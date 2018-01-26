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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rimac, Tesla Roadster'a rakip otomobilinin teaser videosunu yayınladı

Hırvatistan merkezli otomobil üreticisi Rimac, yeni nesil Tesla Roadster'ın rakiplerinden biri olacak elektrikli süper otomobilini Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. İşte aracın ilk görüntüleri.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Rimac ikinci hiper otomobilini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkaracak. Şirket aracın örtüsünü kaldırmadan önce yeni bir teaser görüntüsünü yayınladı. Yayınlanan videoya baktığımızda Concept Two'nun birinci neslinden yani Concept One modelinden daha şık bir tasarıma sahip olacağını anlıyoruz.
Daha önce Hırvat otomobil üreticisinin operasyon direktörü Monika Mikac, yeni bir Rimac'ın 2018'de tanıtılacağını doğrulamıştı. Mikac, Autocar'a yaptığı açıklamada otomobilin daha konforlu ve pahalı olacağını ancak ilkinden daha iyi performans göstereceğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Otonom yelkenliler Güney Okyanusu'nda keşfe çıkıyor"
Yeni otomobil "oyunu değiştirebilecek" bir model olarak tanımlanırken en az birinci nesil otomobil kadar çarpıcı özellikler sunacağı belirtiliyor. Concept Two iki kişilik bir elektrikli süper otomobil olarak kalırken aracın ön kısmı yontulmuş kaput ve farlarla birlikte Concept One'a benziyor. Ancak ön ızgaranın elden geçirildiğini söylemek gerek.

Tesla Roadster'ı kıskandıracak bir performans sunabilir

Otomobilin performans ayrıntıları henüz açıklanmasa da ilk konseptin etkileyiciliğini göz önüne alırsak oldukça çarpıcı detaylarla karşılaşacağımız bir gerçek. Hatırlayacak olursak Concept One 1.224 beygir güç ve 1.599 Nm torka sahipti. Araç bu sayede 2.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyordu.
Rimac yeni otomobiliyle Tesla Roadster'ı gölgede bırakmaya çalışacak. Şüphesiz ki bu iki modeli elektrikli süper otomobil olmaları nedeniyle daima kıyaslanırken göreceğiz. Yeni Rimac'ın 200.000 dolar fiyat etiketine sahip Roadster'dan önemli ölçüde daha pahalı olacağını belirtelim. Otomobilin fiyatı 1.000.000 pound'un üzerinde olacak.
Concept Two modelinden 100 adet üretilmesi planlanıyor. Yani sadece sekiz adet üretilen Concept One'dan çok daha fazla sayıda. Otomobilin teaser videosunu aşağıdaki kısa klip aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2018/01/24/rimac-images-hypercar-compete-tesla-next-gen-roadster/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
qooqie 1 yıl en beğenilen
Akpardi icin yerli odomobil alacam. Hem yerli odomobil bulları piasadan silip sübürecek. Yerli odomobili sabır sıslıkla bekliorm

Bide amerika yerli odomobillerimiz için sıraya gircek. Bzde onlara ilk önce satmıcaz,büdün dünya amerikanın yerli arabamız için diz çökdüğünü görecek sonrada fiyadı yüksekden satip, arabaları kaza yapcak şekilde ayarlıcaz ve amerika yok olucak
Akpardi icin yerli odomobil alacam. Hem yerli odomobil bulları piasadan silip sübürecek. Yerli odomobili sabır sıslıkla bekliormBide amerika yerli o...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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Amon_Amarth 1 yıl qooqie
qooqie
Akpardi icin yerli odomobil alacam. Hem yerli odomobil bulları piasadan silip sübürecek. Yerli odomobili sabır sıslıkla bekliorm

Bide amerika yerli odomobillerimiz için sıraya gircek. Bzde onlara ilk önce satmıcaz,büdün dünya amerikanın yerli arabamız için diz çökdüğünü görecek sonrada fiyadı yüksekden satip, arabaları kaza yapcak şekilde ayarlıcaz ve amerika yok olucak

Bir iki tane '' ah pardili'' akrabamız var, şaşırtıcı derecede benziyor konuşmaları sizin yazım üslübunuza. Zaten yazdığım gibi ak parti bile diyemiyorlar ya neyse.
Biz ipin ucunu 400 yıl evvel kaçırdık, sonra sanayi devrimini kaçırdık, sonra iletişim çağını kaçırdık, en nihayetinde sanayi 4.0'ı kaçırdık. '' Ama ülgeyi herges kısganıyo ellam ''
qooqieAkpardi icin yerli odomobil alacam. Hem yerli odomobil bulları piasadan silip sübürecek. Yerli odomobili sabır sıslıkla bekliorm
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III I II III I I 1 yıl
Atı alan üsküdarı geçti. Tesla şuan kendini kanıtlamış ve bildiğim kadarı ile problemi olmayan ve fiyatı ile çok önde olan bir firma. Sen önce kendini bir kanıtla piyasa seni bir kabul etsin bakalım. Bu gözler çok gördü "teslanın yaptıklarını herkes yapar" diyenleri.
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kadirirdem 1 yıl
Rekabet iyidir gelsin.
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aycibin 1 yıl
Neden.sadece 0-100? 0-200 ve 0-300 kac sn?
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nightdrive 1 yıl
Hırvatistan kimmiş biz geliyoruz 2023'e !! Kork Tesla kork Türk'ün gazabından kork!!
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basol00 1 yıl
bu muzikle zor
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Akpardi icin yerli odomobil alacam. Hem yerli odomobil bulları piasadan silip sübürecek. Yerli odomobili sabır sıslıkla bekliorm

Bide amerika yerli odomobillerimiz için sıraya gircek. Bzde onlara ilk önce satmıcaz,büdün dünya amerikanın yerli arabamız için diz çökdüğünü görecek sonrada fiyadı yüksekden satip, arabaları kaza yapcak şekilde ayarlıcaz ve amerika yok olucak
3 Yanıt Yanıtla +15
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benhuraxu 1 yıl qooqie
qooqie
Akpardi icin yerli odomobil alacam. Hem yerli odomobil bulları piasadan silip sübürecek. Yerli odomobili sabır sıslıkla bekliorm

Bide amerika yerli odomobillerimiz için sıraya gircek. Bzde onlara ilk önce satmıcaz,büdün dünya amerikanın yerli arabamız için diz çökdüğünü görecek sonrada fiyadı yüksekden satip, arabaları kaza yapcak şekilde ayarlıcaz ve amerika yok olucak

akparti düşmanlığın sebebiyle geceleri reis rüyana giriyor mu? Çok kafanı meşgul etmişler herhalde
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dede17 1 yıl qooqie
Brain fucker comment
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Amon_Amarth 1 yıl qooqie
qooqie
Akpardi icin yerli odomobil alacam. Hem yerli odomobil bulları piasadan silip sübürecek. Yerli odomobili sabır sıslıkla bekliorm

Bide amerika yerli odomobillerimiz için sıraya gircek. Bzde onlara ilk önce satmıcaz,büdün dünya amerikanın yerli arabamız için diz çökdüğünü görecek sonrada fiyadı yüksekden satip, arabaları kaza yapcak şekilde ayarlıcaz ve amerika yok olucak

Bir iki tane '' ah pardili'' akrabamız var, şaşırtıcı derecede benziyor konuşmaları sizin yazım üslübunuza. Zaten yazdığım gibi ak parti bile diyemiyorlar ya neyse.
Biz ipin ucunu 400 yıl evvel kaçırdık, sonra sanayi devrimini kaçırdık, sonra iletişim çağını kaçırdık, en nihayetinde sanayi 4.0'ı kaçırdık. '' Ama ülgeyi herges kısganıyo ellam ''
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