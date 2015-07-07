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Resmi: OnePlus 2, 4GB RAM ile geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,3b
1
30
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi: OnePlus 2, 4GB RAM ile geliyor
 
Her geçen gün hakkında yeni bir bilginin ortaya çıktığı OnePlus 2 akıllı telefon hakkında en çok merak edilen sorulardan biri nihayet cevabını buldu. Yapılan resmi açıklamayla birlikte OnePlus 2'nin, 4GB bellek ile geleceği kesinlik kazanmış oldu. 
Snapdragon 810 işlemcinin, başta GPU frekansı olmak üzere, tüm bellek altbiriminde bantgenişliğinin arttırıldığı v2.1 revizonunu kullanan OnePlus 2, 4GB LPDDR4 bellek hamlesiyle birlikte, daha iyi çoklu uygulama deneyimi sunacağının da sinyallerini vermiş oldu.
Son kullanıcı satış fiyatı 450 doların altında olacak telefon, aynı zamanda güvenlik tarafında parmakizi okuyucu ve bağlantı için de, aynı Apple'ın Lightning çözümünde olduğu gibi altlı üstlü kullanılabilen USB Type-C konnektörü ile gelecek. 
Dünya lansmanı 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek OnePlus 2 için, henüz cevabı verilmemiş pek çok önemli soru işareti bulunuyor. Örneğin ekranın 5.5-inç mi yoksa 5.7-inç mi olacağı ya da arkada çift kamera ile gelip gelmeyeceği gibi detayları zamanla öğreneceğiz. 


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onur4154 4 yıl en beğenilen
Keşke bekleyip sd 820 ile çıksaydı daha doğru bir karar olurdu.
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AmacsızAdam 4 yıl
Yine davetiye ile satılacak birçok kullanıcı sadece takip etmekle kalacak...
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homebird 4 yıl
Çin markası almam, aldırmam.
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heart06 4 yıl
Valla bize 450$'a gelsin, 3 gb ram olsa da olur :D İnş. TR gelir ve o fiyatta olur...
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FIRAT_G_ 4 yıl
Bize yok icine b
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teknokaptan 4 yıl
Note 4 oneplus 2 mi :)
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murdocklawless 4 yıl
450 dolar fiyat üzerine türkiye için %18 kdv, %25 ötv, %30 bir ay içinde gelecek ek vergi, % bilmemkaç distribütör karı v.s. ekleyin ve mağazalara dağıtım yapın. dağıtım fiyatı herşey dahil 1000 dolar filan olacaktır. artı üzerine tekrardan kdv koyun satın almak için. fiyatının çok kolayca 3000 lirayı aşacağını hayretler içinde göreceksiniz.
cehenneme hoş geldiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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pelerinli 4 yıl murdocklawless
murdocklawless
450 dolar fiyat üzerine türkiye için %18 kdv, %25 ötv, %30 bir ay içinde gelecek ek vergi, % bilmemkaç distribütör karı v.s. ekleyin ve mağazalara dağıtım yapın. dağıtım fiyatı herşey dahil 1000 dolar filan olacaktır. artı üzerine tekrardan kdv koyun satın almak için. fiyatının çok kolayca 3000 lirayı aşacağını hayretler içinde göreceksiniz.
cehenneme hoş geldiniz.

cok kabataslak hesap yapacagim, son kullanici fiyati 450$ altiysa atiyorum son satici 25 dolar kar koyar, 75 dolar da one plus gideri+kari yapar. yani ulkeye 350-375 civarindan girdigini dusun, onun ustune (kabataslak) %65 vergi konar, 610 dolar civari olur, bir de yuz dolar karlari eklersin 710 civari olur, yuvarlak hesap 1900-2000 arasi cikar bizde basta (gelecek vergiyle beraber)

not: oneplus'un karini ulkeye girmeden aldigini hesaplarsak da 2000-2200 civari olur.

Ha yine de affedersiniz hayvan gibi fiyat yani, tum alemin kerizi biziz tabi bu fiyattan alacagiz (alabileceklere simdiden hayirli olsun)
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General. 4 yıl
Rahmetli Kemal Sunal aklıma geldi. Netten bakarız ancak.
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interwap 4 yıl
Hayret. Bu haberde kaynak belirtilmemiş.
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engincaglayan 4 yıl
Yine bir sd810 vakası.. Çaresizlik böyle birşey olsa gerek, Huawei, Apple, Samsung harici tüm üreticilerin elleri mahkum bu işlemciye.Bari Mediatek Helio X20 koyun adam gibi.
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WoXeD 4 yıl
tr ye resmi yollardan gelmemesi gayet iyi oluyor.herkesin eline düşmüyor cihaz.öte yandan haberi yazan arkadaş bi apple geçirmiş arada ama bu aletin kablosu appledan üstün.çünkü apple da tek taraflı bir nasıl takarsan tak durumu var.bu cihazda hem pc tarafı 2 yönlü hem telefon.
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Guest 4 yıl
Böyle mi olacak acaba?
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