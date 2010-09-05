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Retina ekranlı Meizu M9 kameralara poz verdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,3b
1
26
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cep telefonu klonlayan Çinli üreticiler arasında dünya çapında üne kavuşan nadir isimlerden Meizu, uzun süredir üzerinde çalıştığı M9 modeline ait yeni bir görüntü yayınladı. Daha önceki klon modellerden farklı olarak firmanın farklı bir yaklaşım benimsediği M9 modelinde, Froyo kod adını taşıyan Android 2.2 platformuna yer verilmesi bekleniyor.

Meizu M9'un en dikkat çekici detayı, iPhone 4'teki gibi retina ekrana sahip olması. Meizu tepe yöneticisi J. Wong tarafından doğrulanan bilgiye göre M9'da 960 x 640 piksel çözünürlüğünde 3.5-inç ekrana yer veriliyor. 1GHz'de çalışan işlemci ve 512MB RAM kapasitesine sahip olan telefon, donanımsal 3D hızlandırma yeteneğine de sahip.

Çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Meizu M9'un, Çin pazarından sonra uluslararası arenada boy gösterebileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor.


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sotoxs 9 yıl
ekran gerçekmi yoksa kopyamı kim üretiyor :)
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VYC Majoris 9 yıl
Meizu çin firması ama oldukça kaliteli üretim yapıyor. Sonuçta dünyanın en büyük üreticileri de oralarda üretim yapıyor ama hiçbir "çin malı" etiketi yemiyor. Çinliler uğraşırlarsa dünyanın en kaliteli malını bile üretebilirler.
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muslumaslan 9 yıl
çinlileri bilmemde bizim ulkemizde gittikce geriye gitmeye basladı. saolsunlar kopya ile ezberci bir sistem ile birseyler uretemz olduk. üretenlerde yurtdısında.. sanırım içerdeki madenlerimiz bitmedi o yuzden uretme geregini duymuyoruz. eskiden aselsan biseyler üretip piyasaya surerdi simdilerde ulkemiz tamamen tüketici oldu. hadi hayırlısı
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Error 404 9 yıl
bıldığın I4 bu. bu kadar olur.
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mcebi001 9 yıl
Eğerki m8 deki multimedya seviyesini buna taşımışlarsa cihaz başarılı bir seçenek olur...android 2.2 den ve ekranından bahsetmiyorum bile..........

tabi m8 gibi sadece ingilizce ve çince dil seçeneği ile satışa çıkarsa bizim için sadece haber olur.......
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u.s.b.3 9 yıl

mcebi001

Eğerki m8 deki multimedya seviyesini buna taşımışlarsa cihaz başarılı bir seçenek olur...android 2.2 den ve ekranından bahsetmiyorum bile..........

tabi m8 gibi sadece ingilizce ve çince dil seçeneği ile satışa çıkarsa bizim için sadece haber olur.......


android işletim sistemini yerleştirdikten sonra tr dil desteğini de eklerler diyecem ama m8 de win mobile vardı tr yoktu
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mehmetgirgin 9 yıl
güzel , meizu çin değilde başka bi ülkeden olsa çok satar bence.
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Brainy 9 yıl
Retina Ekranli İlk Android Telefon.Acaba HTC Desireyi Satip Bunami Yönelsem.
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DH Misafiri 9 yıl
Bu amerikalılar iphone için patenttir bilmemnedir birsürü başvuru yapıp para döküyolar meizudur onlarca firma kopyalayıp satıyor bu patent olayı ne işe yarıyor anlamadım isteyen benzerini üretiyor zaten
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lastingend 9 yıl
klonlaya klonlaya sonunda orijinal ürünler yapmayı başardılar. özellikleri gerçekten çok güzel.umarım uygun fiyatla sunulur piyasaya.
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corwen 9 yıl
M8 incelemeştim ama güvenilir bir yerden temin edemediğim için alamadım bunu bulursam kesin alacağımm.
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maglev45 9 yıl
Çin bırakmaya başladı kopyalamayı, gerçekten orjinal bir şeyler üretmeye başladılar...
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erdili 9 yıl
app store uygulamalarını kullanamadıktan sonra isterse iphone 4'ün klonu olsun
iphone'a rakip olmak istiyorsa iphone uygulamalarının cracked olarak çalışmasına sağlaması gerekir..
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Bl00dyHell 9 yıl

erdili

app store uygulamalarını kullanamadıktan sonra isterse iphone 4'ün klonu olsun
iphone'a rakip olmak istiyorsa iphone uygulamalarının cracked olarak çalışmasına sağlaması gerekir..


Burası Android bölümü, yanlış yere gelmişsiniz.
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nazaman 9 yıl

erdili

app store uygulamalarını kullanamadıktan sonra isterse iphone 4'ün klonu olsun
iphone'a rakip olmak istiyorsa iphone uygulamalarının cracked olarak çalışmasına sağlaması gerekir..


adamlar zaten android yüklemişler telefona.sen app storede takılıp kalmışsın.İyi oku sonra yorum yaz
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lord__of_darkness 9 yıl
Tasarimi yine iphone a benzetmisler
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