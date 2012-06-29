RIM'in yönetim kurulu iki farklı yol haritası arasında kalmış durumda





Son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşayan RIM'in şirketi ikiye bölme veya Microsoft ile kurma yollarından birini seçeceğine dair haberler gündeme gelmeye başladı.





Reuters'ın haberine göre; RIM'in yönetim kurulu, Thorsten Heins'ın BlackBerry 10'a bağlı hareket planından daha şiddetli bir eylem içinde bulunulması yönünde yoğun baskı altında. Bu baskılar doğrultusunda ise iki seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden ilki, şirketin yazılım, telefon birimleri olarak ayrılması ve akıllı telefon biriminin elden çıkartılması. Şirketin eski CEO'su Jim Balsillie daha önce bu seçeneği gündeme getirmişti, ancak yeteri kadar destekçi bulamamıştı. RIM için ikinci seçenek ise Microsoft ile ortaklık kurmak. Yine Reuters'a göre; Microsoft, Windows Phone'a geçiş için RIM'de nabız yoklamış durumda, ancak RIM'in BlackBerry 10'a şans vermek istemesi Microsoft'un bu girişimini şu an için sonuçsuz bırakmış durumda.





RIM'in içinde bulunduğu çıkmazdan ve zararlardan nasıl kurtulacağı ise hala merak konusu, ancak şirketin ilerleyen günlerde radikal kararlar alarak içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için yeni atılımlar yapması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2012/06/29/us-rim-options-idUSBRE85S04J20120629