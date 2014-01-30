Ricoh ve Google, THETA ile çekilen fotoğrafların Google Maps ve Google+ üzerinde paylaşılması için ortak çalışma yaptı

Fotoğraf sektörün bilindik isimlerinden Ricoh ile internet sektörünün büyük firması Google, küresel çekimler yapabilen THETA fotoğraf makinesiyle elde edilen içeriklerin Google Maps ve Google+ üzerinde paylaşılması amacıyla ortak bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.





İlk olarak IFA 2013 fuarı kapsamında yapılan duyuru kapsamında görücüye çıkartılan Ricoh THETA, önüne ve arkasına yerleştirilmiş iki adet balık gözü lensi ile tam yuvarlak 360 derece küresel çekimler yapabiliyor. Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde çektiği görüntüleri iOS ile Android telefon modellerine ve Mac ile Windows bilgisayarlara yüklenen ücretsiz uygulamaya aktarabilen ve üzerinde deklanşör ile güç tuşu haricinde buton barındırmaması nedeniyle hazırlanan bu uygulamalarla kontrol edilebilen kamera, 4GB dahili hafızasında ortalama 1200 fotoğraf depolayabiliyor. Teknik olarak ISO 100-1600 aralığı ve 1/7.5 - 1/8000 enstantane değerleriyle çekim yapabilen, micro USB üzerinden şarj edilebilen / veri aktarımı yapabilen ve 95 gram ağırlığı yanında 42 x 129 x 17.4 mm boyutuyla rahatça taşınabilen THETA, farklı fotoğrafların birleştirilmesi ile panoramik görüntüler de oluşturabiliyor.





Google ile yapılan ortak çalışma sonrası farklı platformlardaki uygulamalarını güncelleyen ve Photo Sphere XMP (Google panoramik fotoğraf standarttı) desteğini getiren Ricoh, bu sayede çekilen fotoğrafların artık Google Maps ile Google+'a küresel fotoğrafların aktarılmasına imkan tanıyor. Yayınlanan bu uygulamaların Android 1.2.0 sürümüne buradan , iOS 1.5.0 sürümüne buradan , Windows ve Mac 1.5.0 sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/01/30/ricoh-teams-up-with-google-to-enable-spherical-pictures-from-theta-on-google-maps?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1