Renault Clio IV hem Fransa hem de Türkiye'de üretilecek

Otomotiv endüstrisinin Fransa merkezli lider isimlerinden Renault, kendi segmentinin popüler modellerinden biri olan Clio'nun dördüncü jenerasyonu için üretim stratejisine Türkiye'yi de dahil ediyor. Yurt dışı kaynaklı haberlere göre, Fransa'da üretilen her bir Clio için 1000 Avro kaybeden Renault, dördüncü nesil Clio için hem Fransa'daki Flins tesislerinde hem de Bursa fabrikasında çift kollu üretim yapmaya hazırlanıyor.

Üretim miktarının iki tesis arasında nasıl paylaştırılacağı henüz bilinmese de yeni Clio'nun baz modellerinin Bursa'da daha pahalı olan özelleştirilmiş modellerin ise Fransa'da üretileceği ifade ediliyor. Fransa tesisleri aynı zamanda Clio Estate modelinin üretimini de üstlenecek. Planların istendiği gibi gitmemesi halinde Flins tesislerinde bazı çalışanları işten çıkartılması ihtimalinin gündeme gelebileceği de konuşulmuyor değil.

Yeni Clio için planlanan TCe 90 üç silindirli benzinli 900cc ünitenin, yaygın olarak kullanılan 1.4 litre hacmindeki motorun yerini alacağı ve 90 PS güç ile 135 Nm tork üreteceği, buna karşılık olarak yakıt üketiminin 4.3 litre, kilometredeki CO2 emisyonun değerinin ise 99 gram olacağı açıklandı. Dizel tarafındaki seçenek ise 1.5 dCi 90 olacak. Bu motor, 220nm ile şu an kullanılan dCi 90 motordan 20nm daha fazla tork üretecek.