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RIM, mali yılın ilk çeyrek raporunu açıkladı, BlackBerry 10 cihazları gelecek yıla kaldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen, ilerleyen yıllarda rakiplerin ataklarına yeterli cevabı veremeyen BlackBerry telefonlarının üreticisi Kanadalı RIM, bu nedenle çalkantılı günler geçiriyor. Bu, yayınladıkları ilk çeyrek mali yıl raporlarına da yansımış gözüküyor.

2 Haziran'da sona eren dönem, firmanın 2013 mali yılı ilk çeyreğine tekabül ediyor. Bu dönemde 2.8 milyar dolar gelir getiren firma, geçen çeyrekten bu yana yüzde 33 düşüş yaşadı. Net kayıp ise 518 milyon dolar oldu. Bu rakam analistlerin beklentilerinin de üzerinde. Operasyonlardan elde edilen nakit akışı 710 milyon dolar oldu. 

Yeniden yapılanma kapsamında RIM bu aydan itibaren 5000 kişiyi daha işten çıkaracak. 

Firmanın bu çeyrekte sevkiyatını yaptığı akıllı telefon sayısı 7.8 milyon civarında. PlayBook tablet modeli ise 260 000 adet satabildi. BlackBerry servislerine abone olanların sayısı 78 milyon oldu. App World üzerindeki uygulama sayısı 89 000'e ulaştı.

Firmanın büyük umutlar beslediği ve yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen BlackBerry 10 cihazları da 2013 yılının ilk çeyreğine ertelendi. Bunun sebebi ise bazı BB 10 anahtar özelliklerinin entegrasyonu ve büyük kod satırları nedeniyle daha fazla zamana ihtiyaç duyulması şeklinde özetleniyor. BB 10 ailesindeki klavyeli ve dokunmatik modeller birbirilerine çok yakın zaman dilimlerinde piyasaya sürülecek.

RIM, sonraki çeyrek yıllarda zor zamanların kendilerini beklediğini ifade ediyor. Artan akıllı telefon rekabeti, düşük seviyede seyreden akıllı telefon satışları, BB 10'daki gecikme firmanın işini daha da zorlaştıracak.

BB 10 modellerinde ise firmanın "premium" bir strateji izleyeceği belirtiliyor. BB 7 işletim sistemi ile alt segment pazarına da yönelen RIM, BB 10 ile bu stratejiye bir son verecek ve orta-üst segmente hitap etmeye devam edecek.

http://press.rim.com/content/dam/rim/press/PDF/Financial/FY2013/Q1_FY2013_Press_Release.pdf Yorum Yaz
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theyapici 6 yıl
blackberry de güm pat çat oalcak yani samsung çok agresif piyasada rakip kalamdı
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alcakkofte 6 yıl
Yahu brakin klavyeyi donanimi yada tipini bi kere os10 cikicaksa bunu 8520 ye uygulanabilir yapicaksin hadi hic olmadi os7 li cihazlara uygun yapicaksin. Apple 3gs yi kac yil once cikardi? Simdi ios6 li cihaz kategorisinde fiyati hala 3 rakamli... RIM bunu anlamayacak kadar kaskafalimi? Ne olucak simdi kalan cihazlar? Kim alicak? 9790 cihazi os7 ve 1200 lira ben gidip o paraya onu alicam 5 ay sonra os10 cikicak elimde patlicak bile bile lades yani... Bazen hayretle izliyorum RIMi.
Sonra para kaybediyoz biz, e mustehak sana...
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mailmanyqwlk 6 yıl
Çünkü gerçekten çabalıyorlar ve başarıyı hakediyorlar bence.
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Pardus Linux 6 yıl
QNX tabanlı BB 10 son kurtuluş çareleri beceremezlerse Nokia'dan bile daha kötü duruma düşüp batmanın eşiğine gelirler, gecikme çok kötü olmuş ellerini çabuk tutmalılar, Android JB cihazları ve iPhone 5 çıktığında bir miktar var olan satış şansları kaçabilir ellerinden...
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cartographer 6 yıl
Mali yıl raporlarının bu yönde olması zaten bekleniyordu ama BlackBerry 10'un ertelenmesine şaşırdım. Ama belki de ertelenmesi iPhone 5'in gölgesinde kalmasına engel olur, bu açıdan iyi olur. Umarım RIM, BlackBerry 10 çıkana kadar dayanabilir ve başka bir şirkete satılmaz. Çünkü gerçekten çabalıyorlar ve başarıyı hakediyorlar bence.
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MERCURY2000 6 yıl
Yeni cihazların çıkışının ertelenmesi daha büyük zararlara yol açacaktır. Yeni iPhone un tanıtılması, WP8 ve yeni android kullanan cihazlar Blackberry nin işinin daha da zorlaştıracaktır.
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erci501 6 yıl
tam güzel bir cihaz çıkarıp kendini kurtaracak derken cihazları erteleyip kendi ayağına bir kurşun daha sıktılar.
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BarGoS 6 yıl
ertelenmesi çok kötü oldu ya , merakla bekliyordum almak için :(
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Turkforce
Erasmus78Blackberry Bis/Bes zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı sürece avucunu yalamaya dolayısıyla batmaya doğru gitmeye devam eder.
Kullanan zaten bunlar için kullanıyor BBi. Sizin sözlerinizle zaten bugüne kadar Nokia - RIM - AMD vs.. bir sürü şirket battı.....

Nokia sence kurtulacakmı???
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4mylove 6 yıl Miyamoto Musashi
kaansam
Turkforce
Orijinalden alıntı: Erasmus78Blackberry Bis/Bes zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı sürece avucunu yalamaya dolayısıyla batmaya doğru gitmeye devam eder.
Kullanan zaten bunlar için kullanıyor BBi. Sizin sözlerinizle zaten bugüne kadar Nokia - RIM - AMD vs.. bir sürü şirket battı.....

Nokia sence kurtulacakmı???

sence bir şirketin batması iyi mi yani nokia batarsa bu fiyatlara telefon alamazsın emin ol android çıkmasaydı ioslari şu an 4 bin liradan felan alırdın herhalde bence burda birinin batması bizim için iyi olmaz sadece diğer firmalara yarar onun için fanlıktan vazgeçelim
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Turkforce 6 yıl
Erasmus78
Blackberry Bis/Bes zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı sürece avucunu yalamaya dolayısıyla batmaya doğru gitmeye devam eder.

Kullanan zaten bunlar için kullanıyor BB'i.
Sizin sözlerinizle zaten bugüne kadar Nokia - RIM - AMD vs.. bir sürü şirket battı.....
1 Yanıt Yanıtla +3
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Erasmus78 6 yıl Turkforce
Turkforce

Erasmus78

Blackberry Bis/Bes zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı sürece avucunu yalamaya dolayısıyla batmaya doğru gitmeye devam eder.


Kullanan zaten bunlar için kullanıyor BB'i.
Sizin sözlerinizle zaten bugüne kadar Nokia - RIM - AMD vs.. bir sürü şirket battı.....

Ben Bis/Bes i kaldırsın demedim. Zorunluluğu kaldırsın dedim. Yani Wi-fi ve 3G ile BB cihazların tüm özellikleri kullanılabilsin dedim. Arada ciddi bir fark var. Bis veya Bes isteyen gene alsın. Ona bir şey diyen yok.
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