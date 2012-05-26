RIM, iş gücünün yüzde 12'sini kesebilir

Çalkantılı geçen 2011 yılının ardından BlackBerry 10 platformu ile eski günlerine dönmeyi isteyen Kanadalı RIM firması bununla birlikte küçülmeye devam ediyor.





Ocak ayından bu yana önemli yöneticilerini kaybeden firma, personelini elinde tutmakta zorlanıyor. Globe and Mail sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre global bir yeniden yapılanmaya giden RIM, ilk etapta 2000 çalışanın işine son vermeyi planlıyor.





Global olarak 16500 çalışana sahip olan RIM'in devamında yeni işten çıkarmalar gerçekleştireceği bildiriliyor.





Global akıllı telefon pazarında yüzde 7 paya kadar gerileyen RIM, son dönemlerde gelirlerde de önemli azalmalar yaşamaya başladı. Kar marjını yüksek tutabilmek için de firmanın küçülmekten başka bir yolu kalmıyor.





RIM'in resmi açıklamayı Haziran ayının ilk günlerinde yapması bekleniyor. Eski çalışanlar ise firmanın sürekli işten çıkarmalar gerçekleştirmesini eleştiriyor ve çalışanların adeta paketlendiği tanımlaması yapılıyor.





Firmadan resmi olarak bir doğrulama gelmese de geçen çeyrek mali raporlarında tepe yöneticisi Thorsten Heins ve finans bölümü şefi Brian Bidulka'nın muhtemel bir küçülmenin işaretlerini verdiği vurgulanıyor.





Zirve dönemlerinde 20 000 çalışanı olan RIM şu anda 16500'e gerilemiş durumda. Yeni planlama ile bu sayı 13 000 civarına inecek. Firmanın başarılı yazılımlarına imza atan ekibin bir kısmı ayrılmış durumda. Uzun yıllar firmaya hizmet vermiş kıdemli yöneticilerin bazıları da Heins ile anlaşmazlık yaşadığı için istifa etmişti.