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RIM, yıl sonuna kadar 7 yeni BlackBerry'i teknoloji meraklılarıyla buluşturacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan telefonlarla ve Apple'ın iPhone'uyla son günlerde büyük bir rekabet içerisine giren, artan rekabetten dolayı sıkıntılar yaşamaya başlayan Research in Motion firmasının önemli isimlerinden Jim Balsillie, yıl sonuna kadar 7 tane BlackBerry modelini teknoloji meraklılarıyla buluşturacaklarını açıkladı.
Yıl sonuna kadar global pazara sunulması planlanan 7 yeni BlackBerry'nin yeni nesil mobil işletim sistemiyle geleceği (BlackBerry OS 7 veya ONX platformu olacağı düşünülüyor) belirtilmekte.
Yalnızca 5 ay içinde 7 yeni akıllı telefonu tanıtıp piyasaya sürme firma için önemli bir fırsat doğurabilir. Bir önceki çeyrekte beklediğini bulamayan Research in Motion'ın, 7 yeni BlackBerry modeli sayesinde finansal hedeflerine daha kolay ulaşacağı düşünülüyor.

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BarGoS 8 yıl
qnx li sistemleri dörtgözle bekliyorum
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sergentooo 8 yıl
hadi bakalim rimde basladi nokia ve samsung gibi birkac ayda fazla telefon tanitarak yol almaya. hayirlisi olsun 9900 modelini bekliyorum merakla
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