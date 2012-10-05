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Renault Clio IV hem Fransa hem de Türkiye'de üretilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,3b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomotiv endüstrisinin Fransa merkezli lider isimlerinden Renault, kendi segmentinin popüler modellerinden biri olan Clio'nun dördüncü jenerasyonu için üretim stratejisine Türkiye'yi de dahil ediyor. Yurt dışı kaynaklı haberlere göre, Fransa'da üretilen her bir Clio için 1000 Avro kaybeden Renault, dördüncü nesil Clio için hem Fransa'daki Flins tesislerinde hem de Bursa fabrikasında çift kollu üretim yapmaya hazırlanıyor.
Üretim miktarının iki tesis arasında nasıl paylaştırılacağı henüz bilinmese de yeni Clio'nun baz modellerinin Bursa'da daha pahalı olan özelleştirilmiş modellerin ise Fransa'da üretileceği ifade ediliyor. Fransa tesisleri aynı zamanda Clio Estate modelinin üretimini de üstlenecek. Planların istendiği gibi gitmemesi halinde Flins tesislerinde bazı çalışanları işten çıkartılması ihtimalinin gündeme gelebileceği de konuşulmuyor değil.
Yeni Clio için planlanan TCe 90 üç silindirli benzinli 900cc ünitenin, yaygın olarak kullanılan 1.4 litre hacmindeki motorun yerini alacağı ve 90 PS güç ile 135 Nm tork üreteceği, buna karşılık olarak yakıt üketiminin 4.3 litre, kilometredeki CO2 emisyonun değerinin ise 99 gram olacağı açıklandı. Dizel tarafındaki seçenek ise 1.5 dCi 90 olacak. Bu motor, 220nm ile şu an kullanılan dCi 90 motordan 20nm daha fazla tork üretecek.  
 
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teknoforum-bs 6 yıl
Aracın tasarımı genel olarak güzel benimde takıldıgım en buyuk nokta sadece arka camların otomatik olmayışı navigasyon bile standart haldeyken bu nası bi kafa yapısı anlamadım birde umarım ileride sunroof lu modeli gelir bu arabada sunroof iyi gider diye düşğnüyorum
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xyor 6 yıl
Abi iç tasarım inanılmaz vasat ama dış tasarımda da çok harika..
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Mertcan. 6 yıl


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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar 1 ay önce büyük bir hevesle clio 4 aldım almaz olaydım aldımgünden beri servisyen çıkamıyorum ilk arızası kalkış destek sistemi sorunu çıkardı servise gittim çaresini bulamadılar akisne kurcaladıkca araçta başka arızalar çıkıyor motordan arabanın içine aşiır birses geliyor bununda çaresinin olmadını söylüyorlar kaporta aksamından bahsetmiyorum bile alcak olan arkadaşları uyarmak amaçlı yazıyorum paranızı çöpe atmayın bu araba beşpara etmez saten satılık araba sitelerine bakarsanız bir çok pişman olup satan görürsünüz
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
gecen baktım 1.5dcı otomatık 42bın dıyor! 45e cıkacak comfort golf 7, 50ye ıkıncı el superb duruken artı 35lere ıkıncı el jettalar dururken reno benım gozumde salca konservesı
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DH Misafiri 6 yıl
jetta 65.bin tl toyotanın ekinci eli ve yaklaşık 99500 km de bir araca 35.bin tl veren arkadaşlarda kafa çok bu araca 30.bin vermiycek kadar iyiymiş arka cama gelince benim için sıkıntı deil arka camı otomatik bir arabam hiç olmadı çünki ben alışmışım elle açmaya hiçbir mühimi yok yani benim için aracın kasası harika unutmadan arkadaşlar burada işiniz neyki jetta bölümüne geçebilirsiniz burası renault ww deil
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BUR&TAH 7 yıl
yakıt tasarrufuna değer veren arkadaşların tercih edebileceği en makul modelidir...performans arayan ve 4-5 kişilik aileler için tercihi düşündürücü olabilir..düşük motoru uzun rampa ve yüksek virajlarda kullanıcıyı sıkabilir...tam anlamıyla şehir içi otomobili...alıcısına keyifli kullanışlar..
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DH Misafiri 7 yıl
900 turbo aldım kırmızı + paketli (sis farı 16"jant park sensörü vs.)
Elektrikli bisiklete binen arkadaşların burada yorum yaptıkları çok belli
youtube de clio 4 esc diye aratırsanız aracın yol tutuşunun yeni ford focusta bile olmadığını göreceklerdir.
4 viteste araç 180 km yi görüyor. yolda araca Bakan bir daha gönüp bakıyor 900 cc motorun 0-100 km 12 sn. araçın içi ve bagaj genişli 190 boyunda olan biri olarak bence gayet iyi. arka camlar çok kısa olduğu için elektrikli olmadığını düşünüyorum. araç tek kapılı gibi görünüyor. stop edince debriyaja basıldığında otomatik çalışıyor. araç maksimum devri ve km sini sabitleyebiliyorsunuz. iphone kullacıları blutoottan görüşme yapabiliyor rehberinizi dahi görebiliyorsunuz.
aracı ilk adığımda yakıtı çiğ attığı için fazla yakıyor ilk 100 km de 50 krş 200 km de 40 krş şuan araç 400 km de 33 krş yakıyor. 1000 km ye doğru şeh,r içinde 30 krş gibi bir yakıt tüketimi olacağını düşünüyorum. 100 km hızla devri sabitlediğiniz zaman 3.1 - 3.5 arası yakıt tüketimi görünüyor.
Aracı almayı düşünen arkadaşlara 1 dk bile düşünmemeleri tavsiye ederim.
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eternity 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sanırım ben bu aracı alacağım 1.5 dizel,bence yakından inceleyin tasarım ve dizayn süper.
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sacrifise 7 yıl
önde oturan patron arkada oturan amele hesabı
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Krone 7 yıl
Tasarımı hoş ama akibeti ne olacak bilinmez.
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DH Misafiri 7 yıl
Aracı kullanmadan kötü diyen arkadaşlar. ben test ettim araç cok rahat konforlu. fiyatıda aşırı yüksek degil. jetta alırım diyen arkadas jettanın dizel ve en üst versiyonu 65.000 TL nin üzerinde siz nasıl kıyaslama yapıyorsunuz ??? ben sipariş verdim aracı almak icin 35 gün beklemem gerekecek fakat deger... bu arada arka camlar full versiyonundada manuel.
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