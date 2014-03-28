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Resmileşti: Apple Store Istanbul, 5 Nisan'da açılıyor

5 yıl
9,7b
1
97
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Resmileşti: Apple Store Istanbul, 5 Nisan'da açılıyor

İlk defa Donanımhaber'in dile getirdiği Apple Store’un 5 Nisan’da açılacağı bilgisi sonunda Apple tarafından resmileşti.

Apple.com.tr'deki Apple Store sayfasından yapılan duyuruda Apple Store Istanbul'un büyük açılışının 5 Nisan, saat 10:00'da yapılacağı açıklandı. Bopaz köprüsünün resmedildiği görsede ise şu sözler yer alıyor:

“İstanbul’a doğru yola çıktık.

Apple Store, Zorlu Center. 5 Nisan’da oradayız.”

5 Nisan 2014 tarihini ilk duyuran teknoloji sitesi olarak yayınladığımız detaylı haberimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Apple Store Istanbul: Son Detaylarıyla...


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Godolphin 5 yıl en beğenilen
Her konu altına siyaset mesajı atarak haber içeriğini kirletenlerden gına geldi.
1 Yanıt Yanıtla +34
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Virtual Reality 5 yıl
Memleketin çivisi çıkmış, memleket derin yara almış, Apple Store' u kim takar.
Yanıtla +33
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Cumartesi orayı yıkarlar :) ama yıkarlar demiyorum yıkarlarrrr :)
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Mariachi@ 5 yıl


Android tayfa fena eksilemis abi saldirin onlarin mahallesine bizde basalim
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L@civert 5 yıl
Bir tane de Akasya avm'ye açılıyor
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Açılışta döner dağıtacaklar mı? Yoksa Hotdog mu dağıtacaklar?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sonunda acılabildi
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OKANATLI 5 yıl
tükkanın açılması iyi güzelde açıldığı yer çok kötü bence . o zorlu center komple fail bence...
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Nostromo- 5 yıl
Milletteki coşkuya bak tüh yazıklar olsun size be el uşagı olmuşsunuz resmen.Duyanda sanır ülkemizde artık yerli telefon üretilecek.Adamlar okyanus ötesinden sömürüyordu şimdi daha da sömürecekler bunamı seviniyorsunuz tüketim toplumu koyunlar sizi.Bu söylediklerim apple'a has degil bütün yabancı markalar için geçerli.Şu hadise bile toplum olarak ne kadar asimile oldugumuzu gösterir nitelikte yazık
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Nostromo- 5 yıl
Milletteki coşkuya bak tüh yazıklar olsun size be el uşagı olmuşsunuz resmen.Duyanda sanır ülkemizde artık yerli telefon üretilecek.Adamlar okyanus ötesinden sömürüyordu şimdi daha da sömürecekler bunamı seviniyorsunuz tüketim toplumu koyunlar sizi.Bu söylediklerim apple'a has degil bütün yabancı markalar için geçerli.Şu hadise bile toplum olarak ne kadar asimile oldugumuzu gösterir nitelikte yazık
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Zenci Forvet 5 yıl
Ankara'ya da bekleriz.
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andrewgoudelock 5 yıl
Türkiye'de önünde palyaçoları dans ettirirler açılışta :(
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Satoshi Nakamoto 5 yıl
Tim Cook geliyor mu?
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