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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Research in Motion'ın tanıttığı güncel modeller gelecekte QNX desteği sunmayacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu dünyasına dair yaşanan gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız, Research in Motion'ın Londra'daki etkinlikte Bold 9900 / 9930, Torch 9810 ve Torch 9850 / 9860 modellerinin lansmanının gerçekleştirdiğini hatırlayacaklardır. Lanse edilen akıllı telefonların en önemli ortak noktaları BlackBerry 7.0 işletim sistemiyle gelmeleriydi. 

Business Insider cephesinden gelen bilgilere göre Research in Motion, etkinlikte tanıttığı yeni BlackBerry modellerine gelecekte QNX güncellemesi sunulmayacağını onayladı. Hatırlatmak gerekirse QNX tabanlı işletim sistemi, Research in Motion'ın tablet bilgisayarı PlayBook'da kullanılmıştı. Güncellemenin gelmeme gerekçesi olarak mevcut BlackBerry telefonların hiçbirinde çift çekirdekli işlemci donanımının yer almaması gösteriliyor.

Haklarında herhangi bir detay bulunmamakla beraber Research in Motion çift çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı konuşulmakta. Bu yeni nesil modellerin tanıtılıp piyasaya sürülmesiyle firmanın Apple ve Android işletim sistemli akıllı telefon üreticilere karşı rekabet gücünün artacağını düşünüyoruz.

http://www.businessinsider.com/blackberry-7-phones-wont-upgrade-to-qnx-2011-8 Yorum Yaz
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cartographer 8 yıl
BlackBerry'nin Android'e geçmesi çok saçma olur o kadar stabil ve hafif bir sistemi bırakmazlar. Şu yeni duyurulan modellerin QNX desteğini sunmayacağına bişi diyemem ancak BlackBerry OS 6'lı modellerin BlackBerry OS 7'ye güncellenmemesi kötü oldu.
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BarGoS 8 yıl
şuan playbbok üzerinde android player kurdum kullanıyorum :) leaked sürüm olmasına rağmen çok başarılı. eğer telefonlardada olursa muhteşem olucak.
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4Crumby 8 yıl
sarii87
blackberryde androidli telefonlar kervanına katılabilir.Pazar payında baya bir düsüs yasadı.Bu yuzden gecis olabilir

bunu yapacakları sanmıyorum blackberry'nin işletim sistemi diğer telefon üreticilerininki gibi androide ihtiyaç duyacagı bi sistem değil gayet akıcı ve kullanışlı blackberry asla android e geçmez tek sorun uygulama eksikliği ki onu da aldığı bi firma sayesinde kendi telefonlarına uygun hale getirebilicekti onu yaparsa android kullanıcılarının önemli bi kısmını elegeçirebilir :)
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sarii87 8 yıl
blackberryde androidli telefonlar kervanına katılabilir.Pazar payında baya bir düsüs yasadı.Bu yuzden gecis olabilir
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4Crumby 8 yıl
sergentooo
android uygulamalarını destekleyen sistem qnx değil miydi?

evet oydu :) ayrıca bu adamların tasarımlarına bayılıyorum ya :D su telefondaki tipe bakarmısın ya al salonun ortasına koy sabaha kadar izle :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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NDS 8 yıl 4Crumby
4Crumby
sergentooo
android uygulamalarını destekleyen sistem qnx değil miydi?

evet oydu :) ayrıca bu adamların tasarımlarına bayılıyorum ya :D su telefondaki tipe bakarmısın ya al salonun ortasına koy sabaha kadar izle :D

normalde blackberry i sevmem ama bunun tasarımı konusunda haklısın
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sergentooo 8 yıl
android uygulamalarını destekleyen sistem qnx değil miydi?
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Stanislas Xavier 8 yıl
Keşke güncelleme alsaydı,QNX çok iyi bir sistem ama benim merak ettiğim konu blackberry cihazlarına ne şekilde yansıyacak,takılma donma vs gibi şeyler ortadan kalkacaktır ancak daha belirgin bir artı kazandırmayacak mı? QNX hakkında sadece yüzeysel bilgiye sahibim ancak blackberry leri seviyorum ve bu yarışın içinde kalmasını istiyorum çünkü akıllı telefon denilince ilkleri yapmış bir firma ve hayatta kalmayı günümüzdeki bir anda şişirilmiş ve abartılmış sistemlerden daha çok hak ediyor gerekli en önemli şey uygulama desteği burda iş RIM a donanım konusunda iyi cihazlar üretmek olarak düşüyor geriye ise geliştiricilerin uygulama hazırlaması kalıyor....
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BarGoS 8 yıl
blackberry bunu hep yapıyor. donanımda bire adım arkadan takip ederek hersene telefonu yenilemenizi kaçınılmaz kılıyor. bir bb kullanıcısı olarak koca bir ban !
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