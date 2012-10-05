Renault Clio IV hem Fransa hem de Türkiye'de üretilecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Otomotiv endüstrisinin Fransa merkezli lider isimlerinden Renault, kendi segmentinin popüler modellerinden biri olan Clio'nun dördüncü jenerasyonu için üretim stratejisine Türkiye'yi de dahil ediyor. Yurt dışı kaynaklı haberlere göre, Fransa'da üretilen her bir Clio için 1000 Avro kaybeden Renault, dördüncü nesil Clio için hem Fransa'daki Flins tesislerinde hem de Bursa fabrikasında çift kollu üretim yapmaya hazırlanıyor.
Üretim miktarının iki tesis arasında nasıl paylaştırılacağı henüz bilinmese de yeni Clio'nun baz modellerinin Bursa'da daha pahalı olan özelleştirilmiş modellerin ise Fransa'da üretileceği ifade ediliyor. Fransa tesisleri aynı zamanda Clio Estate modelinin üretimini de üstlenecek. Planların istendiği gibi gitmemesi halinde Flins tesislerinde bazı çalışanları işten çıkartılması ihtimalinin gündeme gelebileceği de konuşulmuyor değil.
Yeni Clio için planlanan TCe 90 üç silindirli benzinli 900cc ünitenin, yaygın olarak kullanılan 1.4 litre hacmindeki motorun yerini alacağı ve 90 PS güç ile 135 Nm tork üreteceği, buna karşılık olarak yakıt üketiminin 4.3 litre, kilometredeki CO2 emisyonun değerinin ise 99 gram olacağı açıklandı. Dizel tarafındaki seçenek ise 1.5 dCi 90 olacak. Bu motor, 220nm ile şu an kullanılan dCi 90 motordan 20nm daha fazla tork üretecek.
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Elektrikli bisiklete binen arkadaşların burada yorum yaptıkları çok belli
youtube de clio 4 esc diye aratırsanız aracın yol tutuşunun yeni ford focusta bile olmadığını göreceklerdir.
4 viteste araç 180 km yi görüyor. yolda araca Bakan bir daha gönüp bakıyor 900 cc motorun 0-100 km 12 sn. araçın içi ve bagaj genişli 190 boyunda olan biri olarak bence gayet iyi. arka camlar çok kısa olduğu için elektrikli olmadığını düşünüyorum. araç tek kapılı gibi görünüyor. stop edince debriyaja basıldığında otomatik çalışıyor. araç maksimum devri ve km sini sabitleyebiliyorsunuz. iphone kullacıları blutoottan görüşme yapabiliyor rehberinizi dahi görebiliyorsunuz.
aracı ilk adığımda yakıtı çiğ attığı için fazla yakıyor ilk 100 km de 50 krş 200 km de 40 krş şuan araç 400 km de 33 krş yakıyor. 1000 km ye doğru şeh,r içinde 30 krş gibi bir yakıt tüketimi olacağını düşünüyorum. 100 km hızla devri sabitlediğiniz zaman 3.1 - 3.5 arası yakıt tüketimi görünüyor.
Aracı almayı düşünen arkadaşlara 1 dk bile düşünmemeleri tavsiye ederim.
Sanırım ben bu aracı alacağım 1.5 dizel,bence yakından inceleyin tasarım ve dizayn süper.