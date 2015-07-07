Resmi: OnePlus 2, 4GB RAM ile geliyor

Her geçen gün hakkında yeni bir bilginin ortaya çıktığı OnePlus 2 akıllı telefon hakkında en çok merak edilen sorulardan biri nihayet cevabını buldu. Yapılan resmi açıklamayla birlikte OnePlus 2'nin, 4GB bellek ile geleceği kesinlik kazanmış oldu.

Snapdragon 810 işlemcinin, başta GPU frekansı olmak üzere, tüm bellek altbiriminde bantgenişliğinin arttırıldığı v2.1 revizonunu kullanan OnePlus 2, 4GB LPDDR4 bellek hamlesiyle birlikte, daha iyi çoklu uygulama deneyimi sunacağının da sinyallerini vermiş oldu.

Son kullanıcı satış fiyatı 450 doların altında olacak telefon, aynı zamanda güvenlik tarafında parmakizi okuyucu ve bağlantı için de, aynı Apple'ın Lightning çözümünde olduğu gibi altlı üstlü kullanılabilen USB Type-C konnektörü ile gelecek.

Dünya lansmanı 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek OnePlus 2 için, henüz cevabı verilmemiş pek çok önemli soru işareti bulunuyor. Örneğin ekranın 5.5-inç mi yoksa 5.7-inç mi olacağı ya da arkada çift kamera ile gelip gelmeyeceği gibi detayları zamanla öğreneceğiz.



