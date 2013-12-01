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Reuters hikayeleri daha zengin içerikle iPad'inizde

5 yıl
175
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Reuters hikayeleri daha zengin içerikle iPad'inizde

Dünyanın en büyük haber ajanslarından birisi olan Reuters, iPad modeli için daha zengin görselliğe sahip içerikler sunan bir uygulama geliştirdi.

The Wider Image adlı uygulama dünyanın her yerinden önemli haberleri ödüllü fotoğrafları ile birleştirerek kullanıcılarına sunuyor. Haberlerde görseller ile etkileşime geçmek, ek bilgilere erişebilmek, sesleri duyabilmek mümkün.

Veritabanına her gün yeni haberler ekleniyor. Uygulama yenilik, tasarım, fotoğraf haberciliği gibi dallarda pek çok ödül almış. 




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