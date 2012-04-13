RIM'in resmi kurumlara yaptığı satışlar artış gösteriyor

Bir dönemin en popüler akıllı telefonu olarak gösterilen ve özellikle iş dünyasına hitap eden modelleriyle ilgi çeken BlackBerry son dönemlerde gittikçe pazar payı kaybediyor. Ancak bununla birlikte resmi kurumlar tarafından tercih edilmeye devam ediyor.





Bloomberg'in haberine göre RIM firması bugün, ABD federal birimlerine geçen yıl satışını yaptığı telefon sayısının 400 000 seviyesinde olduğunu ve her yıl bu rakamın arttığını açıkladı. Ağustos ayında BlackBerry 7 cihazlarının piyasaya çıkması ve yeni eklenen BlackBerry sunucuları talebi artırdı.





Bunun sonucunda son 12 ayda RIM'in resmi müşterilerinin yüzde 40'ı cihazlarını yenisi ile değiştirdi. BlackBerry güvenlik bölümü Scott Totzke, iş dünyasında kullanım oranının giderek arttığını ve buradaki pazar payını da olumlu etkilediğini belirtti.





ABD Başkanı Obama'nın yüksek güvenlikli BlackBerry modeli kullanması modelin tanıtımına olumlu katkı yapmıştı. Ancak RIM'in anlaşmalı olduğu pek çok resmi kurum çalışanlarına farklı akıllı telefon modelleri arasında seçim yapma olanağı vermeye başladı. Bu da RIM'in iş dünyasındaki pazar payını olumsuz olarak etkileyebilir.