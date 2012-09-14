Retro UI ile Windows 8'de klasik arayüze kavuşun

Windows 8 işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacak olan modern Windows arayüzü (Metro UI), klasik masaüstüne alışmış olanlar için biraz zorlayıcı olacak. Oturum başladığında doğrudan modern arayüze geçerken, klasik masaüstüne dönmek isteyenler için ise başlangıç ekranında bir seçenek olacak.





Thinix tarafından satışa sunulan RetroUI, modern arayüzü es geçerek kullanıcıyı doğrudan klasik masaüstüne yönlendiriyor. Herhangi bir güvenlik ihlalinin yapılmadığı uygulamada, kullanıcılar isterlerse modern Windows 8 arayüzüne geri dönebiliyor. Ayrıca yeni arayüzdeki özellikler de açılıp kapatılabiliyor.





Uygulama çoklu dil desteğine sahip ve ayrıca ağa bağlı PC'ler için ve uzak masaüstü oturumları için de destek veriyor.





Uygulama 3 cihaza kadar 4.95$ fiyat etiketine sahipken, RetroUI Pro işletmelere yönelik olarak tek bilgisayar için 9.95$, eğitime yönelik olarak tek bilgisayar için 4.95$ şeklinde fiyatlandırmaya gitmiş.