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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM ve Turkcell, Bold 9900 modeli üzerinde NFC ödeme imkanı sunmak için anlaştı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil telefon operatörlerimizden Turkcell, Kanadalı akıllı telefon devi RIM ile ortaklık yaparak Bold 9900 modelinde yakın alan iletişimi - NFC yoluyla ödeme yapılabilmesinin önünü açan çalışmalara başladığını duyurdu. Yapılan basın duyurusunda sistemin MasterCard PayPass yoluyla BlackBerry cihazları üzerindeki ilk ticari NFC tabanlı mobil ödeme uygulaması olacağı belirtildi.

Ortaklığa göre bugüne kadar satılan ve bundan sonra satılacak olan BlackBerry Bold 9900 akıllı telefon modelleri özel bir Turkcell Cep-T Cüzdan uyumlu SIM kart ile donatılacak ve uyumlu uygulama yardımıyla Türkiye çapındaki 60 000'den fazla MasterCard PayPass temassız ödeme noktasında ödeme yapılabilecek. Ayrıca yurtdışına çıkan Turkcell kullanıcıları da yine aynı imkandan faydalanabilecek. 

RIM Türkiye direktörü Alexandra Zagury yapılan ortaklığın mobil ödeme sistemlerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ve RIM olarak NFC teknolojisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar ise Cep-T Cüzdan uygulamasıyla alışverişte yeni bir dönemi başlattıklarını ve BlackBerry telefonlarındaki güvenlik özelliklerinin RIM'ı NFC tabanlı ödeme sistemlerinin ideal bir ortağı haline getirdiğini açıkladı.

Bugünden itibaren BlackBerry Bold 9900 kullanıcılarıTurkcell iletişim noktalarına giderek Cep-T Cüzdan uyumlu SIM kartlarını edinebilir ve ücretsiz olarak Cep-T Cüzdan uygulamasını yükletebilir.

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DSGNRY 7 yıl
Başlangıç olarak güzel bir adım, Turkcell'in asıl amacı kendi cihazını daha fazla yaygınlaştırmak da olabilir, digerleri rezil ötesi altyapilariyla korku filimleri hatta korku filmInden beter ses ve besteyle abuk reklamlara ugrasadursunlar daha, teknolojiyi geliştiren showunu yapar kardesim, muhakkak kullanan olacaktır zamanla yaygınlaşır da cüzdan patlatan kart yığınları biter, doğaya da katkısı olur.
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CooLBye 7 yıl
Bu NFC olayı gerçekten çok güzel bir sistem olacak. NFC yi destekleyen oldukça az telefon var. Bir de samsung google nexus destekleyecek
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sahoron 7 yıl
Blackberry saten genellikle iş adamlarını hedef alır bu uygulamada daha çok onlara yarayacaktır.
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Nétwork 7 yıl sahoron
sahoron

Blackberry saten genellikle iş adamlarını hedef alır bu uygulamada daha çok onlara yarayacaktır.

İş adamı falan hikaye. Çoluk çocuğun eline oyuncak oldu. BB 9900 için pek öyle olmayabilir. iPhone'a yakın bir fiyatı var.
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E_Aydin35 7 yıl
Hmm ortaklıklar iyidir de bu ortaklık Turkcell'e ne kazandırır o bilinmez ,işte.:)
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bozok_53_45 7 yıl
tipik türkcell düşük özelliği yüksek fiyata satar hep
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xxxx1 7 yıl
Turkcell hiçmi işin yok,gitmiş can çekişen rim le uğraşıyor.

sevilmediğiniz kadar varsınız ikinizde...
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BarGoS 7 yıl
bi deneyelim bakalım.
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