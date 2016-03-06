Resmi olarak açıklandı: İthal cep telefonlarına ek vergi gelmiyor!

Ekonomi Bakanlığı, cep telefonu ithalatında korunma önlemi alınması için Vestel tarafından yapılan başvurunun karara bağlandığını, 04 Mart 2016 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete aracılığıyla resmen duyurdu.

Yayınlanan gazetede, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile birlikte korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilirken, söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak alınan karar da açıklandı.

Vestel ek vergi talebini geri çekti

Buna göre; İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yerli üretici yani Vestel tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun, soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kendi talebiyle başvurusunu geri çekerek soruşturmanın kapatılmasını sağlayan Vestel, yerli üretimi desteklemek adına ithal cep telefonlarına ek vergi getirilmesini talep etmiş ve tüketicilerden büyük tepki almıştı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160304-6.htm