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Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE

Fransız üretici Renault, geçen yıl Paris'te konsept olarak sergilediği elektrikli küçük crossover'ını Çin'e getirdi. Bu kez üretim formunda görücüye çıkan Renault City K-ZE'nin özellikleri haberimizde
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE
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Çin’in gittikçe büyüyen elektrikli araç pazarında adından söz ettirmek isteyen Renault, geçtiğimiz yıl Paris’te konsept olarak sergilediği elektrikli crossover’ı Renault City K-ZE’nin üretim versiyonunu tanıttı. 2019 Şanghay Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılan Renault City K-ZE’nin konseptten üretime doğru yolculuğunda tasarım olarak pek bir şey değişmemiş.

Hindistan’da satılan Renault Kwid modelinin daha modern bir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Renault City K-ZE’nin ön yüzünde bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Kapılarda ve tavan raylarında mavi detaylara da yer verilen aracın eteklerindeki siyah plastikler, yerden yüksek yapısıyla birleştiğinde crossover algısını güçlendiriyor. Yerden yüksekliği 150 mm olan Renault City K-ZE’nin aks mesafesi ise 2,423 mm olarak ölçülüyor.

Renault City K-ZE'nin özellikleri

Dışarıda gördüğümüz mavi detaylar Renault City K-ZE’nin kabin kısmında da devam ediyor. Sürücü odaklı bir kokpite sahip olan aracın içerisinde 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, onun hemen altında klima ayarının yapıldığı düğmeler, dijital gösterge paneli, bir adet USB girişi ve 12V soket bulunuyor. Cam açma/kapatma düğmelerinin ortadaki ekranın hemen altında bulunduğu Renault City K-ZE’nin oldukça sade bir kabin tasarımına sahip olduğunu söylemek mümkün.

Renault City K-ZE elektrikli crossover’ın teknik özellikleri henüz tamamen açıklanmadı. Aracın motoru ve batarya kapasitesi hakkında şimdilik bir açıklama yapmayan Renault, hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın 0’dan yüzde 80 doluluk oranına 50 dakikada çıkabildiğini belirtti. Hızlı şarj olmadığında ise bataryanın tamamen dolması 4 saati buluyor. Aracın sürüş menzili 250 kilometre olarak açıklandı. Fakat bu değer NEDC testlerine göre belirlendiği için gerçek dünya koşullarında 190 kilometre gibi bir menzil bekleyebiliriz.

Renault City K-ZE’nin Çin’de üretileceği ve satışların yıl bitmeden başlayacağı açıklandı. Daha önce aracın Avrupa’da da satılacağını söyleyen Fransız üretici, bu kez böyle bir açıklamada bulunmadı. Fakat "global A segment elektrikli şehir aracı" olarak tanıtılan aracın diğer pazarlarda da satışa sunulmasını bekleyebiliriz.


https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21224204/groupe-renault-au-salon-automobile-de-shanghai-2019-premiere-mondiale-de-renault-city-k-ze Yorum Yaz
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berkaydj 1 ay
yeni sandero
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DH Misafiri 1 ay
Brezilya'da Renault Kwid kardeşi (fiat mobi). Bu da Kwid'in Çin versiyonu olmuş
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