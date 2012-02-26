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RIM, Bombay'da BlackBerry sunucu merkezi kuruyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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RIM'in BlackBerry kullanıcıları arasındaki e-posta ve mesajlaşma trafiğini kendi sunucuları üzerinden gerçekleştirmesi özellikle anlık kontrol erişimi isteyen hükümetlerle firmayı karşı karşıya getiriyor. Suudi Arabistan ve Endonezya'da daha önce sıkıntı yaşayan firma, sunucularının kontrolünü bu ülke hükümetleriyle paylaşarak sorunu gidermişti.
Hindistan ile de 2010 yılında bir anlaşma yapan RIM kanuni erişim ilkeleri çerçevesinde bazı istisnalar tanımış ve yasaklanmaktan kurtulmuştu. Bunun yanında ülkedeki 5000 BlackBerry işletme sunucusunun - BES konum ve kimliklerini kontrol etme izni veren RIM, ikinci aşama olan tüm sunucuları hükümetin belirlediği bir yere taşıma işlemine başladı.
Hindistan'ın belirlediği bölge Bombay'da hükümet kurumlarının bulunduğu bir alan. Yetkililerden oluşan bir ekip sunucuların kurulumunu takip ediyor ve doğrudan kontrol izni için de yine masaya oturulacak.
Geçmişteki büyük pazar payının oldukça gerisine düşen RIM buna rağmen Asya ve Arap ülkelerindeki güçlü talebi devam ettiriyor. Bu bakımdan genelde hükümetlerle anlaşma yoluna gidiyor.
 

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E_Aydin35 7 yıl
Bu adam korku filmlerinde falan oynamalı bence + bir para.:)
RIM aslında Black Berry ile baya ün sahibi oldu tabi TR'deki gözlemlerimi söylüyerek konuşuyorum operatörlerde satılması vb. Biraz daha telefon üretilip iyi bir çıkış ile daha çok başarı sağlıyabilir tabi bu onların engellerini aşıp aşamıyacağına kalmış..
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Guest-F8946C419 7 yıl
Subminal bir mesaj var olacaktı, telelfon olmasaydı elinde..
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aziz77 7 yıl
Rım artık atak yapmalı,app world geliştirilmeli..özellikle oyun için..
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danGerfuLL 7 yıl
Ozel yasam diye bir sey kalmadi. Herkes izliyor arkadas telefonda donumuzun rengini soylesek saniyesinde Kanada'dan telefon acip mor daha cok yakisir derler bu ne yahu.
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