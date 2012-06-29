RIM, mali yılın ilk çeyrek raporunu açıkladı, BlackBerry 10 cihazları gelecek yıla kaldı

Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen, ilerleyen yıllarda rakiplerin ataklarına yeterli cevabı veremeyen BlackBerry telefonlarının üreticisi Kanadalı RIM, bu nedenle çalkantılı günler geçiriyor. Bu, yayınladıkları ilk çeyrek mali yıl raporlarına da yansımış gözüküyor.





2 Haziran'da sona eren dönem, firmanın 2013 mali yılı ilk çeyreğine tekabül ediyor. Bu dönemde 2.8 milyar dolar gelir getiren firma, geçen çeyrekten bu yana yüzde 33 düşüş yaşadı. Net kayıp ise 518 milyon dolar oldu. Bu rakam analistlerin beklentilerinin de üzerinde. Operasyonlardan elde edilen nakit akışı 710 milyon dolar oldu.





Yeniden yapılanma kapsamında RIM bu aydan itibaren 5000 kişiyi daha işten çıkaracak.





Firmanın bu çeyrekte sevkiyatını yaptığı akıllı telefon sayısı 7.8 milyon civarında. PlayBook tablet modeli ise 260 000 adet satabildi. BlackBerry servislerine abone olanların sayısı 78 milyon oldu. App World üzerindeki uygulama sayısı 89 000'e ulaştı.





Firmanın büyük umutlar beslediği ve yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen BlackBerry 10 cihazları da 2013 yılının ilk çeyreğine ertelendi. Bunun sebebi ise bazı BB 10 anahtar özelliklerinin entegrasyonu ve büyük kod satırları nedeniyle daha fazla zamana ihtiyaç duyulması şeklinde özetleniyor. BB 10 ailesindeki klavyeli ve dokunmatik modeller birbirilerine çok yakın zaman dilimlerinde piyasaya sürülecek.





RIM, sonraki çeyrek yıllarda zor zamanların kendilerini beklediğini ifade ediyor. Artan akıllı telefon rekabeti, düşük seviyede seyreden akıllı telefon satışları, BB 10'daki gecikme firmanın işini daha da zorlaştıracak.





BB 10 modellerinde ise firmanın "premium" bir strateji izleyeceği belirtiliyor. BB 7 işletim sistemi ile alt segment pazarına da yönelen RIM, BB 10 ile bu stratejiye bir son verecek ve orta-üst segmente hitap etmeye devam edecek.