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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın

WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Skype, Google Hangouts ve diğer birçok mesajlaşma platformunu tek uygulama altında kullanmanız mümkün. İşte bunun için yapmanız gerekenler...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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90'ların sonlarında yani internetin henüz her eve girmediği dönemde sadece bir avuç anlık mesajlaşma hizmeti vardı. Yani Yahoo! Messenger, MSN Messenger, AOL, ICQ ve Jabber gibi bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda seçeneğe sahiptik. Bununla birlikte, günümüzde modern dünyanın büyük bir mesajlaşma sorunu olduğu ortada. Çok fazla uygulama ve hizmet var ve sadece birini kullanmak son derece zor.
Çoğumuzun günlük yaşamımızda en az üç veya dört mesajlaşma uygulaması arasında mekik dokuduğumuz bir gerçek. İş için Google Hangouts, yakınlarımızla bağlantı kurarken WhatsApp, okul ve üniversite arkadaşlarımızla iletişime geçmek için Facebook Messenger gibi seçenekler arasında gidip geliyoruz. Ancak bu mesajlaşma hizmetleri için tarayıcıda sürekli olarak dört sekme açık tutmak biraz can sıkıcı olabiliyor.
Birden fazla anlık mesajlaşma hizmeti kullanıyorsanız hepsini tek bir pencere altında toplayabilirsiniz. Google Chrome kullanıcıları buradan indirebilecekleri All-in-One Messenger uzantısıyla bunu yapabilirler. Mesajlaşma hizmetlerinin karmaşıklığından sizi kurtarabilecek web tabanlı sohbet uygulaması All-in-One Messenger, 30'dan fazla anında mesajlaşma platformunu destekliyor.
Ayrıca Bkz. "Google’dan sıradan bir bilgisayarı derin öğrenme makinesine çeviren sistem"
Tek bir pencerede birden fazla hesapta oturum açmanıza izin vermesinin yanı sıra, aynı platformda birden çok hesaba giriş yapabilmenizi de sağlıyor. Dolayısıyla, çift SIM'li telefon kullanıyorsanız ve telefon numaralarınıza bağlı iki WhatsApp hesabı varsa, ikinci hesaba erişmek için oturum açıp kapatmanız gerekmiyor.
Tüm hesapların tek bir pencerede toplanmasının yanı sıra, mesaj aldığınızda bildirimleri etkinleştirebilir ve tek bir tıklamayla yanıt verebilirsiniz. Uygulama arayüzü son derece basit ve ana ekranda mevcut mesajlaşma platformlarının simgeleri var. Bunlar arasında Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, Skype, Yahoo! Messenger, Google Hangouts, Telegram WeChat, ICQ ve TweetDeck bulunuyor.
Bir hesap eklemek için, ilgili simgeye dokunmanız yeterli ve daha sonra kurulum aşamasına geçiyorsunuz. Google Hangouts, Skype, Facebook Messenger ve Slack gibi platformlarda, kullanıcı kimliğiniz ve şifreniz ile giriş yapmak zorundasınız. WhatsApp'da ise tıpkı WhatsApp Web'de yaptığınız gibi QR Kodunu taramanız lazım.
Hesapları ekledikten sonra, ana ekranın üst kısmında etkin mesajlaşma hizmetleri görünecek. Bunun dışında bildirim ve sesleri devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan seçenekler var. Aktif tüm hizmetler sekme biçiminde görünüyor ve kolayca aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Hesaplardan birini kaldırmak için, sol üst taraftaki "Ayarlar" simgesine tıklayarak etkin mesajlaşma hizmetini seçip ardından sil düğmesine basabilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/all-in-one-messenger/lainlkmlgipednloilifbppmhdocjbda/ Yorum Yaz
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yeB tadeS 1 yıl en beğenilen
Opera kurun gerek yok böyle atraksiyonlara.
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QuexSeeL 1 yıl
Bütün yumurtalarını aynı sepete koyma demişler zamanında.
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reshthesucker 1 yıl
sevgili yorum silmeye bayılan haberin sahibi editör,

eklentinin güvenliği hakkında da bilgiler paylaşır mısınız? çünkü onlarca sohbet uygulamasını tek bir çatı altında birleştiriyoruz ve tek bir güvenlik açığında tüm uygulamalarımız tehlikeye girmiş oluyor. dolayısıyla özel hayatımız. hani belki bilmiyor olabilirsiniz ama ben chrome eklentilerinin güvenliğine güvenmiyorum halihazırda direkt zararlı yazılım olan chrome eklentileri varken. nolursunuz beni ve toplumu bilgilendirin ve de böylece sansür uygulamaktan da vazgeçmiş olun. lütfen.

saygılarımla.
sevgili yorum silmeye bayılan haberin sahibi editör,eklentinin güvenliği hakkında da bilgiler paylaşır mısınız? çünkü onlarca sohbet uygulamasını tek...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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Zuko 1 yıl
Anlamadim, yine ustte sekme seklinde iste?
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kenan35 1 yıl
Kimlik bilgileri uçarmı mi mı mış nasıl güvencez ?
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myhotyro 1 yıl kenan35
kenan35

Kimlik bilgileri uçarmı mi mı mış nasıl güvencez ?

İnsanların mail ve benzer hesap bilgilerine erişmek ve satmak gibi bir niyetim olsa böyle bir uygulama yazarım. Hem de en iyisini, en güzelini, en kullanışlısını, en sevilenini yazarım ki dünyada mümkün oduğunca çok kişi kullansın. Çok iyi bir hacker bile olsam google'ı whatsappı facebooku hacklemek ile uğraşmam, böyle bir uygulama yazarım. Garantili kesin sonuç alırım. Kullandığınız ana mail adresiniz TC kimlik no gibi birşey. Nerede (Apple, Samsung, Hepsiburada, Sahibinden, Gittigidiyor, Teknosa, Ebay, Amazon, Donanımhaber, ... ) hesap açsanız bu mail adresinizle ilişkili olacaklar.
Bu uygulamayı bilmem, yazan konusunda fikrim yok. Ama güvenip güvenmemek artık size kalmış. Ben Türküm, bana AIDS bulaşmaz gibi bir cesaret olur bu. Belki bulaşmaz, ama ya bulaşırsa?
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myhotyro 1 yıl
Bu program nedeniyle hacklenme olasılığınız olduğunu sakın unutmayın. Buna hacklenme de denmez, kendi hesaplarınızın şifrelerini kendi isteğinizle vermiş olursunuz.
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myhotyro 1 yıl
Bu programa vereceğiniz hangouts, yahoo messenger ve benzeri şifrenizin aynı zamanda belki tüm hesaplarınızın bağlı olduğu mail şifreniz olduğunu sakın unutmayın.
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reshthesucker 1 yıl
sevgili yorum silmeye bayılan haberin sahibi editör,

eklentinin güvenliği hakkında da bilgiler paylaşır mısınız? çünkü onlarca sohbet uygulamasını tek bir çatı altında birleştiriyoruz ve tek bir güvenlik açığında tüm uygulamalarımız tehlikeye girmiş oluyor. dolayısıyla özel hayatımız. hani belki bilmiyor olabilirsiniz ama ben chrome eklentilerinin güvenliğine güvenmiyorum halihazırda direkt zararlı yazılım olan chrome eklentileri varken. nolursunuz beni ve toplumu bilgilendirin ve de böylece sansür uygulamaktan da vazgeçmiş olun. lütfen.

saygılarımla.
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macromedia21 1 yıl reshthesucker
Selam,
Reklam yapıyorlar, para aldılar vs. gibi herhangi bir dayanağı olmayan, asılsız yorumların ne içeriğe ne de siteye bir faydasının olmadığı ortada. Varsa bununla ilgili elinizde bir kanıt, o zaman konuşmaya hakkınız olur. Aksi taktirde platformu zan altında bırakmaya gerek yok. Uzantıya gelecek olursak, gizlilik ve güvenlik odaklı kaygılarınız varsa zaten uygulamanın gizlilik politikasında gerekli bilgiler var, okuyabilirsiniz. Bu tür uzantılar genellikle platformların sağladığı API'ler üzerine kurulu olduğundan, tahmin ettiğiniz gibi bir durum olacağını zannetmiyorum ki oturum açma kimlik bilgilerini hiçbir şekilde saklamadığı da vurgulanıyor. Yine de kullanıp kullanmamak kişinin özgür iradesine bağlı. Güvenmiyorsanız elbette kullanmayacaksınız. İçeriğin amacı bu tip uygulamalara ihtiyaç duyan kullanıcıları bilgilendirmek. Zorla kullandırmak değil.
Kolaylıklar...
Onur SEVEN
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Damenda 1 yıl
Franz diye bir uygulama vardı aynısı işte
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yeB tadeS 1 yıl en beğenilen
Opera kurun gerek yok böyle atraksiyonlara.
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kadirirdem 1 yıl yeB tadeS
Bir ara bende böyle kullandım fakat sonra Chrome'a geçtim.
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CWaRRioR 1 yıl yeB tadeS
Opera'yı yıllardır kullanırım. Chromium sonrası bir dönem çoğu özelliğini kaybetmişti ama dönüşü çok sağlam oldu. Built-in vpn, adblocker ve mesajlaşma uygulamaları kendi başlarına bile tercih sebebi. Efsane speed dial'ini, Turbo (offrode) mode, mouse gesture'ları da unutmamak lazım tabi.
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KalemKolik 1 yıl
Line yoksa çöp
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arel.gr 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
Line yoksa çöp

yani, Line 'da öne çıkan özellik ne ?
neden Line ?
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QuexSeeL 1 yıl
Bütün yumurtalarını aynı sepete koyma demişler zamanında.
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