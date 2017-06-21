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Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı

Dahili reklam engelleyicisiyle web sitelerindeki reklamları ve reklam takipçilerini ortadan kaldırarak daha hızlı bir web deneyimi sunan Firefox Focus'un artık Android versiyonu da var.
1 yıl
4,7b
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38
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mozilla, geçtiğimiz yıl iPhone ve iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Firefox Focus web tarayıcısının Android sürümünü yayınladı. Uygulama, tıpkı iOS versiyonunda olduğu gibi can sıkıcı reklamları ve bu reklamların etkinliğini izleyen takipçileri engellemeyi vaat eden bir reklam engelleyici ile birlikte geliyor. Ayrıca otomatik gizli gezinti özelliğiyle, her gezintiden sonra arkasında hiçbir parola, çerez ve takipçi bırakmadan tarama geçmişinizi kolayca sildiğini de ekleyelim.
Mozilla, Firefox Focus uygulamasının reklam takipçilerini engelleyerek kullanıcıların daha hızlı sörf yapmasına olanak sağladığını söylüyor. Çünkü çevrimiçi etkinliğinizi izleyen reklamlar yalnızca sizi takip etmekle kalmaz, aynı zamanda mobil cihazınızdaki web deneyimini de yavaşlatırlar.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın"
Gizlilik odaklı Firefox Focus web tarayıcısının Android sürümü, bazı ilgi çekici özelliklerle birlikte geliyor. Bunların arasında web sayfalarında kaç reklam takipçisinin engellendiğini gösteren sayaç, reklam takipçilerini engelleme özelliğini devre dışı bırakma desteği ve bildirim hatırlatıcısı yer alıyor.
Takipçi engelleyiciyi devre dışı bırakmak kullanıcıların düzgün yüklenmeyen bir web sitesini doğru şekilde görüntülemelerine yardımcı olurken, bildirim hatırlatıcı özelliği ise Firefox Focus arka planda çalışırken bir bildirimle gezinti geçmişini silmenizi hatırlatıyor.
Mozilla, uygulamanın iOS versiyonunu sadece Android'e portlamakla kalmayıp reklam engellemeyi devre dışı bırakma seçeneği ve diğer performans iyileştirmeleriyle Firefox Focus'un varsayılan tarayıcı deneyimini geliştirdiğini söylüyor. Şirket önümüzdeki güncellemelerde uygulamaya daha fazla işlevsellik ekleme sözü de verdi. Firefox Focus'un Android sürümünü Google Play Store aracılığıyla indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen
Donanım haber'de reklam engelleyeci ile ilgili haberlerin çıkması gerçekten ilginç...
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Vega 1 yıl
Bu browser ilk olarak reklam engelleyici bir uygulama olarak çıkmıştı hatırlıyorum.
Yani browser değildi.Sonradan browser yaptılar.
İlk çıktığında "Mozilla Focus" adında reklam engelleyen bir uygulamaydı.
Şuan Safari ve Adguard kullanıyorum.
Adguard gerçekten çok iyi bir reklam engelleyici.
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destroy00 1 yıl Vega
Vega
Bu browser ilk olarak reklam engelleyici bir uygulama olarak çıkmıştı hatırlıyorum.
Yani browser değildi.Sonradan browser yaptılar.
İlk çıktığında "Mozilla Focus" adında reklam engelleyen bir uygulamaydı.
Şuan Safari ve Adguard kullanıyorum.
Adguard gerçekten çok iyi bir reklam engelleyici.

Neverads daha iyi hocam adguard yavaşlatma yapıyor
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arel.gr 1 yıl
........ neyse yazan biri cikmis.... +
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máwci 1 yıl
Bir de Chrome için mükemmel yorumları falan var.
Arkadaşlar bahse konu tarayıcılar içinde en aptal tarayıcı Chrome bana göre.
Hızlı ve stabil bu kadar başka bir numarası yok.
-Deli gibi ram ve şarj yiyor
-En ufak bir özelleştirmeye izin yok, ana sayfaya hızlı erişim atayamıyorsun onun yerine abuk subuk en sık ziyaret edilen sayfalar var,
-Favorilere erişmek için önce tarayıcı aç sonra en zor ulaşılan yere sağ üst kısma tıkla favoriler bölümünü aç ordan favori sayfanı seç ohooo! ayrıca favori sayfaların yerini dahi değiştirmeye yer yok.
-Reklam engelleme yok, vpn yok,
-Tam bir Ergonomi katili, sekmelere ulaşmak zor menüsü zayıf
Yıllardır adam gibi bir güncelleme yok fasa fiso.
Uzak durun bence.
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Crazy Goat 1 yıl máwci
siz ne öneriyorsunuz tarayici olarak?
pc ile senkronizasyon iyi yapabilen
paralolari depolayan sonra otomatik yukleyebilecek
fazla data yemeyen
kirin 930 islemcisi-3gb ram ile iyi çalışabilecek
mozilla,opera,uc,puffin, bir sürü tarayıcı kullandim ama memnun olmadim
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righteous@ 1 yıl
Programın apk sını bulup denemek lazım bide..
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máwci 1 yıl
Samsung tarayıcı bence en iyisi
1 Yanıt Yanıtla +3
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righteous@ 1 yıl máwci
Başka bi telefondan marketten yüklenirken, Asus zenfonedan markete girdiğimde adı bile yok programın adamlar samsunga o kadar karşı
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wolf silver 1 yıl
Mobilde chrome çok iyi. Sadece reklam engelle yok. Operayi donanım haberi açmak istedim. Bu sitenin her bir harfi farklı bir yerde oluyor. Yok ağa bu chromeyi bıraktıracak browser çıkmadı. Xiaomininkide vardı. Pek denemedim. Chrome alternatiflerine açığım ????
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Crazy Goat 1 yıl wolf silver
aynen chrome kral ya google ilw parola derdin fwlan da olmuyor arkaplanda pek sarj yemiyor
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brobiy 1 yıl
Safaride reklam engelleyici eklenti var gayet temiz ve hızlı sörf yapılıyor. Pc de opera kullanıyorum. Diğer tarayıcılardan daha iyi kendi teklam engelleyicisi ve vpn i var.
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Giresunlufuk 1 yıl
Beğenmedim. Uygulamanın arayüzü vs. kötü. Samsung İnternet Browser'ı öneririm.
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CWaRRioR 1 yıl
Firefox Focus, reklam ve takip engellemek için Disconnect altyapısını kullanıyor. Disconnect eklentisiyle de edinebileceğimiz özellikler bu bakımdan. Tabi tarayıcıyla bütünleşik geldiği için optimize edilmiştir muhakkak.
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl
Yıllardır Opera mini kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok ve bu üstte yazılanların hepsinden fazlası var.
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