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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi olarak açıklandı: İthal cep telefonlarına ek vergi gelmiyor!

Ekonomi Bakanlığı, ithal cep telefonlarına ek vergi getirilmesi hususunun karara bağlandığını açıkladı. Vestel'in bu talebini geri çekmesiyle birlikte soruşturma da kapanmış oldu.
3 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Ekonomi Bakanlığı, cep telefonu ithalatında korunma önlemi alınması için Vestel tarafından yapılan başvurunun karara bağlandığını, 04 Mart 2016 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete aracılığıyla resmen duyurdu.
Yayınlanan gazetede, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile birlikte korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilirken, söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak alınan karar da açıklandı.

Vestel ek vergi talebini geri çekti 

Buna göre; İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yerli üretici yani Vestel tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun, soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Kendi talebiyle başvurusunu geri çekerek soruşturmanın kapatılmasını sağlayan Vestel, yerli üretimi desteklemek adına ithal cep telefonlarına ek vergi getirilmesini talep etmiş ve tüketicilerden büyük tepki almıştı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160304-6.htm Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen Muhammet1993
Muhammet1993

Verdiğin 3 kuruş vergiyle mi alındı binlerce otobüs verdiğin 3 kuruşla mi yapıldı yüzlerce hastane okullar üniversiteler he nohut beyinli . Al eline kalem kağıdı da bir hastanenin bir okulun maliyetini internetten bakarak yaz bir yere . Verdiğin 3 kuruşla bir avuç harç alabiliyor musun . Allah akıl vermiş kullan biraz ısrar etme . Aa afedersin sana vermemiş belli ki

Normalde 2 kişinin arasına girmem ama bu hepimizi ilgilendiren bir durum.

Buradan bakınca milletvekili veya belediye başkanı gibi görünüyorsun, çok optimist yaklaşıyorsun duruma. Her gün ekmek alıyoruz değil mi ? Bak sen 3 kuruş vergiyle mi yapıldı diyorsun, nüfus şuan 75 milyon. 0,03 x 75.000.000 = 2.250.000 (2 milyon 250 bin TL) (Her gün tabi ki 1 ekmek alınmıyor, daha fazla, ama 3 kuruştan gidelim)

Bak 2 milyon TL ile istediğin hastaneyi, okulu, köprüyü istediğin şehre dikersin, ertesi gün zaten 2 milyon TL daha geliyor, başka bir şehre dikersin, bütün şehirler bitince maaşlarını ödersin vs. yani o küçük gördüğün 3 kuruş vergiyle, günlük 1 ekmekten alınan vergiyle bak neler yapılıyor. Şimdi KDV'yi, ÖTV'yi vs. hesaplamaya kalkarsam mevzu ak saraydaki altın klozete, Mercedes'lere, helikopterlere, özel jetlere gelecek, o yüzden 3 kuruşta bırakıyorum hesaplamayı.

Diyeceğim o ki kimse gelipte bana devlet bu vergileri hak ediyor demesin.
Muhammet1993Verdiğin 3 kuruş vergiyle mi alındı binlerce otobüs verdiğin 3 kuruşla mi yapıldı yüzlerce hastane okullar üniversiteler he ...
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5 Yanıt Yanıtla +168
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GenkaNuank 3 yıl
İstedigi kadar geri ceksin artik benim icin vestel diye bir firma yoktur
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Armin van Buuren* 3 yıl
Vestel belki de tarihinin en kötü PR çalışmasını yaptı, hiçbir sonuca da ulaşılmadı.
Şimdi bazı kişilerin aklında kalacak muhtemelen bu olay, tüketici kolay unutmaz. Hatalarından ders alırlar umarım, Türk markası olarak böyle şeylerle uğraşmak yerine bizi gururlandıracak şeyler yapmalarını isterim. Sonuçta sen Zorlu Holding'sin, kime 5 lira kazık çaksam kardır diye düşünen mahalle bakkalı değil.
Vestel belki de tarihinin en kötü PR çalışmasını yaptı, hiçbir sonuca da ulaşılmadı.Şimdi bazı kişilerin aklında kalacak muhtemelen bu olay, tüketici kolay ...
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2 Yanıt Yanıtla +93
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Esat1993can 3 yıl
vestel türk telekom 5 para etmez kurumlarsınız.. müşterileri aptal yerine kkoyan 2.3. olmayı baştan kabul etmiş nası olsa bana mahkumlar ziye ziraat bankası ile ortak zihniyet içine insanları sinir etmeye deva medin.dünya ters dönse de bana vestel telefon kullandıramazsın 3 yıl önceki telefonu şuan alırım ama vestel almam. böyle bir talep de bulundugu için almam iyi iş yap beğenip alalım bizim begenip almak istediğimiz şeyin önüne kazık sokup sonra reklamlarda yerli malı vb fasa fiso yapıyorlar. ben benden talep edilen karşılıgında bana sunulana bakaıyorum ve yerli markalar bu konuda sınıfta kalıyor. yerli kıyafet markası taa abd den gelen marka ile eşit fiyat etikeni koyarsa benim diceğim şey inlaşşah batarsın da bende şükür eder ve kutlama yaparım.
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formula 1 3 yıl
bide yurtdışından internet üzerinden telefon gelmesini serbest bıraksalar
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X-Slim 3 yıl
Fiyatlar düşecek mi?
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mvn_ 3 yıl
Yerli markaları destekliyorum inşallah çok iyi yerlere gelirler ama bu şekilde ek vergi isteyerek falan değil. Zaten bin ₺ altı için gm gibi bir markamız var. Sana gerek bile yokken kendini geliştir öyle gel pazara..
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mavizaman 3 yıl
hatadan dönmüş, devlette taksitsiz fiyaskosunu kaldrıp oda hatadan dönse iyi olacak.
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mic 3 yıl
Başkanlık için hazırlık çalışmaları tam gaz. Seçim öncesi asgari ücrete zam dediler seçimden sonra yeni vergilerle kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri aldılar. Bu da öyle olacak.
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TermeLee 3 yıl
Dışa bağımlı bir ülke olmaktan acilen kurtulmalıyız
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Bestt Riven TR 3 yıl
Abi siz diğer ülkelerin çıkarttığı herşeyi yerli mallardan üretildimi sanıyorsunuz Allah aşkına.Her firma yapıyor bunu
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DH Misafiri 3 yıl
Neden ithal ürünlere ekstra vergi isteyeceğine, yerli ürünlere vergi kolaylığı istemiyosun.Bunu yapsa insanlardan bu kadar küfür yemeyecek.Tabi devlette kendi aldığı paradan vazgeçemediği için, sana vergiyi indirmeyeyim ama onlara biraz daha vergi çakayım diyo.Devlet yerliye destek olmak istiyosa onlardan aldığı paradan biraz feragat edecek.
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DH Misafiri 3 yıl
zaten yeterince ek vergi var, bunun yerine yerli telefondan daha az vergi alınarak çözüm üretilebilir.
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