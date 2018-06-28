Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarını tanıttı

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Şehir içi taşımacılık başta olmak üzere kamyon ve çekici pazarında da elektriklenme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu değişimin temsilcilerinden biri olan Renault Trucks, kapasitesi 3.5 ila 26 ton arasında değişen yeni nesil tam elektrikli Z.E. ailesini tanıttı.

Öncelikle Renault Trucks’ın Renault ile aynı logoyu paylaşmasına rağmen Volvo Grubu’na ait olduğunu belirtmekte fayda var. Halihazırda kendi bünyesinde elektrikli kamyon geliştiren Volvo, Renault Trucks’ın da elektrikliye dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunuyor. Bu iki şirketin rakipleri arasında Alman otomotiv devi Daimler ve Semi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tesla bulunuyor.

Yeni nesil Z.E. ailesinin başlangıcında Renault Master Z.E. bulunuyor. Bataryaları ön koltukların altına yerleştirilen tam elektrikli Renault Master, dizel muadilleri ile aynı yük hacmine sahip. Standart şarj cihazı ile 6 saatte şarj edilebilen aracın dört panel van ve iki kamyonet olmak üzere toplam altı farklı versiyonu bulunuyor. Standart listesinde geri görüş kamerası ve radar sistemi bulunduran Renault Master Z.E. modelinin Eylül 2018’de satışa çıkacağı söyleniyor.

Tam elektrikli Z.E. ailesinin diğer üyeleri arasında şehir içi taşımacılık için ideal olan 16 tonluk Renault Trucks D Z.E. ve çöp kamyonu olarak kullanılacak 26 tonluk D Wide Z.E. yer alıyor. Bu araçların da 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Fransa’daki tesislerde üretilmeye başlanacağı belirtiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip bu elektrikli kamyonların lityum iyon bataryaları versiyona göre 1 ila 2 saat aralığında doldurulabiliyor.

Yeni nesil Renault Trucks Z.E. ailesinin teknik özellikleri:

Renault Master Z.E.

57 kW elektrikli motor

Maksinmum tork: 225 Nm

Maksimum hız: 100 km/s

Batarya: 33 kWh lityum iyon

Çalışma menzili: 200 km (NEDC’ye göre)

Gerçek dünya çalışma menzili: 120 km

Renault Trucks D Z.E.

Aks mesafesi: 4,400 mm ve 5,300 mm

185 kW elektrikli motor (130 kW devamlı güç)

Elektrikli motorun maksimum torku: 425 Nm

Arka aksın maksimum torku: 16 kNm

2 ileri şanzıman

Batarya: 200 ve 300 kWh lityum iyon

Gerçek dünya çalışma menzili: 300 km

Renault Trucks D Wide Z.E.

Aks mesafesi: 3,900 mm

İki elektrikli motor 370 kW güç (260 kW devamlı güç)

Elektrikli motorun maksimum torku: 850 Nm

Arka aksın maksimum torku: 28 kNm

2 ileri şanzıman

Batarya: 200 kWh lityum iyon

Gerçek dünya çalışma menzili: 200 km



