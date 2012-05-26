RIM, iş gücünün yüzde 12'sini kesebilir

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Çalkantılı geçen 2011 yılının ardından BlackBerry 10 platformu ile eski günlerine dönmeyi isteyen Kanadalı RIM firması bununla birlikte küçülmeye devam ediyor.
Ocak ayından bu yana önemli yöneticilerini kaybeden firma, personelini elinde tutmakta zorlanıyor. Globe and Mail sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre global bir yeniden yapılanmaya giden RIM, ilk etapta 2000 çalışanın işine son vermeyi planlıyor.
Global olarak 16500 çalışana sahip olan RIM'in devamında yeni işten çıkarmalar gerçekleştireceği bildiriliyor.
Global akıllı telefon pazarında yüzde 7 paya kadar gerileyen RIM, son dönemlerde gelirlerde de önemli azalmalar yaşamaya başladı. Kar marjını yüksek tutabilmek için de firmanın küçülmekten başka bir yolu kalmıyor.
RIM'in resmi açıklamayı Haziran ayının ilk günlerinde yapması bekleniyor. Eski çalışanlar ise firmanın sürekli işten çıkarmalar gerçekleştirmesini eleştiriyor ve çalışanların adeta paketlendiği tanımlaması yapılıyor.
Firmadan resmi olarak bir doğrulama gelmese de geçen çeyrek mali raporlarında tepe yöneticisi Thorsten Heins ve finans bölümü şefi Brian Bidulka'nın muhtemel bir küçülmenin işaretlerini verdiği vurgulanıyor.
Zirve dönemlerinde 20 000 çalışanı olan RIM şu anda 16500'e gerilemiş durumda. Yeni planlama ile bu sayı 13 000 civarına inecek. Firmanın başarılı yazılımlarına imza atan ekibin bir kısmı ayrılmış durumda. Uzun yıllar firmaya hizmet vermiş kıdemli yöneticilerin bazıları da Heins ile anlaşmazlık yaşadığı için istifa etmişti.
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rim-prepares-for-radical-measures-with-global-restructuring/article2444117/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tepkiler gelir şimdi hemen; bu oyun telefonu değil, gidin iphone'da s2'de, htc'de oynayın vs...
Tamam oyun telefonu olmayabilir fakat verilen BİN SEKİZ YÜZ TL nereye gidiyor bu telefonda acaba? Hangi özelliğine? Nedir bu telefonu bu kadar pahalı yapan? Elle tutulur bir tane özelliğini düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum.
ayrıca 2 yıl önce çıkan bb torch bile hala 1300 lira...
yuh be insaftır arkadaş...
indirin şu fiyatları artık...
böyle giderseniz tabi batarsınız...
Olum bak git
Zamanında pahalı telefonlar mı? hala öyle blackberry bu kadar çok alternatifi olmasına rağmen telleri üst düzey android cihazlar seviyesinde... onu da geçti eskiden nokia nın üst segment telefonlarına laf atardık özel segment telleri çok uçuk diye şimdi ise rekor blackberry de buyrun bakın
Blackberry Porsche Design P9981 4,698.99 TL
hizlial.com/...
acaba çöküşün eşiğinde olması bu tarz fiyat politikası yüzünden olmasın ...
Nokia'nin buyuk zarari olacagini dusunmuyorum. Ileriyi vaad eden bir firma olarak gormedigim dogru; fakat genel anlamda uzun yillsri cikaracak bir firma. Blackberry gibi kisa donemde buyuk bir cokuse girmez.
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