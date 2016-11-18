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Renault Talisman 2017 Business Car seçildi

Renault’nun aynı segmentte 10 farklı model ile yarış içinde olduğu üst sınıf aracı Talisman, 2017 yılı Business Car ödülüne layık görüldü. Araca dair detaylar ve ilgi çekici görseller haberimizde!
2 yıl
6,2b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Renault Talisman 2017 Business Car seçildi
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Danimarka’da düzenlenen ve D segmentindeki 10 farklı aracın yarıştığı 2017 Yılının Business Aracı kategorisinde Talisman ödüle ulaşan isim oldu. Business Denmark üyelerinden oluşan özel bir jüri tarafından verilen ödül için iki otomotiv gazetecisi ile otomobillerin ergonomik özelliklerinin de değerlendirilebilmesi adına fizyoterapist de yer almış.

Business Denmark, meslekleri gereği yılda 30 bin ile 80 bin kilometre yol kat eden satış temsilcilerini temsil eden yerel bir federasyon. Uzun yıllardır verilen bu ödül, son dönemde otomobil şirketleri için prestij simgesi haline gelmeye başlamış durumda. Renault’un aldığı bu ödül, bir Fransız otomobilinin Danimarka’da aldığı ilk ödül olması adına da önem taşıyor.

Dizel motoru ile 100 kilometrede sadece 3.6 litre yakıt tüketen 95g/km emisyon düzeyi ile de son derece çevreci olan Renault Talisman, 8.7inç dokunmatik ekranda internet erişim destekli R-Link2 araç içi eğlence sistemi, Head Up Display, eller serbest park sistemi, Pure Vision Full LED ön farlar, elektronik koltuk ayarı ve masajlı sürücü koltuğu gibi özellikler sunuyor.


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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
Yolda görünce dönüp bidaha bakıyorum gerçekten tasarım olarak mükemmel bir araç.
Renault olmasa 500bin TL olurdu Türkiye'de.
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fantomasds 2 yıl
D Sınıfı Renault Araçlar
1951-1960 Renault Frégate
1974-1984 Renault 20/30
1983-1992 Renault 25
1992–2000 Renault Safrane
2002–2009 Renault Vel Satis
2010-Günümüz Renault Latitude
2015-Günümüz Renault Talisman
Görüldüğü üzere d segmentinde Renaul'un bir devamlılığı var. 1960-1974 arası bir kopukluk var. O zamanlar Renault küçük arabalara odaklanmıştı. Hatchback formu oluşturan firmadır kendileri. Minivanların atası Espacedir. 4 ve b segmentinde İtalyanlarla birlikte harika işler yapmışlardır. D segmentinde var olmaları tüketiciler için lütuftur çünkü rekabet sebebiyle fiyatlar düşer. Alman hayranı kitle de daha ucuza Alman arabalarını alır.
D Sınıfı Renault Araçlar1951-1960 Renault Frégate1974-1984 Renault 20/301983-1992 Renault 251992–2000 Renault Safrane2002–2009 Renault Vel...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Part Of The Nature 2 yıl
Mondeo daha şık
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renaultteknik2018 1 yıl
ARACINDA AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERİ AÇTIRAN VR MI?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xmenim 1 yıl
dhdh @ 18 Kasım 2016 22:02:31
Tasarımı mükemmel. Ama araba sadece tasarım değildir. Vermem arkadaş o parayı tekerlekli tabuta. Arabam olmasın yürüyerek gideyim daha iyi.
Demiş;
Seninki,kedi-ciğer olayı olmuş.
Araç mükemmel,çok ayrı bir dünya.
Nereden biliyorum,bende var çünkü.
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gockhanpasa 2 yıl
bende önceden Fransızdan uzak dur derdim, ama fikrim değişti. Çünkü fransızlar hatalarını gördüler ve bunları düzelttiler şu an Talisman' ın Bir Volvo yada Passat tan eksiği kalmadı. artısı ise tüketimi. Bu kadar hesaplı bir otomobil varken ben kalkıpta sadece alman diye 10bin tl fazla para veremem
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Barni Moloztaş 2 yıl
Çok şık bence.
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esmerce 2 yıl
2014 Insignia sahibiyim yakın arkadaşımda da 2016 Passat var.

Birkaç kez kullandığım üzere Talisman ın sürüşü bana göre Insignia ve Passat tan daha konforlu, sadece trim sesleri ve direksiyonun geri bildirim hissi araçta hoşuma gitmeyen yanlar oldu ancak Passat ta da rüzgar ve yürüyen aksam sesleri Talisman dan fazla.
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fantomasds 2 yıl
Düzeltmeyi yapmıştım jimhendrix. Renault tıpkı diğer firmalar gibi tasarrufa gidiyor. Bu nedenle araçları bir kaç sınıfa hitap eden şekilde üretmeye başladı. Laguna III d sınıfı doğru, yerine bir araç konumlamadı. Latitude e segmenti. Talismanla hem d hem e segmentine hitap etmeyi planlıyor. Aracın uzunluğunu baz alırsak, Talisman'ın uzunluğu 4850 mm.
2016 model D segmentindeki araçlardan bazılarının uzunluğuna bakarsak Alfa Romeo Giulia 4639 mm, Toyota Avensis 4695 mm, BMW 3 Serisi 4624 mm...
2016 model E segmentindeki araçlardan bazılarının uzunluğuna bakarsak Volvo S80 4854 mm, BMW 5 Serisi 4899 mm, Jaguar XF 4961 mm...
Görüleceği üzere Talisman e segmentine daha yakın. Benzer şekilde yeni Renault Megane sedan da 4632 mm uzunluğu ile hem c hem d segmentinden müşteri kapma gayretinde.
Sonuç olarak Talismanın E segmentinde mücadele ettiğini saymak daha iyi olur çünkü o segmentte Almanlar çok başı boş kaldı. Rekabet iyidir.
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fantomasds 2 yıl
E Sınıfı Renault Araçlar
1951-1960 Renault Frégate
1974-1984 Renault 20/30
1983-1992 Renault 25
1992–2000 Renault Safrane
2002–2009 Renault Vel Satis
2010-Günümüz Renault Latitude
2015-Günümüz Renault Talisman
Görüldüğü üzere e segmentinde Renaul'un bir devamlılığı var. 1960-1974 arası bir kopukluk var. O zamanlar Renault küçük arabalara odaklanmıştı. Hatchback formu oluşturan firmadır kendileri. Minivanların atası Espacedir. a ve b segmentinde İtalyanlarla birlikte harika işler yapmışlardır. E segmentinde var olmaları tüketiciler için lütuftur çünkü rekabet sebebiyle fiyatlar düşer. Alman hayranı kitle de daha ucuza Alman arabalarını alır.
Not1: Arkadaş concorde, laguna deyince aklım d segmentinde takılı kalmış. Özür dilerim.
Not2: Eskiden Auto Show takip ederdim Alman arabaları rakipsiz gelirdi, sonra farkettim ki Auto Show Alman "Auto Bild" dergisinin ortağı. Arabaların fiyatına bakmadan (Meela bazı testlerde Alman arabaları 1,5 kat 2 kat daha pahalı ama rakiplerinden cüzi puanla önde.) her testte Almanlar galip geliyordu.
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zwanzig 2 yıl fantomasds
Orijinalden alıntı: fantomasds

E Sınıfı Renault Araçlar
1951-1960 Renault Frégate
1974-1984 Renault 20/30
1983-1992 Renault 25
1992–2000 Renault Safrane
2002–2009 Renault Vel Satis
2010-Günümüz Renault Latitude
2015-Günümüz Renault Talisman
Görüldüğü üzere e segmentinde Renaul'un bir devamlılığı var. 1960-1974 arası bir kopukluk var. O zamanlar Renault küçük arabalara odaklanmıştı. Hatchback formu oluşturan firmadır kendileri. Minivanların atası Espacedir. a ve b segmentinde İtalyanlarla birlikte harika işler yapmışlardır. E segmentinde var olmaları tüketiciler için lütuftur çünkü rekabet sebebiyle fiyatlar düşer. Alman hayranı kitle de daha ucuza Alman arabalarını alır.
Not1: Arkadaş concorde, laguna deyince aklım d segmentinde takılı kalmış. Özür dilerim.
Not2: Eskiden Auto Show takip ederdim Alman arabaları rakipsiz gelirdi, sonra farkettim ki Auto Show Alman "Auto Bild" dergisinin ortağı. Arabaların fiyatına bakmadan (Meela bazı testlerde Alman arabaları 1,5 kat 2 kat daha pahalı ama rakiplerinden cüzi puanla önde.) her testte Almanlar galip geliyordu.

Hocam yazdığınız araçlar d segmenti değil mi ?
Edit: Pardon düzelmişsiniz zaten
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Fiasco 2 yıl
100km de 3.6lt mükemmel bir değer buna nasıl ulaşmışlar merak ettim doğrusu. sürüş konusunda'da bi pürüzü yoksa mükemmel bir araç!
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-KeepCalm-7 2 yıl Fiasco
Fiasco
100km de 3.6lt mükemmel bir değer buna nasıl ulaşmışlar merak ettim doğrusu. sürüş konusunda'da bi pürüzü yoksa mükemmel bir araç!

3.6 gunluk siradan kullanim olarak oldugunu sanmıyorum ozel alanlarda kosullarda basarilmistir bence
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WB 2 yıl
Arabada almandan sasma, fransiza yaklasma..
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