI konusunda ne diyor acaba ?
Et Balık Kurumunda 28 tl
kasapta 50 tl
Haksız kazanç yokmu ?
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DH Misafiri 1 yıl
Geç kalınmış bir karar... sahibinden com adlı site tekel oluşturmaya başladı işin kötü tarafı kimsenin farkına varamadığı bir durum bu site emlak ve araç piyasasında enflasyonun bu kadar hızlı büyümesinde en önemli etken, her ne kadar adı sahibinden.com olsa da ilanların yüzde 80 i aracılara ait. ve bu sebepten dolayı piyasa fiyatlarını çok yükseltti. örneğin kişi elindeki malı satmadan önce buraya bakıp kendi malına değer biçiyor, fakat sürekli üzerine kar payı koyulan fiyatlarla değer biçiyor, dolayısıyla fiyatlar kartopu gibi hızla büyüdü. bu konu çok ciddi bir konudur ve derinlemesine değerlendirilmelidir. ayrıca bireysel kullanıcılara da çok düşük imkanlarla ilan hakkı tanıması işi iyice çığırından çıkardı, ADI SAHİBİNDEN OLSA DA NEREDEYSE TAMAMEN TİCARİ İLAN SİTESİ OLARAK HİZMET VERMEKTE...
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Portraitclub 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Geç kalınmış bir karar... sahibinden com adlı site tekel oluşturmaya başladı işin kötü tarafı kimsenin farkına varamadığı bir durum bu site emlak ve araç piyasasında enflasyonun bu kadar hızlı büyümesinde en önemli etken, her ne kadar adı sahibinden.com olsa da ilanların yüzde 80 i aracılara ait. ve bu sebepten dolayı piyasa fiyatlarını çok yükseltti. örneğin kişi elindeki malı satmadan önce buraya bakıp kendi malına değer biçiyor, fakat sürekli üzerine kar payı koyulan fiyatlarla değer biçiyor, dolayısıyla fiyatlar kartopu gibi hızla büyüdü. bu konu çok ciddi bir konudur ve derinlemesine değerlendirilmelidir. ayrıca bireysel kullanıcılara da çok düşük imkanlarla ilan hakkı tanıması işi iyice çığırından çıkardı, ADI SAHİBİNDEN OLSA DA NEREDEYSE TAMAMEN TİCARİ İLAN SİTESİ OLARAK HİZMET VERMEKTE...

Dediğinize katılıyorum, hatta şöyle bir durum daha var örneğin bireysel bir satıcı kendi ürününü satarken sıfırının fiyatına bakarak fiyat vermesi diyelim ki, sattığı ürünün sıfırının fiyatı düştü uzun süre o zaman kendi ürünün fiyatını da düşürüyor. Ya da sıfırının fiyatı yükseldi bu sefer de kendi sattığı ürünün fiyatını yükseltiyor, yani bu şekilde satışları orantılıyan kişiler var. Bi de bunun tam tersini yapan insanlar var, alacağı ürünün sıfırının fiyatını düşmesini bekleyip aynısının 2.El sahibinden satana mesaj atıp bak bunun sıfırının fiyatı bu kadar ben bu şu fiyata alırım diye bekleyen ölücüler de var.
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FRAPS_TR 1 yıl
Bu site son yıllarda iyice yoldan çıktı, tekel olunca piyasayı şekillendirmeye çalışıyordu
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oxpays 1 yıl
Yemin ederim sevindim , okkalı bir ceza yerlerse daha da sevinirim. Tekel ve dayatma politikalarına HAYIR! İnsanları soyuyorlar resmen, doğru düzgün bir ilan vermek 150 TL yi buluyor.
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crashday 1 yıl
Sanalpazar'ın gittiğinden beri piyasadaki en güvenilir e-ticaret sitesinin Get ilan açmak için %12'ye varan komisyon istemesi bence de hoş olmayan bir durum, umarım faydası dokunur.
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Honey Badger 1 yıl
Rekabet kurumunu sevmeye başladım. Hadi bakalım daha neler göreceğiz.
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