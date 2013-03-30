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Reuters: Lenovo, NEC'in mobil departmanının peşinde

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Reuters: Lenovo, NEC'in mobil departmanının peşinde

Reuters tarafından yayınlanan bir habere göre Lenovo, Japon üretici NEC'nin mobil departmanını satın almak için görüşmelere başladı bile.

NEC’in mobil cihazlarını küresel pazarda pek göremesek de, Lenovo tarafından satın alınmasıyla birlikte işler değişecek gibi görünüyor. Ancak, NEC'nin mobil birimi için alıcı konumundaki tek şirket Lenovo değil. Bazı Japon menşeli şirketlerinde talipliler listesinde yer aldığını belirtelim. Casio'nun da %30'luk bir paya sahip olduğu NEC'nin mobil biriminin, satış işlemiyle birlikte NEC'ye toplamda 850 milyon dolarlık bir mali kaynak sağlayacağı tahmin ediliyor. Satışın nedeni olarak ise, şirketin yeniden karlılığa geçme isteği işaret ediliyor. 
Japonya'nın cep telefonu pazarında %6'lı bir paya sahip olan NEC'nin mobil biriminin yeni sahibinin kim olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.reuters.com/article/2013/03/29/net-us-nec-mobile-lenovo-idUSBRE92S02V20130329 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talerk 6 yıl
nedendir bilmiyorum ama bu Çinlilerin bu saldırgan tavrından rahatsızım piyasayı ele geçirmeye çalışıyorlar her alanda
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Dexstz 6 yıl
Hadi bakalım ne olacak
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