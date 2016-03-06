Resmi olarak açıklandı: İthal cep telefonlarına ek vergi gelmiyor!

Haber Editörü
Ekonomi Bakanlığı, cep telefonu ithalatında korunma önlemi alınması için Vestel tarafından yapılan başvurunun karara bağlandığını, 04 Mart 2016 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete aracılığıyla resmen duyurdu.
Yayınlanan gazetede, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile birlikte korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilirken, söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak alınan karar da açıklandı.
Vestel ek vergi talebini geri çekti
Buna göre; İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yerli üretici yani Vestel tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun, soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.
Kendi talebiyle başvurusunu geri çekerek soruşturmanın kapatılmasını sağlayan Vestel, yerli üretimi desteklemek adına ithal cep telefonlarına ek vergi getirilmesini talep etmiş ve tüketicilerden büyük tepki almıştı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160304-6.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Normalde 2 kişinin arasına girmem ama bu hepimizi ilgilendiren bir durum.
Buradan bakınca milletvekili veya belediye başkanı gibi görünüyorsun, çok optimist yaklaşıyorsun duruma. Her gün ekmek alıyoruz değil mi ? Bak sen 3 kuruş vergiyle mi yapıldı diyorsun, nüfus şuan 75 milyon. 0,03 x 75.000.000 = 2.250.000 (2 milyon 250 bin TL) (Her gün tabi ki 1 ekmek alınmıyor, daha fazla, ama 3 kuruştan gidelim)
Bak 2 milyon TL ile istediğin hastaneyi, okulu, köprüyü istediğin şehre dikersin, ertesi gün zaten 2 milyon TL daha geliyor, başka bir şehre dikersin, bütün şehirler bitince maaşlarını ödersin vs. yani o küçük gördüğün 3 kuruş vergiyle, günlük 1 ekmekten alınan vergiyle bak neler yapılıyor. Şimdi KDV'yi, ÖTV'yi vs. hesaplamaya kalkarsam mevzu ak saraydaki altın klozete, Mercedes'lere, helikopterlere, özel jetlere gelecek, o yüzden 3 kuruşta bırakıyorum hesaplamayı.
Diyeceğim o ki kimse gelipte bana devlet bu vergileri hak ediyor demesin.
Şimdi bazı kişilerin aklında kalacak muhtemelen bu olay, tüketici kolay unutmaz. Hatalarından ders alırlar umarım, Türk markası olarak böyle şeylerle uğraşmak yerine bizi gururlandıracak şeyler yapmalarını isterim. Sonuçta sen Zorlu Holding'sin, kime 5 lira kazık çaksam kardır diye düşünen mahalle bakkalı değil.