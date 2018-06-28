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Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarını tanıttı

Elektrikliye dönüşümün temsilcilerinden biri olan Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Renault Trucks Z.E. ailesinde elektrikli Renault Master da yer alıyor.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarını tanıttı
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Şehir içi taşımacılık başta olmak üzere kamyon ve çekici pazarında da elektriklenme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu değişimin temsilcilerinden biri olan Renault Trucks, kapasitesi 3.5 ila 26 ton arasında değişen yeni nesil tam elektrikli Z.E. ailesini tanıttı.

Öncelikle Renault Trucks’ın Renault ile aynı logoyu paylaşmasına rağmen Volvo Grubu’na ait olduğunu belirtmekte fayda var. Halihazırda kendi bünyesinde elektrikli kamyon geliştiren Volvo, Renault Trucks’ın da elektrikliye dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunuyor. Bu iki şirketin rakipleri arasında Alman otomotiv devi Daimler ve Semi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tesla bulunuyor.

Yeni nesil Z.E. ailesinin başlangıcında Renault Master Z.E. bulunuyor. Bataryaları ön koltukların altına yerleştirilen tam elektrikli Renault Master, dizel muadilleri ile aynı yük hacmine sahip. Standart şarj cihazı ile 6 saatte şarj edilebilen aracın dört panel van ve iki kamyonet olmak üzere toplam altı farklı versiyonu bulunuyor. Standart listesinde geri görüş kamerası ve radar sistemi bulunduran Renault Master Z.E. modelinin Eylül 2018’de satışa çıkacağı söyleniyor.

Tam elektrikli Z.E. ailesinin diğer üyeleri arasında şehir içi taşımacılık için ideal olan 16 tonluk Renault Trucks D Z.E. ve çöp kamyonu olarak kullanılacak 26 tonluk D Wide Z.E. yer alıyor. Bu araçların da 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Fransa’daki tesislerde üretilmeye başlanacağı belirtiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip bu elektrikli kamyonların lityum iyon bataryaları versiyona göre 1 ila 2 saat aralığında doldurulabiliyor.

Yeni nesil Renault Trucks Z.E. ailesinin teknik özellikleri:

Renault Master Z.E.

  • 57 kW elektrikli motor
  • Maksinmum tork: 225 Nm
  • Maksimum hız: 100 km/s
  • Batarya: 33 kWh lityum iyon
  • Çalışma menzili: 200 km (NEDC’ye göre)
  • Gerçek dünya çalışma menzili: 120 km

Renault Trucks D Z.E.

  • Aks mesafesi: 4,400 mm ve 5,300 mm
  • 185 kW elektrikli motor (130 kW devamlı güç)
  • Elektrikli motorun maksimum torku: 425 Nm
  • Arka aksın maksimum torku: 16 kNm
  • 2 ileri şanzıman
  • Batarya: 200 ve 300 kWh lityum iyon
  • Gerçek dünya çalışma menzili: 300 km

Renault Trucks D Wide Z.E.

  • Aks mesafesi: 3,900 mm
  • İki elektrikli motor 370 kW güç (260 kW devamlı güç)
  • Elektrikli motorun maksimum torku: 850 Nm
  • Arka aksın maksimum torku: 28 kNm
  • 2 ileri şanzıman
  • Batarya: 200 kWh lityum iyon
  • Gerçek dünya çalışma menzili: 200 km



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aycibin 10 ay en beğenilen
Menzil az geldi.400km falan olmali bence.en fazla 4-5 saat içinde bir soforun mola vermesi zorunlu olur boylece.tabi sarj istasyonları dunyada ne kadar yaygin o da bir problem.adam bunu italya'da yukleyip dubai'ye gidecek belki
Menzil az geldi.400km falan olmali bence.en fazla 4-5 saat içinde bir soforun mola vermesi zorunlu olur boylece.tabi sarj istasyonları dunyada ne kadar yaygin ...
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stalker(1979) 10 ay
1 saatte şarj olup 600 km gidebilseler o zaman daha çok yaygınlaşırdı. Şu aşamada zor görünüyor.
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haberelectro 10 ay
boş işler
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Father Torque 10 ay
Renault elektrikli bir araca ne amaçla vites koydu çözemedim. Acaba vites dedikleri duruma göre 2 çekiş veya 4 çekiş gibi bir işe mi yarıyor?
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grafman09 10 ay
Pil teknolojisi hala zayıf halkası, Öncelikle pile ihtiyaç duymadan sadece güneş enerjisi ile de performanslı çalışabilse araçlar, sorun bir nebze çözülmüş olur. Şuanki tek çözüm batarya azaldığında istasyonda dolusu ile değiştirmek. Buda maaliyet olarak size Benzin ve mozottan ucuz olmayacaktır..
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Moulder 10 ay
2 saat yol gidip 6 saatte şarj olması pekte performanslı değil
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aycibin 10 ay en beğenilen
Menzil az geldi.400km falan olmali bence.en fazla 4-5 saat içinde bir soforun mola vermesi zorunlu olur boylece.tabi sarj istasyonları dunyada ne kadar yaygin o da bir problem.adam bunu italya'da yukleyip dubai'ye gidecek belki
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ardabeyim 10 ay
pil pil pil pil pil
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