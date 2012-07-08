RIM, çalışanlarından haftada 6 gün mesai istiyor

BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarında önceki iddialı konumunu yeniden kazanmak isteyen Kanadalı RIM firması, bununla birlikte ilk BB 10 cihazlarının gelecek yıla ertelenmesi ile eleştiri oklarının hedefi oldu.





Ancak herhangi bir kazaya uğramak istemeyen RIM, BB 10 platformu için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Firma tarafından çalışanlarına gönderilen bir talimatta, BB 10 işletim sistemi taşıyan cihazların yetişmesi için haftanın 6 günü mesai yapılması ve bu yıl için tatil planlarının ertelenmesi istendiği ortaya çıktı.





Ottawa Citizen sitesi tarafından verilen bilgilere göre teknik sıkıntılar ve BES entegrasyonu problemi nedeniyle çıkışı 2013 yılına kayan BB 10 işletim sisteminin daha da fazla gecikmesini istemeyen RIM, çalışanlarından fedakarlık bekliyor.





Bazıları tarafından RIM'in son şansı olarak görülen BB 10 işletim sistemi için RIM de oldukça hassas. Tepe yöneticisi Thorsten Heins, projede yer alan çalışanların gayretinden çok büyük gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.





Bununla birlikte geliştiriciler projede mutlu değil. RIM geliştirici ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Alex Saunders'in blogunda yer verilen bir yazıda, bir RIM geliştiricisi, BB 10 projesinin bir kez daha gecikmeyeceğinden kimsenin emin olamadığını ve tüketicinin rakip cihazlara yönelmek yerine oturup BB 10 cihazlarının çıkmasını bekleyeceğini düşünmenin saflık olduğunu belirten bir yazı kaleme almış.





Firma içinden gelen haberler de gözönüne alındığında BB 10 işletim sistemi gelecek yıl RIM'in kaderini belirleyecek en önemli etken konumunda.