Retina ekranlı Meizu M9 kameralara poz verdi

Cep telefonu klonlayan Çinli üreticiler arasında dünya çapında üne kavuşan nadir isimlerden Meizu, uzun süredir üzerinde çalıştığı M9 modeline ait yeni bir görüntü yayınladı. Daha önceki klon modellerden farklı olarak firmanın farklı bir yaklaşım benimsediği M9 modelinde, Froyo kod adını taşıyan Android 2.2 platformuna yer verilmesi bekleniyor.

Meizu M9'un en dikkat çekici detayı, iPhone 4'teki gibi retina ekrana sahip olması. Meizu tepe yöneticisi J. Wong tarafından doğrulanan bilgiye göre M9'da 960 x 640 piksel çözünürlüğünde 3.5-inç ekrana yer veriliyor. 1GHz'de çalışan işlemci ve 512MB RAM kapasitesine sahip olan telefon, donanımsal 3D hızlandırma yeteneğine de sahip.

Çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Meizu M9'un, Çin pazarından sonra uluslararası arenada boy gösterebileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor.