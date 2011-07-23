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RIM, önemli bir ismini daha Samsung'a kaptırdı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önemli akıllı telefon üreticilerinin başında gelen ancak son dönemi istediği gibi geçiremeyen RIM, önemli bir yöneticisini daha güçlü rakiplerinden Samsung'a kaptırarak son bir ayda Waterloo'dan Dallas'a geçiş yapan yönetici sayısı ikiye yükseldi.

Kanadalı firmada Blackberry Playbook'dan sorumlu kıdemli ürün yöneticiliği görevini yaklaşık 3 senedir yürüten Ryan Bidan, ürün pazarlama yöneticisi olarak Samsung Amerika'ya transfer olduğunu LinkedIN hesabından kamuoyu ile paylaştı. Ryan Bidan'ın RIM'i bırakmasından bir ay önce ise RIM'de Dijital Pazarlama ve Medyadan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Brian Wallace, Samsung'da çalışmaya başlamıştı.

Samsung ise yakın zamanda Galaxy serisinde büyük emeği olan ürün ve teknolojiden sorumlu üst düzey yöneticisi Omar Khan'ı Citigroup'a kaptırmıştı.


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Stanislas Xavier 7 yıl
Yabancılık çekeceğini pek sanmıyorum SAMSUNG gibi kopyacı bir firma((((( apple ile karşı karşıya kaldığı dava sayısını hatırlayabilen var mı? çok)))) ona BLACKBERRY cihazlarının aynısından yapar oda işini yapmaya devam eder...Evet Samsung kötü bir firma değil ama karaktersiz ve ben sırf bu yüzden bir samsung cihaz alacagımı sanmıyorum en azından GSM sektöründe çünkü SAMSUNG tv sektöründe birçok alanda en iyisi...Kısacası ben olsam asla BLACKBERRY i bırakıp samsung a geçmezdim...
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darkaura 7 yıl
"Dünyanın önemli akıllı telefon üreticilerinin başında gelen ancak son dönemi istediği gibi geçiremeyen RIM,"

nasil yani
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sahoron 7 yıl
bende olsam bende gecerdim samsunga daha büyük ve gelecegi olan bir şirket
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