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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Retina ekranlı Macbook Air yılın ikinci yarısında satışa sunulabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Retina ekranlı Macbook Air yılın ikinci yarısında satışa sunulabilir

İlk olarak iPhone modelinde Retina ekran kavramını kullanmaya başlayan Apple, daha sonra bu kavramı iPad ve MacBook Pro modellerine de getirmişti. Geçen yıldan bu yana ise MacBook Air modellerinin de Retina seçeneğine kavuşacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor.

Tayvanlı kaynakların aktardıkları yeni bilgilere göre Retina ekranlı bir MacBook Air modelinin yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu iddianın 12 inçlik MacBook Air iddiasının sonrasında ortaya çıkması Retina ekranın bu 12 inçlik modele gelebileceği ihtimalini ortaya çıkardı. 

Ayrıca 12 inçlik muhtemel modelde kullanılacak fansız kasa konseptinin 11 ve 13 inçlik modellere de yansıması bekleniyor. Bu sayede MacBook Air modelleri daha ince bir yapıya kavuşacak.

Retina ekranlı MacBook Air modelinde bataryanın da bir miktar daha büyümesi bekleniyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ekranın enerji tüketimi de dengelenmiş olacak. Ancak Apple'ın bu yıl hangi ekran boyutu ile devam edeceği ve hangisini iptal edeceği netlik kazanmış değil. 

Kaynaklar ayrıca Şubat ayı sonuna kadar normal seyreden MacBook siparişlerinde bahar dönemi ile birlikte önemli bir düşüş yaşanacağını belirtiyor. 

Retina ekranlı Macbook Air yılın ikinci yarısında satışa sunulabilir Yorum Yaz
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Thomassee 5 yıl en beğenilen
Ah biraz da ucuz olsan be!!
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Mar00N 5 yıl
Macbook airi değiştiricem sanırım. Retinalısını alırım cıkınca
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multiTYRT 5 yıl
Bunlar ciddi bomba olacak.
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mur@t_333 5 yıl
WWDC 2014'te Mac Air güncellenir mi? Retina olsun ya da olmasın. En azından grafik işlemcileri ve/veya diğer bileşenler?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizde alçak para olmadıktan sonra gelse nolur
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keskin53 5 yıl
guzel urunler ama bakmak yetiniyoruz
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teknokaptan 5 yıl
haziranin ikinci haftasi turkiyeye gelmeyi planliyorum o zaman kadar cikarsa burda isteyeye getirebilirim.tr deki fiyattan asagi olcagina eminim
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Thomassee 5 yıl en beğenilen
Ah biraz da ucuz olsan be!!
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FightForBeer 5 yıl Thomassee
Thomassee

Ah biraz da ucuz olsan be!!

pc lerden daha ucuz nasılmı?

youtube.com/...
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