RIM, önemli bir ismini daha Samsung'a kaptırdı

Dünyanın önemli akıllı telefon üreticilerinin başında gelen ancak son dönemi istediği gibi geçiremeyen RIM, önemli bir yöneticisini daha güçlü rakiplerinden Samsung'a kaptırarak son bir ayda Waterloo'dan Dallas'a geçiş yapan yönetici sayısı ikiye yükseldi.

Kanadalı firmada Blackberry Playbook'dan sorumlu kıdemli ürün yöneticiliği görevini yaklaşık 3 senedir yürüten Ryan Bidan, ürün pazarlama yöneticisi olarak Samsung Amerika'ya transfer olduğunu LinkedIN hesabından kamuoyu ile paylaştı. Ryan Bidan'ın RIM'i bırakmasından bir ay önce ise RIM'de Dijital Pazarlama ve Medyadan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Brian Wallace, Samsung'da çalışmaya başlamıştı.

Samsung ise yakın zamanda Galaxy serisinde büyük emeği olan ürün ve teknolojiden sorumlu üst düzey yöneticisi Omar Khan'ı Citigroup'a kaptırmıştı.