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Resmi Bilgi: AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer istifa etti

8 yıl
5,2b
1
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün yaptığı bir açıklamayla tepe yöneticisi (CEO) Dirk Meyer'in istifa ettiğini ve yönetim kurulunun, finanstan sorumlu üst yönetici (CFO) Thomas Seifert'i geçici tepe yöneticisi olarak atadığını duyurdu. CEO Araştırma Komitesi'ni toplayan AMD, yönetim kurulu başkanı Bruce Claflin önderliğinde en kısa zamanda yeni tepe yöneticisini atamayı amaçlıyor. Bir basın açıklaması yayınlayan AMD, Thomas Seifert'in mevcut görevlerini koruyacağını ve geçici CEO olarak kısa süreliğini kaptan koltuğuna oturacağına duyurdu.

Yönetim kurulu başkanı Bruce Claflin konuyla ilgili açıklamasında, "Dirk, zor zamanlarda tepe yöneticisi oldu. O, eş zamanlı olarak Globalfoundries açılımı, Intel ile olan anlaşma ve Fusion APU'ların pazara sürülmesi gibi stratejik yaklaşımları başarılı bir şekilde gerçekleştirirken, AMD'ye istikrar kazandırdı. Bununla birlike yönetim kurulu, zaman içerisinde hissedarların değerini arttıracak fırsatlara sahip olduğumuza inanıyor. Bu, müthiş bir büyüme, pazar liderliği ve dikkat çekici finansal dönüşler gerektirecek. Yapılacak lider değişikliğinin, şirketin bu hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerini hızlandıracağına inanıyoruz. AMD, 2011 yılına dikkate değer ürün ve finansal momentum ile giriyor. L1ano APU ve 32nm Bulldozer tabanlı 2011 yol haritamızda herşey yolunda. Yakında çıkacak ürünlerimizin gücüyle, çok sayıda anahtar pazarda liderliğimizi sağlamlaştıracak fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Bu arada 2010 mali yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına dair geçici sonuçları da açıklayan AMD, gelirlerini %2 arttırarak 1.65 milyar dolar seviyesine çıkardığını, brüt kâr payının ise yaklaşık %45 seviyesinde olduğunu duyurdu. Buna ek olarak AMD, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına ait resmi rakamları 20 Ocak'ta duyuracağını açıkladı.


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DH Misafiri 8 yıl
VMTX SEN İNGİLİZCE BİLİYON MU?
Çok ciddi şüphelendim. Çünkü bir performans testi ancak bu kadar ters yüz edilebilir. Fusion E350 nin kendisinden 200 MHz daha yüksek frekansla çalışmasına rağmen çift çekirdekli Atom + IOn ikilisini bütün testlerde geçtiği hatta MP3 encoding ve Graphic testinde ezdiği görülüyorken nasıl böyle bir mesaj atabildin, YUH YANİ..
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LeßroN 8 yıl
satışlarını çok etkileyeceğini sanmıyorum.
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gerbay 8 yıl
ben de VMTX in verdiği linki inceledim ve fusion un daha iyi olduğu kanısına vardım.. hatta biraz piyasaya girdiği zaman miniITX fusion almayı da düşünüyorum..
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Solitude 8 yıl
hayırlı olur inşallah.
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla VMTX sana katılmıyorum. Neden?
Verdiğin linki inceledim. Güzel iyi vermişsin ama orada:
1- AMD nin işlemcisinin tek çekirdekli olduğu yazıyor. Neden 1 çekirdek 1 thread olarak görünüyor.
2- Intel in test ettikleri işlemcisi Çift çekirdekli Atom ve 1.8Ghz. Eşşek yüküyle fiyatı var. Yanında da ION var. Tabi Ion olmazsa testte ezim ezim ezilecek diye onla test etmişler. Zaten eziliyor da..
3- AMD'nin o işlemcisi bırak Intel 1.8Ghz Dual Core + nVidia ION u tek başına Intelden bile çok daha ucuzdur. Bunlar elma ile armutu kıyaslamışlar.
Yani Intel'in 300$lık işlemci + ION platformu ile AMD nin 100$ lık işlemcisini karşılaştırıyorlar. Hadi diyelim Atom ve ION ikisi daha hızlı. Gittin almaya. AMD 400$ dediler Intel olan da 600. Hangisini alırsın. Üstelik test sonuçlarında Productivty hariç hepsinde ION ile birlikte güçlerini birleştiren 1.8Ghz Intel'in canına okumuş. Oyun testinde fark 2.5 kata çıkmış. Ve üstelik çok daha ucuz olacak. Bütün üreticiler kapış kapış AMD Netbook çıkartmak için âdeta yarış içindeler. Bence bu büyük bir başarıdır...
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VMTX 8 yıl

OverClocKing

Valla VMTX sana katılmıyorum. Neden?
Verdiğin linki inceledim. Güzel iyi vermişsin ama orada:
1- AMD nin işlemcisinin tek çekirdekli olduğu yazıyor. Neden 1 çekirdek 1 thread olarak görünüyor.
2- Intel in test ettikleri işlemcisi Çift çekirdekli Atom ve 1.8Ghz. Eşşek yüküyle fiyatı var. Yanında da ION var. Tabi Ion olmazsa testte ezim ezim ezilecek diye onla test etmişler. Zaten eziliyor da..
3- AMD'nin o işlemcisi bırak Intel 1.8Ghz Dual Core + nVidia ION u tek başına Intelden bile çok daha ucuzdur. Bunlar elma ile armutu kıyaslamışlar.
Yani Intel'in 300$lık işlemci + ION platformu ile AMD nin 100$ lık işlemcisini karşılaştırıyorlar. Hadi diyelim Atom ve ION ikisi daha hızlı. Gittin almaya. AMD 400$ dediler Intel olan da 600. Hangisini alırsın. Üstelik test sonuçlarında Productivty hariç hepsinde ION ile birlikte güçlerini birleştiren 1.8Ghz Intel'in canına okumuş. Oyun testinde fark 2.5 kata çıkmış. Ve üstelik çok daha ucuz olacak. Bütün üreticiler kapış kapış AMD Netbook çıkartmak için âdeta yarış içindeler. Bence bu büyük bir başarıdır...


aslına bakarsan benimde beklediğim amd nin bu proje ile senelerdir uğraşmasına rağmen fark yaratmasını bekliyordum diye böyle şaşırdım.karşılaştırılmaya sokulan işlemci karşılaştırılan sistemlerde çift çekirdekli olarak görünüyor ama dediğiniz üzere bende dikkatli baktım ve cpu-z işlemciyi tek çekirdek görmüş.acaba bunun sebebi gerçekten tek çekirdek olmasımı yoksa cpu-z programından kaynaklanan bir hatamı.
eğer gerçekten tek çekirdekli lan modelin performansı buysa ozaman tüm yazdıklarımı geri alıyorum.
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setek01 8 yıl
Bazı mesajlara gülmemek elde değil. Kendi mesleğim yaklaşık 17 yıldır finans piyasalarında bir çok kurumda çalıştım. Mesleğim gereği yaşamak için sürekli strateji kurmak zorunda kaldım da yukarıda yazılan şairane ifadelerden sonra ne söyleyeim bilemiyorum.
Şimdi CEO demek (Chief Executive Officer) icra ya da yönetim kurulu başkanı olan kişilik demektir. CFO (chief financial officer) ise daha ziyade kökeninde bankacılık ya da diğer finansal piyasalar olan yani bu piyasalarda yetişip bu mertebeye yani bizdeki tam karşılığı aslında bu olmasada finans müdürü ya da olması gereken tam manasıyla finansal operasyonlardan da sorumlu olan kişiliktir.
Aslında Markette CFO'nun istifası da daha beter bir durum olur spekülasyonlar alır başını gider resmen filim kopar, ancak CEO'nun yerine geçici olarak geliyorsa
bu da pek makul bir durum olarak kabul edilemez. Nasdaq'da Nvida Corproration grafiğini link olarak ekledim. 2011 ilk haftada % 30 civarı ciddi bir prim mevcut. nasdaq.com/...
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HardCry 8 yıl
amd zorda sanırım öyle görünüyor yaptığı ve ürettiği ürünlerdede artık sınırda bence yenilik şart ati'yi satın aldıktan sonrada aynı durumlar olduydu hayırlısı olsun ne diyelim inşallah son kullanıcıya yarar bişiler çıkar...
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

Bu sektor evrim geciriyor. Microsoft'un "Win7 on SoC" aciklamasi ile yeni bir donem basladi, o baslikta soylemistim dunya tersine donecek diye, bu habere hic sasirmadim, daha neler duyacagiz hazir olun... Daha supersonic birlesme ve satin alma haberleri gelecek inanamayacaginiz firmalar hakkinda...

Kendinizi yeni duzene hazirlayin, yenilige adapte olun, yeni firsatlari iyi degerlendirin. Taslar yerinden oynamaya basladi!

Tesekkurler,

Hicks
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WinteR 8 yıl

ya bu çok iyi oldu, bizim tüketicimiz buna hazır değil, iptal edelim, olmadı ben gidiyorum

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devrimdoga 8 yıl
Yersiz bir istifa olmuş, bulldozer arifesindeyken bide...
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nForcer 8 yıl
Bence de gereksiz bir istifa. Dirk Meyer AMD'yi 2007'deki kötü günlerinden bu günlerine getirmiş biri. Yerine gelecek CEO'nun AMD'yi yeniden kötü günlere sürükleme olasılığı var. Bence bu risk alınamazdı.
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gerbay 8 yıl
Benim aklıma ilk gelen şey buldozer in yeterli performans gösterememesi ihtimali.. boldozer çok başarılı olsa herhalde adam buldozer duyurulduktan sonra istifasını verirdi..
eğer bu ihtimal gerçeğe dönüşürse vay halimize.. intel iyice zıvanadan çıkar o durumda..
amd nin en uzun soluklu projesi buldozer. şimdi fusion u da çıkarmışken adam istifa ediyor.
inşallah buldozer ile ilgili bir başarısızlık söz konusu değildir..
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Towarscke 8 yıl
Sahsi fikrim bir dusunceden ileriye gitmez, ama bu adamin istifasini vermesi, bana "pazar-uretim-lisans-finansman" dortgeninde bir sorun olmusta, bu sorunun kullaniciya negatif olarak yansiyacaginin ongorulmesi uzerine; etik olarak bu soruna, yonetimden sorumlu olan kisinin, kendi adalet anlayisi sebebiyle sirketten ayrilmis oldugunu hissettiriyor..
Hic bir gercekligi olmasa bile sadece bu durumun bende uyandirdigi hissi yazayim dedim..
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RCox 8 yıl

Towarscke

Sahsi fikrim bir dusunceden ileriye gitmez, ama bu adamin istifasini vermesi, bana "pazar-uretim-lisans-finansman" dortgeninde bir sorun olmusta, bu sorunun kullaniciya negatif olarak yansiyacaginin ongorulmesi uzerine; etik olarak bu soruna, yonetimden sorumlu olan kisinin, kendi adalet anlayisi sebebiyle sirketten ayrilmis oldugunu hissettiriyor..

Hic bir gercekligi olmasa bile sadece bu durumun bende uyandirdigi hissi yazayim dedim..


Eski sıklıkta yazmıyosun artık hocam.

Dörtgen kısmında Ar-ge yi de "üretim" in içine dahil ettin sanırım. Bulldozer in çıkışına bu kadar az zaman kalmışken gelişen bu istifa işlemci performansının düşük olması nedeniyle olabilir mi diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Amd gibi büyük bir firma için pek etkili olmaz zaten halihazırda fusion platformu çıkmış durumda yinede sonucu zaman göstericek
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