Resmileşti: Apple Store Istanbul, 5 Nisan'da açılıyor

Haber Editörü
İlk defa Donanımhaber'in dile getirdiği Apple Store’un 5 Nisan’da açılacağı bilgisi sonunda Apple tarafından resmileşti.
Apple.com.tr'deki Apple Store sayfasından yapılan duyuruda Apple Store Istanbul'un büyük açılışının 5 Nisan, saat 10:00'da yapılacağı açıklandı. Bopaz köprüsünün resmedildiği görsede ise şu sözler yer alıyor:
“İstanbul’a doğru yola çıktık.
“İstanbul’a doğru yola çıktık.
Apple Store, Zorlu Center. 5 Nisan’da oradayız.”
5 Nisan 2014 tarihini ilk duyuran teknoloji sitesi olarak yayınladığımız detaylı haberimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Apple Store Istanbul: Son Detaylarıyla...
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Android tayfa fena eksilemis abi saldirin onlarin mahallesine bizde basalim
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