Ripple yakında SMS üzerinden transfer edilebilecek

Kripto para dünyasında agresif geliştirme çalışmaları ile dikkat çeken Ripple birbiri ardına önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Bir süre önce bir saniyedeki transfer sayısını Visa’nın üzerine taşıyarak lider hale gelen Ripple, şimdi de SMS üzerinden transferi başlatacak.

Ripple SMS projesi nedir?

Reddit bölümünde paylaşılan bilgilere göre Ripple yani XRP yükleme, çekme veya transfer etme işlemleri tek bir SMS mesajı ile mümkün olacak. Nodum uygulamasının geliştiricisi Wietse Wind projenin arkasında ve son aşamaya gelindiğini ifade ediyor. Elbette bunun resmi Ripple ekibi ile alakası yok ancak ekip Wind’in çalışmalarından memnuniyet duyuyor.

XRP Tip Bot projesine benzeyen SMS projesinde kullanıcılar cüzdanlarından Ripple çekebilecek, yükleyebilecek veya borsalarda değişim yapabilecek. Sadece akıllı telefonlar değil cep telefonları da bundan yararlanabilecek.

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SMS projesinde henüz detaylar net değil ancak öncesinde telefonun ve kullanıcının bir doğrulama sürecinden geçeceği açık. Cüzdanını ve varsayılan borsasını belirledikten sonra sistem kalan işleri kendisi halledecek. Ayrıca doğrulama kodları da olacak.

Ana akım bir para transfer platformu olma amacını taşıyan Ripple için SMS desteği oldukça önemli zira gelişmekte olan ülkelerde SMS üzerinden para transferi oldukça yaygın. Bu bakımdan bu pazarlarda Ripple kendisine büyük bir alan bulabilir.