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RIM'in yönetim kurulu iki farklı yol haritası arasında kalmış durumda

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşayan RIM'in şirketi ikiye bölme veya Microsoft ile kurma yollarından birini seçeceğine dair haberler gündeme gelmeye başladı.

Reuters'ın haberine göre; RIM'in yönetim kurulu, Thorsten Heins'ın BlackBerry 10'a bağlı hareket planından daha şiddetli bir eylem içinde bulunulması yönünde yoğun baskı altında. Bu baskılar doğrultusunda ise iki seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden ilki, şirketin yazılım, telefon birimleri olarak ayrılması ve akıllı telefon biriminin elden çıkartılması. Şirketin eski CEO'su Jim Balsillie daha önce bu seçeneği gündeme getirmişti, ancak yeteri kadar destekçi bulamamıştı. RIM için ikinci seçenek ise Microsoft ile ortaklık kurmak. Yine Reuters'a göre; Microsoft, Windows Phone'a geçiş için RIM'de nabız yoklamış durumda, ancak RIM'in BlackBerry 10'a şans vermek istemesi Microsoft'un bu girişimini şu an için sonuçsuz bırakmış durumda.

RIM'in içinde bulunduğu çıkmazdan ve zararlardan nasıl kurtulacağı ise hala merak konusu, ancak şirketin ilerleyen günlerde radikal kararlar alarak içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için yeni atılımlar yapması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2012/06/29/us-rim-options-idUSBRE85S04J20120629 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Microsoft'un yanına geçerlerse batmakdan kurtulmak yerine esir kalırlar o ad altında ama 2'ye bölmeleri daha mantıklı baan göre, eğer yola RIM adı altında devam ederlerse yine ilerleyen zamanlarda BlackBerry 10 ile yavaşdan kurtulma yollarına doğru ilerlerler..
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nitreex 6 yıl
RIM de çalşan üst düzey bir yetkiliyle görüştüm ve %99 doğru bi haber

RIM bitmiş
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BlackBeasT 6 yıl
BB 10 için sanş tanınmasını istiyorsa RIM 7/24 çalışıp bir an önce BB 10nu yeni ürünler ile pazara sunmak zorunda 2013/Q1 herşey için çok geç olabilir...
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DH Misafiri 6 yıl
bu devirde tuşlu telefon üretirsen böyle olur. apple tokat manyağı yaptı herkesi. şimdi rim batıyor yarın samsung... göreceksiniz appledan başkası yalan! anlamayanda batar gider işte...
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Black Wall Street 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bu devirde tuşlu telefon üretirsen böyle olur. apple tokat manyağı yaptı herkesi. şimdi rim batıyor yarın samsung... göreceksiniz appledan başkası yalan! anlamayanda batar gider işte...

telefon dediğin tuşlu olur zaten.iphone, s3 gibi yüksek cihazlar multimedya canavarıdır.tek amacı "alo" demek olan biri hangisini alır sence?
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Pardus Linux 6 yıl
Bu Microsoft nasıl bir politika izliyorsa her yeri içten fethediyor Apple falan da kaynamasın arada
, zaten geçmişten beri düşmanlar...
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telessbci 6 yıl
Geçen sene piyasaya çıkarsalardı çok iyi olurdu. Bir çıkış yolu bulurlar umarım.
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gokhan-bursa 6 yıl
Rım kendı ıpını kendı cektı guzelım blackberryi bıtırdıler be.Bukadarmı zor koskaca rim için uygulama gelıstırmek ve ısletım sıstemını yenılemek ya.
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oRHaN_7 6 yıl
bim diye okudum:D
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theyapici 6 yıl
devir android devri hacı windows u tablette kullanabilir ama nokia kullandı ne oldu?
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Miyamoto Musashi 6 yıl
ateş_kafa
Orijinalden alıntı: Léo Zaten battın gidiyorsun.Microsoft ile birleşmeli yani.En azından adını silmezsin,şuan Nokianın adı bile unutuldu.Bakın forumlarda bile geçmiyor.
Bence Microsoft ile birleşirse daha kötü olur. Benim tahminim Microsoftun Research In Motion ile ilgilenmesinin nedeni, RIMin serverlarını kullanmak ve bir donanım üretici bulmak. RIMin kurtuluşu BlackBerry 10da bence.

İngilizceye çevirip mail olarak Black Berry e mesajınızı ilettim , umarım uygulamaya koymakta gecikmezler..
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cartographer 6 yıl Miyamoto Musashi
kaansam
ateş_kafa
Orijinalden alıntı: Léo Zaten battın gidiyorsun.Microsoft ile birleşmeli yani.En azından adını silmezsin,şuan Nokianın adı bile unutuldu.Bakın forumlarda bile geçmiyor.
Bence Microsoft ile birleşirse daha kötü olur. Benim tahminim Microsoftun Research In Motion ile ilgilenmesinin nedeni, RIMin serverlarını kullanmak ve bir donanım üretici bulmak. RIMin kurtuluşu BlackBerry 10da bence.

İngilizceye çevirip mail olarak Black Berry e mesajınızı ilettim , umarım uygulamaya koymakta gecikmezler..

Neyi uygulamaya koyacaklar ki, anlamadım?
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cartographer 6 yıl
Thorsten Heins umarım yatırımcıların baskılarına BlackBerry 10 piyasaya çıkana kadar dayanır.
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YGA 6 yıl
Zaten battın gidiyorsun.Microsoft ile birleşmeli yani.En azından adını silmezsin,şuan Nokia'nın adı bile unutuldu.Bakın forumlarda bile geçmiyor.
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