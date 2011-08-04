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RIM'ın yeni telefonu BlackBerry Curve 9360 üzerindeki örtüler kaldırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Research in Motion, dün Londra'da düzenlenen etkinlikte Bold 9900 / 9930, Torch 9850 / 9860 ve Torch 9810 modellerini ard arda sergilemişti. Yıl sonuna kadar 7 yeni BlackBerry cihazı sözü veren firmanın, Curve 9360 modeline ait olduğu belirtilen fotoğraf internette yayınlandı.
Henüz teknik özelliklerinin çoğu belli olmayan BlackBerry Curve 9360'ın, Curve 3G 9100'ün varisi olduğu dile getiriliyor. RIM'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan telefonda, BlackBerry 7.0 işletim sistemi, 4-satır QWERTY klavye donanımı, optik trackpad, 3G bağlantısı ve microUSB portu gibi özelliklerden bahsedilmiş.
Son olarak söylentilere göre RIM, Curve 9360'ı ağustos ayının sonuna doğru resmi olarak tanıtabilir. Bekleyelim ve görelim.

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burakdh 8 yıl
Ne zaman geliyor
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xsw 8 yıl
bir türlü çıkmadı gitti şu 93xx curve serisi
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cartographer 8 yıl
Aynen bence BlackBerry'ler gayet ergonomik, klavyede yazarken farkediliyor, eli agritmiyor. Tipi de guzel yani.
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Peerless 8 yıl
Tam 9300 almayı düşünürken bu yapılır mı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Acaba fiyatı nasıl olur?
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Without You Here 8 yıl
adamlarda tasarım diye bişey yok, aynı kasaya yerleştir hepsini
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echo21 8 yıl Without You Here
aytactm

adamlarda tasarım diye bişey yok, aynı kasaya yerleştir hepsini


Pardonda Iponede cokmu tasarım farkı var çin malı degıl bunlar argesi olan binlerce kullanıcıya sorularak üretilmiş modeller.
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BarGoS 8 yıl
uygun fiyatlı blackberry isteyenler için biçilmiş kaftan.hem işlemciside eski serideki gibi 512 mhz değil. 800 mhz.
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A_R_D_A 8 yıl
Kamerası kaç mp olcak çok merak ediyorum :)
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photo sir 8 yıl
standart duruyor fakat sanki biraz daha küçük yapmışlar veya fotodan öyle görünüyor. Saydığınız özellikler güzel, optik trackpad microUSB vs. Bakalım fiyatı çok uçuk olmaz umarım.
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cartographer 8 yıl
Bence güzel olmuş 2 sene önce çıkan 8900'ün kasaına benziyor, trackpadli olanı gibi olmuş. Evet evet gayet güzel.
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