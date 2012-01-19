RIM ve Turkcell, Bold 9900 modeli üzerinde NFC ödeme imkanı sunmak için anlaştı

Mobil telefon operatörlerimizden Turkcell, Kanadalı akıllı telefon devi RIM ile ortaklık yaparak Bold 9900 modelinde yakın alan iletişimi - NFC yoluyla ödeme yapılabilmesinin önünü açan çalışmalara başladığını duyurdu. Yapılan basın duyurusunda sistemin MasterCard PayPass yoluyla BlackBerry cihazları üzerindeki ilk ticari NFC tabanlı mobil ödeme uygulaması olacağı belirtildi.





Ortaklığa göre bugüne kadar satılan ve bundan sonra satılacak olan BlackBerry Bold 9900 akıllı telefon modelleri özel bir Turkcell Cep-T Cüzdan uyumlu SIM kart ile donatılacak ve uyumlu uygulama yardımıyla Türkiye çapındaki 60 000'den fazla MasterCard PayPass temassız ödeme noktasında ödeme yapılabilecek. Ayrıca yurtdışına çıkan Turkcell kullanıcıları da yine aynı imkandan faydalanabilecek.





RIM Türkiye direktörü Alexandra Zagury yapılan ortaklığın mobil ödeme sistemlerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ve RIM olarak NFC teknolojisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.





Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar ise Cep-T Cüzdan uygulamasıyla alışverişte yeni bir dönemi başlattıklarını ve BlackBerry telefonlarındaki güvenlik özelliklerinin RIM'ı NFC tabanlı ödeme sistemlerinin ideal bir ortağı haline getirdiğini açıkladı.





Bugünden itibaren BlackBerry Bold 9900 kullanıcılarıTurkcell iletişim noktalarına giderek Cep-T Cüzdan uyumlu SIM kartlarını edinebilir ve ücretsiz olarak Cep-T Cüzdan uygulamasını yükletebilir.