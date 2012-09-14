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Retro UI ile Windows 8'de klasik arayüze kavuşun

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
19
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacak olan modern Windows arayüzü (Metro UI), klasik masaüstüne alışmış olanlar için biraz zorlayıcı olacak. Oturum başladığında doğrudan modern arayüze geçerken, klasik masaüstüne dönmek isteyenler için ise başlangıç ekranında bir seçenek olacak.

Thinix tarafından satışa sunulan RetroUI, modern arayüzü es geçerek kullanıcıyı doğrudan klasik masaüstüne yönlendiriyor. Herhangi bir güvenlik ihlalinin yapılmadığı uygulamada, kullanıcılar isterlerse modern Windows 8 arayüzüne geri dönebiliyor. Ayrıca yeni arayüzdeki özellikler de açılıp kapatılabiliyor.

Uygulama çoklu dil desteğine sahip ve ayrıca ağa bağlı PC'ler için ve uzak masaüstü oturumları için de destek veriyor.

Uygulama 3 cihaza kadar 4.95$ fiyat etiketine sahipken, RetroUI Pro işletmelere yönelik olarak tek bilgisayar için 9.95$, eğitime yönelik olarak tek bilgisayar için 4.95$ şeklinde fiyatlandırmaya gitmiş.

http://retroui.com/ Yorum Yaz
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
windows 8 i deneyimlemiş biri olarak windows 7den windows 8e geçilir.Nedenler(kişiseldir)
1)green serisi hddme rağmen açılış ve kapanış hızı baya hızlı.
2)programların ilk açılışları daha hızlı (ssd kullanıyorsanız bu zaten hızlıdır)
3)Dosya kopyalama aracı gayet güzel grafiksel ve detaylı olmuş.
4)Görev yöneticisi daha ayrıntılı ve fonsiyonel(ön bellek bilgisi açılışta çalışan uygulamalar gibi sisteme default olarak daha fazla hakim oluyorsunuz)
5)Windows 7den bir tık daha performanslı çalışıyor.
6)Metro arayüzü çok büyük bir monitörünüz(dokunmatik olmayan) yoksa fareyle kullanmak gayet kolay.Ama dokunmatik için daha da iyi...
7)internet explorer 10 çok daha hızlı.1mbit internetime rağmen bunu söylüyorum.
8)metro uygulamaları çok hafif çalışıyor yani uygulamalar arası geçişte tek bir fps bile aksamıyor.Bildiğin yağ misali akıcı...Uygulamalr arası geçiş de tek tıkla gerçekleşebiliyor.Normal masasütündeki yaptığınız herhangi bir işlem metro arayüzünü sıkıntıya sokmuyor.Akıcılığı çok iyi..
9)usb 3.0 portlarınız varsa eksra bir driver yüklemeye gerek kalmıyor.
10)metro arayüzüne ön yüklü gelen programlar mail messenger gibi hizmetleri daha kolay ve rahat kullanmanızı sağlıyor.
11)Denemedim ama oyunlarda fps artışı olduğu söyleniyor.
12)Ses ile ilgili gelişmeler mevcut anakartının ses driverini yüklemeseniz bile default olarak bütün giriş çıkışları görebiliyor.Müzikle uğraşanların yorumuna göre ses kalitesinde artışlar mevcut.(kendi hoparlörüm ve kulaklığım iyi değil kendim pek deneyimleyemedim)
13)windows değerlendirme puanı üst limiti 9.9 olmuş.(ne işime yarayacak bu bilgi derseniz bende bilmiyorum.Sadece ufak bir bilgi olsun dedim:)
14)Güvenlik konusunda sanırım antivirüs programını sisteme entegre etmiş.(ayrıca yüklemeye çalıştığımda Microsoft Security Essentials zaten kurulu gerek yok diyor)
Kısacası windows 7den windows 8e geçiş fiyatlarını da baz aldığımızda windows 8e geçilir.windows 8 e geçince eksik görebileceğiniz yanları da yok değil.


1)Aero efekti bulunmamakta(belli bir miktar görev çubuğunda aktif)
2)Başlat menüsü yok.(şahsen başlat menüsünü sadece çalıştır ara gibi özellikleri nedeniyle tercih ediyordum.Ancak aynı yere gelip sağ tıkladığımızda çalıştır ara denetim masası güç seçenekleri gibi sık kullanılan tüm özelliklere çok daha rahat erişebiliyorsunuz.Bunun yanında metro arayüzünü düzenledikten sonra başlatın yerini çok rahat alabileceğini söylemeliyim. 3parti prolar ile çözüm bulmaya bile kalkmadım çünkü gerek görmedim.)
3)windows 8 için tam manada driverler hazır değil.(ekran kartı driverini sağ tıklayıp uyumluluktan windows 7yi seçtikten sonra kurabildim hd4000 serilerine henüz windows 8 driveri çıkmadı daha üst serilen mevcut)
4)windowssunuzu açabilmek için mail ve şifre girmeniz gerekmekte.(Sonrasında hesabınızı local yaparsanız bu zorunluluk? kalkıyor ancak piyasaya çıkmadığı için kesin birşey söylemek zor.)
5)açılışta metro arayüzü karşılıyor(aslında windows 8 yüklediğimden beri bu durumdan hiç şikayetci olmadım.Çünkü masaüstüne erişmek sadece bir tık.Kullanıcı hesabı seçmek gibi bir şey)yinede bunu sorun yaparsanız görüldüğü gibi ücretli ve ücretsiz çözümler mevcut.



İşin özü şuna vurgu yapmak istiyorum.Windows 7 kullanıcıları eğer sistemlerinden memnunsa ve yeniliklere karşı hassaslarsa geçmeyebilir.Ancak windows 8 dokunmatik için o yüzden windows 8e geçilmez gibi bir cümle kurmak kesinlikle ve kesinlikle hatadır.Şahsen ben gececeğim.Getirilerinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum.tabi tercih sizin...
windows 8 i deneyimlemiş biri olarak windows 7den windows 8e geçilir.Nedenler(kişiseldir)1)green serisi hddme rağmen açılış ve kapanış hızı baya hızlı.
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nurettinaz 7 yıl
Eğer her yazılım yeni win 8 arayüzünü desteklerse bence oldukça kullanışlı ve güzel duruyor ama destekleme sıkıntısı olursa ciddi anlamda iğrenç bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu da retro ui gibi programların yaygınlaşacağı anlamına geliyor.
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alp0007 7 yıl
Dokunmatik ekranlı monitör pc kullanıyorum. Sürücüleri bulursam en kısa sürede Windows 8'e geçmeyi planlıyorum.
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mstfckmk 7 yıl
Start8 aynı işi yapmakta zaten. Ben gayet memnunum hem başlat menüsü var hemde pc açıldığında otomatik masaüstüne geçiş yapıyor :)
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Umutcan 7 yıl
Microsoft standart desktop kullanmaya devam etmek isteyenleri de düşünerek alternatif olarak sunsa olmaz mıydı ki ?
Bu ekstra yazılımlarda aero tema özelliği yoksa aynı görselliği sağlamaz bence.
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Elmeti 7 yıl
SystemApps
3)windows 8 için tam manada driverler hazır değil.(ekran kartı driverini sağ tıklayıp uyumluluktan windows 7yi seçtikten sonra kurabildim hd4000 serilerine henüz windows 8 driveri çıkmadı daha üst serilen mevcut)

Benimde masaüstünde 3000serisi var, dolayısıyla uzun süre sürücü aradım. AMD'nin sitesinde bi yerde görmüştüm ve yazana göre 4000serisi ve öncesine sürücü desteklerini kestikleri yazıyordu.
Ayrıca laptoptada 5000serisi var ama çift ekran kartlı bir model (intel var ayrıca). Yine sürücü problemi var.
İki bilgisayarımda da microsoftun hazır gelen sürücüleriyle kullanıyorum. Catalyst çalışmıyor ama işlerim tıkırında. AMD'ye olan güvenim sarsıldı. Win8 hakkında yazdıkların ise tamamen doğru.
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
windows 8 i deneyimlemiş biri olarak windows 7den windows 8e geçilir.Nedenler(kişiseldir)
1)green serisi hddme rağmen açılış ve kapanış hızı baya hızlı.
2)programların ilk açılışları daha hızlı (ssd kullanıyorsanız bu zaten hızlıdır)
3)Dosya kopyalama aracı gayet güzel grafiksel ve detaylı olmuş.
4)Görev yöneticisi daha ayrıntılı ve fonsiyonel(ön bellek bilgisi açılışta çalışan uygulamalar gibi sisteme default olarak daha fazla hakim oluyorsunuz)
5)Windows 7den bir tık daha performanslı çalışıyor.
6)Metro arayüzü çok büyük bir monitörünüz(dokunmatik olmayan) yoksa fareyle kullanmak gayet kolay.Ama dokunmatik için daha da iyi...
7)internet explorer 10 çok daha hızlı.1mbit internetime rağmen bunu söylüyorum.
8)metro uygulamaları çok hafif çalışıyor yani uygulamalar arası geçişte tek bir fps bile aksamıyor.Bildiğin yağ misali akıcı...Uygulamalr arası geçiş de tek tıkla gerçekleşebiliyor.Normal masasütündeki yaptığınız herhangi bir işlem metro arayüzünü sıkıntıya sokmuyor.Akıcılığı çok iyi..
9)usb 3.0 portlarınız varsa eksra bir driver yüklemeye gerek kalmıyor.
10)metro arayüzüne ön yüklü gelen programlar mail messenger gibi hizmetleri daha kolay ve rahat kullanmanızı sağlıyor.
11)Denemedim ama oyunlarda fps artışı olduğu söyleniyor.
12)Ses ile ilgili gelişmeler mevcut anakartının ses driverini yüklemeseniz bile default olarak bütün giriş çıkışları görebiliyor.Müzikle uğraşanların yorumuna göre ses kalitesinde artışlar mevcut.(kendi hoparlörüm ve kulaklığım iyi değil kendim pek deneyimleyemedim)
13)windows değerlendirme puanı üst limiti 9.9 olmuş.(ne işime yarayacak bu bilgi derseniz bende bilmiyorum.Sadece ufak bir bilgi olsun dedim:)
14)Güvenlik konusunda sanırım antivirüs programını sisteme entegre etmiş.(ayrıca yüklemeye çalıştığımda Microsoft Security Essentials zaten kurulu gerek yok diyor)
Kısacası windows 7den windows 8e geçiş fiyatlarını da baz aldığımızda windows 8e geçilir.windows 8 e geçince eksik görebileceğiniz yanları da yok değil.


1)Aero efekti bulunmamakta(belli bir miktar görev çubuğunda aktif)
2)Başlat menüsü yok.(şahsen başlat menüsünü sadece çalıştır ara gibi özellikleri nedeniyle tercih ediyordum.Ancak aynı yere gelip sağ tıkladığımızda çalıştır ara denetim masası güç seçenekleri gibi sık kullanılan tüm özelliklere çok daha rahat erişebiliyorsunuz.Bunun yanında metro arayüzünü düzenledikten sonra başlatın yerini çok rahat alabileceğini söylemeliyim. 3parti prolar ile çözüm bulmaya bile kalkmadım çünkü gerek görmedim.)
3)windows 8 için tam manada driverler hazır değil.(ekran kartı driverini sağ tıklayıp uyumluluktan windows 7yi seçtikten sonra kurabildim hd4000 serilerine henüz windows 8 driveri çıkmadı daha üst serilen mevcut)
4)windowssunuzu açabilmek için mail ve şifre girmeniz gerekmekte.(Sonrasında hesabınızı local yaparsanız bu zorunluluk? kalkıyor ancak piyasaya çıkmadığı için kesin birşey söylemek zor.)
5)açılışta metro arayüzü karşılıyor(aslında windows 8 yüklediğimden beri bu durumdan hiç şikayetci olmadım.Çünkü masaüstüne erişmek sadece bir tık.Kullanıcı hesabı seçmek gibi bir şey)yinede bunu sorun yaparsanız görüldüğü gibi ücretli ve ücretsiz çözümler mevcut.



İşin özü şuna vurgu yapmak istiyorum.Windows 7 kullanıcıları eğer sistemlerinden memnunsa ve yeniliklere karşı hassaslarsa geçmeyebilir.Ancak windows 8 dokunmatik için o yüzden windows 8e geçilmez gibi bir cümle kurmak kesinlikle ve kesinlikle hatadır.Şahsen ben gececeğim.Getirilerinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum.tabi tercih sizin...
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napolyon94 7 yıl
fiyatı yine 200-400 olacak off
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Batuist 7 yıl
dokunmatik monitörünüz varsa hiç durmadan geçin.. ama yoksa geçmek için fazla cazip değil... birkaç özellik var güzel olan ama günlk hayatta kullanıma etki etmiyorlar.. mesela komple işletim sistemini sıfırlamak gibi yılda bir sefer belki yapacağınız türden şeyler.. windows7de zaten hemen çöken bir sistem değil yıllarca sapasağlam çalışabiliyor.. microfotun çok daha iyisini yapması lazımdı yeni bir windows 7 etkisi yaratabilmek için.. windows 7 çıktığında çok çok beğenilmişti ama windows8 aynı etkiyi yapamadı..
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byrd 7 yıl
Stardock Star8 bedava varken 5 dolar vermek gereksiz.
stardock.com/...
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deadric 7 yıl
Ben sanki biraz performans artışı hissettim. Ayrıca zaten klasik menu bedava olan bir programla halledilebiliyor, para verilmez.
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Pc_Modding34 7 yıl
BrokenCross
Merak ediyorum Windows 8in geçilicek bi tarafı varmı? Yoksa pcme win7 yüklicem.

Şimdi geçmene gerek yok.Windows 8'den verimlilik alamassın.Windows 7 ile devam et bence.Oyun ve programlarla uyumsuz.Kısacası Windows 8 gelişmemiş.
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haymatloshan 7 yıl
Gün gelecek masaüstü bilgisayarlar kalkacak,fiziksel donanım sayısı azalacak bu yüzden yeniliklere çabuk adapte olmakta fayda var.
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