Renault Talisman 2017 Business Car seçildi

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Danimarka’da düzenlenen ve D segmentindeki 10 farklı aracın yarıştığı 2017 Yılının Business Aracı kategorisinde Talisman ödüle ulaşan isim oldu. Business Denmark üyelerinden oluşan özel bir jüri tarafından verilen ödül için iki otomotiv gazetecisi ile otomobillerin ergonomik özelliklerinin de değerlendirilebilmesi adına fizyoterapist de yer almış.

Business Denmark, meslekleri gereği yılda 30 bin ile 80 bin kilometre yol kat eden satış temsilcilerini temsil eden yerel bir federasyon. Uzun yıllardır verilen bu ödül, son dönemde otomobil şirketleri için prestij simgesi haline gelmeye başlamış durumda. Renault’un aldığı bu ödül, bir Fransız otomobilinin Danimarka’da aldığı ilk ödül olması adına da önem taşıyor.

Dizel motoru ile 100 kilometrede sadece 3.6 litre yakıt tüketen 95g/km emisyon düzeyi ile de son derece çevreci olan Renault Talisman, 8.7inç dokunmatik ekranda internet erişim destekli R-Link2 araç içi eğlence sistemi, Head Up Display, eller serbest park sistemi, Pure Vision Full LED ön farlar, elektronik koltuk ayarı ve masajlı sürücü koltuğu gibi özellikler sunuyor.