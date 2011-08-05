Research in Motion'ın tanıttığı güncel modeller gelecekte QNX desteği sunmayacak

Cep telefonu dünyasına dair yaşanan gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız, Research in Motion'ın Londra'daki etkinlikte Bold 9900 / 9930, Torch 9810 ve Torch 9850 / 9860 modellerinin lansmanının gerçekleştirdiğini hatırlayacaklardır. Lanse edilen akıllı telefonların en önemli ortak noktaları BlackBerry 7.0 işletim sistemiyle gelmeleriydi.





Business Insider cephesinden gelen bilgilere göre Research in Motion, etkinlikte tanıttığı yeni BlackBerry modellerine gelecekte QNX güncellemesi sunulmayacağını onayladı. Hatırlatmak gerekirse QNX tabanlı işletim sistemi, Research in Motion'ın tablet bilgisayarı PlayBook'da kullanılmıştı. Güncellemenin gelmeme gerekçesi olarak mevcut BlackBerry telefonların hiçbirinde çift çekirdekli işlemci donanımının yer almaması gösteriliyor.





Haklarında herhangi bir detay bulunmamakla beraber Research in Motion çift çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı konuşulmakta. Bu yeni nesil modellerin tanıtılıp piyasaya sürülmesiyle firmanın Apple ve Android işletim sistemli akıllı telefon üreticilere karşı rekabet gücünün artacağını düşünüyoruz.



http://www.businessinsider.com/blackberry-7-phones-wont-upgrade-to-qnx-2011-8