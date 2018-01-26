Rimac, Tesla Roadster'a rakip otomobilinin teaser videosunu yayınladı

Rimac ikinci hiper otomobilini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkaracak. Şirket aracın örtüsünü kaldırmadan önce yeni bir teaser görüntüsünü yayınladı. Yayınlanan videoya baktığımızda Concept Two'nun birinci neslinden yani Concept One modelinden daha şık bir tasarıma sahip olacağını anlıyoruz.

Daha önce Hırvat otomobil üreticisinin operasyon direktörü Monika Mikac, yeni bir Rimac'ın 2018'de tanıtılacağını doğrulamıştı. Mikac, Autocar'a yaptığı açıklamada otomobilin daha konforlu ve pahalı olacağını ancak ilkinden daha iyi performans göstereceğini söyledi.

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Yeni otomobil "oyunu değiştirebilecek" bir model olarak tanımlanırken en az birinci nesil otomobil kadar çarpıcı özellikler sunacağı belirtiliyor. Concept Two iki kişilik bir elektrikli süper otomobil olarak kalırken aracın ön kısmı yontulmuş kaput ve farlarla birlikte Concept One'a benziyor. Ancak ön ızgaranın elden geçirildiğini söylemek gerek.

Tesla Roadster'ı kıskandıracak bir performans sunabilir

Otomobilin performans ayrıntıları henüz açıklanmasa da ilk konseptin etkileyiciliğini göz önüne alırsak oldukça çarpıcı detaylarla karşılaşacağımız bir gerçek. Hatırlayacak olursak Concept One 1.224 beygir güç ve 1.599 Nm torka sahipti. Araç bu sayede 2.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyordu.

Rimac yeni otomobiliyle Tesla Roadster'ı gölgede bırakmaya çalışacak. Şüphesiz ki bu iki modeli elektrikli süper otomobil olmaları nedeniyle daima kıyaslanırken göreceğiz. Yeni Rimac'ın 200.000 dolar fiyat etiketine sahip Roadster'dan önemli ölçüde daha pahalı olacağını belirtelim. Otomobilin fiyatı 1.000.000 pound'un üzerinde olacak.

Concept Two modelinden 100 adet üretilmesi planlanıyor. Yani sadece sekiz adet üretilen Concept One'dan çok daha fazla sayıda. Otomobilin teaser videosunu aşağıdaki kısa klip aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://electrek.co/2018/01/24/rimac-images-hypercar-compete-tesla-next-gen-roadster/