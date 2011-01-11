Resmi Bilgi: AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer istifa etti

AMD bugün yaptığı bir açıklamayla tepe yöneticisi (CEO) Dirk Meyer'in istifa ettiğini ve yönetim kurulunun, finanstan sorumlu üst yönetici (CFO) Thomas Seifert'i geçici tepe yöneticisi olarak atadığını duyurdu. CEO Araştırma Komitesi'ni toplayan AMD, yönetim kurulu başkanı Bruce Claflin önderliğinde en kısa zamanda yeni tepe yöneticisini atamayı amaçlıyor. Bir basın açıklaması yayınlayan AMD, Thomas Seifert'in mevcut görevlerini koruyacağını ve geçici CEO olarak kısa süreliğini kaptan koltuğuna oturacağına duyurdu.

Yönetim kurulu başkanı Bruce Claflin konuyla ilgili açıklamasında, "Dirk, zor zamanlarda tepe yöneticisi oldu. O, eş zamanlı olarak Globalfoundries açılımı, Intel ile olan anlaşma ve Fusion APU'ların pazara sürülmesi gibi stratejik yaklaşımları başarılı bir şekilde gerçekleştirirken, AMD'ye istikrar kazandırdı. Bununla birlike yönetim kurulu, zaman içerisinde hissedarların değerini arttıracak fırsatlara sahip olduğumuza inanıyor. Bu, müthiş bir büyüme, pazar liderliği ve dikkat çekici finansal dönüşler gerektirecek. Yapılacak lider değişikliğinin, şirketin bu hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerini hızlandıracağına inanıyoruz. AMD, 2011 yılına dikkate değer ürün ve finansal momentum ile giriyor. L1ano APU ve 32nm Bulldozer tabanlı 2011 yol haritamızda herşey yolunda. Yakında çıkacak ürünlerimizin gücüyle, çok sayıda anahtar pazarda liderliğimizi sağlamlaştıracak fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Bu arada 2010 mali yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına dair geçici sonuçları da açıklayan AMD, gelirlerini %2 arttırarak 1.65 milyar dolar seviyesine çıkardığını, brüt kâr payının ise yaklaşık %45 seviyesinde olduğunu duyurdu. Buna ek olarak AMD, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına ait resmi rakamları 20 Ocak'ta duyuracağını açıkladı.