RIM'ın yeni telefonu BlackBerry Curve 9360 üzerindeki örtüler kaldırıldı

Research in Motion, dün Londra'da düzenlenen etkinlikte Bold 9900 / 9930, Torch 9850 / 9860 ve Torch 9810 modellerini ard arda sergilemişti. Yıl sonuna kadar 7 yeni BlackBerry cihazı sözü veren firmanın, Curve 9360 modeline ait olduğu belirtilen fotoğraf internette yayınlandı.

Henüz teknik özelliklerinin çoğu belli olmayan BlackBerry Curve 9360'ın, Curve 3G 9100'ün varisi olduğu dile getiriliyor. RIM'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan telefonda, BlackBerry 7.0 işletim sistemi, 4-satır QWERTY klavye donanımı, optik trackpad, 3G bağlantısı ve microUSB portu gibi özelliklerden bahsedilmiş.



Son olarak söylentilere göre RIM, Curve 9360'ı ağustos ayının sonuna doğru resmi olarak tanıtabilir. Bekleyelim ve görelim.

