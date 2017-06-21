Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı

Mozilla, geçtiğimiz yıl iPhone ve iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Firefox Focus web tarayıcısının Android sürümünü yayınladı. Uygulama, tıpkı iOS versiyonunda olduğu gibi can sıkıcı reklamları ve bu reklamların etkinliğini izleyen takipçileri engellemeyi vaat eden bir reklam engelleyici ile birlikte geliyor. Ayrıca otomatik gizli gezinti özelliğiyle, her gezintiden sonra arkasında hiçbir parola, çerez ve takipçi bırakmadan tarama geçmişinizi kolayca sildiğini de ekleyelim.

Mozilla, Firefox Focus uygulamasının reklam takipçilerini engelleyerek kullanıcıların daha hızlı sörf yapmasına olanak sağladığını söylüyor. Çünkü çevrimiçi etkinliğinizi izleyen reklamlar yalnızca sizi takip etmekle kalmaz, aynı zamanda mobil cihazınızdaki web deneyimini de yavaşlatırlar.

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Gizlilik odaklı Firefox Focus web tarayıcısının Android sürümü, bazı ilgi çekici özelliklerle birlikte geliyor. Bunların arasında web sayfalarında kaç reklam takipçisinin engellendiğini gösteren sayaç, reklam takipçilerini engelleme özelliğini devre dışı bırakma desteği ve bildirim hatırlatıcısı yer alıyor.

Takipçi engelleyiciyi devre dışı bırakmak kullanıcıların düzgün yüklenmeyen bir web sitesini doğru şekilde görüntülemelerine yardımcı olurken, bildirim hatırlatıcı özelliği ise Firefox Focus arka planda çalışırken bir bildirimle gezinti geçmişini silmenizi hatırlatıyor.

Android'e portlamakla kalmayıp reklam engellemeyi devre dışı bırakma seçeneği ve diğer performans iyileştirmeleriyle Firefox Focus'un varsayılan tarayıcı deneyimini geliştirdiğini söylüyor. Şirket önümüzdeki güncellemelerde uygulamaya daha fazla işlevsellik ekleme sözü de verdi. Firefox Focus'un Android sürümünü Google Play Store Mozilla, uygulamanın iOS versiyonunu sadecekalmayıp reklam engellemeyi devre dışı bırakma seçeneği ve diğerFirefox Focus'un varsayılansöylüyor. Şirket önümüzdeki güncellemelerde uygulamaya daha fazla işlevsellik ekleme sözü de verdi. Firefox Focus'un Android sürümünü aracılığıyla indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus