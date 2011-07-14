RIM, yıl sonuna kadar 7 yeni BlackBerry'i teknoloji meraklılarıyla buluşturacak

Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan telefonlarla ve Apple'ın iPhone'uyla son günlerde büyük bir rekabet içerisine giren, artan rekabetten dolayı sıkıntılar yaşamaya başlayan Research in Motion firmasının önemli isimlerinden Jim Balsillie, yıl sonuna kadar 7 tane BlackBerry modelini teknoloji meraklılarıyla buluşturacaklarını açıkladı.

Yıl sonuna kadar global pazara sunulması planlanan 7 yeni BlackBerry'nin yeni nesil mobil işletim sistemiyle geleceği (BlackBerry OS 7 veya ONX platformu olacağı düşünülüyor) belirtilmekte.

Yalnızca 5 ay içinde 7 yeni akıllı telefonu tanıtıp piyasaya sürme firma için önemli bir fırsat doğurabilir. Bir önceki çeyrekte beklediğini bulamayan Research in Motion'ın, 7 yeni BlackBerry modeli sayesinde finansal hedeflerine daha kolay ulaşacağı düşünülüyor.

