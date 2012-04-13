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RIM'in resmi kurumlara yaptığı satışlar artış gösteriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler akıllı telefonu olarak gösterilen ve özellikle iş dünyasına hitap eden modelleriyle ilgi çeken BlackBerry son dönemlerde gittikçe pazar payı kaybediyor. Ancak bununla birlikte resmi kurumlar tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre RIM firması bugün, ABD federal birimlerine geçen yıl satışını yaptığı telefon sayısının 400 000 seviyesinde olduğunu ve her yıl bu rakamın arttığını açıkladı. Ağustos ayında BlackBerry 7 cihazlarının piyasaya çıkması ve yeni eklenen BlackBerry sunucuları talebi artırdı.

Bunun sonucunda son 12 ayda RIM'in resmi müşterilerinin yüzde 40'ı cihazlarını yenisi ile değiştirdi. BlackBerry güvenlik bölümü Scott Totzke, iş dünyasında kullanım oranının giderek arttığını ve buradaki pazar payını da olumlu etkilediğini belirtti.

ABD Başkanı Obama'nın yüksek güvenlikli BlackBerry modeli kullanması modelin tanıtımına olumlu katkı yapmıştı. Ancak RIM'in anlaşmalı olduğu pek çok resmi kurum çalışanlarına farklı akıllı telefon modelleri arasında seçim yapma olanağı vermeye başladı. Bu da RIM'in iş dünyasındaki pazar payını olumsuz olarak etkileyebilir.

http://www.bloomberg.com/news/2012-04-09/rim-says-sales-to-u-s-up-blackberry-white-house-fixture.html Yorum Yaz
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vknyvz 7 yıl
rim halen hayattamiydi lol
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pijama61 7 yıl
Bizim başbakanda geçen uçakta iPad 2 den görüntülü konferans yapıyodu. Acaba iPad satışları patlamış mıdır?
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MERCURY2000 7 yıl
Blackberry'jnin asıl hedef kitlesi iş dünyasıydı. Odak noktasından ayrılıp, eğlence-multimedyada olsun derken hiçbirini tam yapamadılar. Durum böyle olunca diğer firmalara pazarı bıraktılar. Yaptıklarının üzerine birşey koyamayıncada diğer firmalar boş durmadı tabi. Pazar payında düşüş kaçınılmaz oldu.
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E_Aydin35 7 yıl
RIM için iyi bir gelişme özellikle o büyük kan kayıplarından sonra iyi bir ağrı kesici olabilir..
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DH Misafiri 7 yıl
memur telefonu diye bosa demiyoruz
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EuroAsia 7 yıl
2 aylık bir blackberry serüvenim oldu,şuan HTC sensation XL kullanıyorum. 43 arkadaşımda BBM varmış,hiç bilmiyordum vallahi :))) Hele öyle arkadaşlarım var ki listelerinde 500-600 kişi var.. Mübarek telefon telefon değil,kerhane telefonu..
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aziz77 7 yıl
blackberry sadece iş dünyasına hitap etmeli eskisi gibi,o zaman eski konumunu alabilir.
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-Ege 7 yıl
gerçekten hiç karşılaşmadım
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-Ege 7 yıl
PlayMakers
pinci ergen tayfayı hesaba katmadıgınızı düşünerek hitap ettıgı kesımı belırttım.

pinci derken?
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__Nikolaus__ 7 yıl -Ege
SpyPC

PlayMakers

pinci ergen tayfayı hesaba katmadıgınızı düşünerek hitap ettıgı kesımı belırttım.

pinci derken?


Pin , bbm vs blackberry messenger ıcın. Biri bbm der biri pin der hıcmı karsılasmadınız :)
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-Ege 7 yıl
RIM batmaz zaten resmi kurumlar kullandıkça.
Hem Android kullanıcısı olarak batmasına üzülürüm rekabet olması lazım piyasada.Rekabet son kullanıcının işine gelir.
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__Nikolaus__ 7 yıl
Bir galaxy s2 , iphone ya da sensation xl kullanıcısının oldugu pazarla blackberry nın hıtap ettıgı pazar bir değil zaten , aklı başında hıcbır kullanıcı bu cıhazlar varken blackberry tercıh etmez , blackberry iş dünyasına hitap edıyor ve bu pazar oldugu surece de blackberry her zaman beli bir satıs aralıgında kalcaktır , turkıyede ki 15 18 yaş arası bbm , pinci ergen tayfayı hesaba katmadıgınızı düşünerek hitap ettıgı kesımı belırttım.
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