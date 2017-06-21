Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı

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Mozilla, geçtiğimiz yıl iPhone ve iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Firefox Focus web tarayıcısının Android sürümünü yayınladı. Uygulama, tıpkı iOS versiyonunda olduğu gibi can sıkıcı reklamları ve bu reklamların etkinliğini izleyen takipçileri engellemeyi vaat eden bir reklam engelleyici ile birlikte geliyor. Ayrıca otomatik gizli gezinti özelliğiyle, her gezintiden sonra arkasında hiçbir parola, çerez ve takipçi bırakmadan tarama geçmişinizi kolayca sildiğini de ekleyelim.
Mozilla, Firefox Focus uygulamasının reklam takipçilerini engelleyerek kullanıcıların daha hızlı sörf yapmasına olanak sağladığını söylüyor. Çünkü çevrimiçi etkinliğinizi izleyen reklamlar yalnızca sizi takip etmekle kalmaz, aynı zamanda mobil cihazınızdaki web deneyimini de yavaşlatırlar.Ayrıca Bkz. "WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın"
Gizlilik odaklı Firefox Focus web tarayıcısının Android sürümü, bazı ilgi çekici özelliklerle birlikte geliyor. Bunların arasında web sayfalarında kaç reklam takipçisinin engellendiğini gösteren sayaç, reklam takipçilerini engelleme özelliğini devre dışı bırakma desteği ve bildirim hatırlatıcısı yer alıyor.
Takipçi engelleyiciyi devre dışı bırakmak kullanıcıların düzgün yüklenmeyen bir web sitesini doğru şekilde görüntülemelerine yardımcı olurken, bildirim hatırlatıcı özelliği ise Firefox Focus arka planda çalışırken bir bildirimle gezinti geçmişini silmenizi hatırlatıyor.
Mozilla, uygulamanın iOS versiyonunu sadece Android'e portlamakla kalmayıp reklam engellemeyi devre dışı bırakma seçeneği ve diğer performans iyileştirmeleriyle Firefox Focus'un varsayılan tarayıcı deneyimini geliştirdiğini söylüyor. Şirket önümüzdeki güncellemelerde uygulamaya daha fazla işlevsellik ekleme sözü de verdi. Firefox Focus'un Android sürümünü Google Play Store aracılığıyla indirebilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani browser değildi.Sonradan browser yaptılar.
İlk çıktığında "Mozilla Focus" adında reklam engelleyen bir uygulamaydı.
Şuan Safari ve Adguard kullanıyorum.
Adguard gerçekten çok iyi bir reklam engelleyici.
Neverads daha iyi hocam adguard yavaşlatma yapıyor
Arkadaşlar bahse konu tarayıcılar içinde en aptal tarayıcı Chrome bana göre.
Hızlı ve stabil bu kadar başka bir numarası yok.
-Deli gibi ram ve şarj yiyor
-En ufak bir özelleştirmeye izin yok, ana sayfaya hızlı erişim atayamıyorsun onun yerine abuk subuk en sık ziyaret edilen sayfalar var,
-Favorilere erişmek için önce tarayıcı aç sonra en zor ulaşılan yere sağ üst kısma tıkla favoriler bölümünü aç ordan favori sayfanı seç ohooo! ayrıca favori sayfaların yerini dahi değiştirmeye yer yok.
-Reklam engelleme yok, vpn yok,
-Tam bir Ergonomi katili, sekmelere ulaşmak zor menüsü zayıf
Yıllardır adam gibi bir güncelleme yok fasa fiso.
Uzak durun bence.
pc ile senkronizasyon iyi yapabilen
paralolari depolayan sonra otomatik yukleyebilecek
fazla data yemeyen
kirin 930 islemcisi-3gb ram ile iyi çalışabilecek
mozilla,opera,uc,puffin, bir sürü tarayıcı kullandim ama memnun olmadim
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