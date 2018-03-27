Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ripple yakında SMS üzerinden transfer edilebilecek

Kripto para piyasasının üçüncü büyüğü durumundaki Ripple ya da XRP, artık bir SMS ile transfer edilebilecek. Bununla ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,5b
1
1
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kripto para dünyasında agresif geliştirme çalışmaları ile dikkat çeken Ripple birbiri ardına önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Bir süre önce bir saniyedeki transfer sayısını Visa’nın üzerine taşıyarak lider hale gelen Ripple, şimdi de SMS üzerinden transferi başlatacak.

Ripple SMS projesi nedir?

Reddit bölümünde paylaşılan bilgilere göre Ripple yani XRP yükleme, çekme veya transfer etme işlemleri tek bir SMS mesajı ile mümkün olacak. Nodum uygulamasının geliştiricisi Wietse Wind projenin arkasında ve son aşamaya gelindiğini ifade ediyor. Elbette bunun resmi Ripple ekibi ile alakası yok ancak ekip Wind’in çalışmalarından memnuniyet duyuyor.

XRP Tip Bot projesine benzeyen SMS projesinde kullanıcılar cüzdanlarından Ripple çekebilecek, yükleyebilecek veya borsalarda değişim yapabilecek. Sadece akıllı telefonlar değil cep telefonları da bundan yararlanabilecek.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

SMS projesinde henüz detaylar net değil ancak öncesinde telefonun ve kullanıcının bir doğrulama sürecinden geçeceği açık. Cüzdanını ve varsayılan borsasını belirledikten sonra sistem kalan işleri kendisi halledecek. Ayrıca doğrulama kodları da olacak. 

Ana akım bir para transfer platformu olma amacını taşıyan Ripple için SMS desteği oldukça önemli zira gelişmekte olan ülkelerde SMS üzerinden para transferi oldukça yaygın. Bu bakımdan bu pazarlarda Ripple kendisine büyük bir alan bulabilir.

 

https://cryptodiary.org/ripple-xrp-might-support-text-messages-soon-deposits-withdrawals-transfers-one-simple-text/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
denizbay1 1 yıl
Oh bee iyi ki Ripple alıp köşeye atmışım, bence Kripto paraların piyasada tutunan nadir örneklerinden biri olacak Ripple demek isterdim ama diyemiyorum çünkü almadım olm yok öyle bir şey :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple Watch 4 daha büyük bir ekranla gelecek 1 yıl Netflix, Puhu TV gibi dijital servislere RTÜK denetimi resmiyet kazandı 1 yıl Yapay zekânın konuşulacağı YAZGİG’18 için geri sayım başladı 1 yıl Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor 1 yıl 10 saatlik kullanım ömrü sunan Huawei FreeBuds kablosuz kulaklık seti 1 yıl 2019 Toyota RAV4, sert görüntüsüyle tanıtıldı 1 yıl OnePlus 6'nın ilk yüksek çözünürlüklü görseli yayınladı 1 yıl Google, GIF platformu Tenor'u satın aldı 1 yıl GetContact nedir? GetContact güvenilir mi? Numara nasıl silinir? 1 yıl Viagra kolon kanseri riskini azaltmak için kullanılabilir 1 yıl Mozilla, Facebook'un veri toplamasını engelleyen Firefox eklentisi çıkardı 1 yıl Konteyner aracı Kubernetes gelişmeye devam ediyor 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2S tanıtımında sürpriz Türkiye detayı 1 yıl Yeni iPad 9.7" elimizde | Apple'ın etkinliğine katıldık 1 yıl Intel'den ölümcül kazaya karışan Uber'i zora sokacak açıklama 1 yıl AMD Ryzen 7 2800X'i sona saklıyor olabilir 1 yıl Xiaomi'nin Mi Mix 2S uyumlu kablosuz şarj cihazı 15 dolara satılacak 1 yıl Porsche Design Huawei Mate RS duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Elon Musk, lego benzeri tuğlalarla inşaat işine giriyor 1 yıl AR ve VR destekli balık tutma oyunu Fishing Strike yayında! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ripple yakında SMS üzerinden transfer edilebilecek Sonraki Sertifikası olmayan Android cihazları Google uygulamalarına erişemeyecek 1 yıl Microsoft'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşabilir 1 yıl Apple Pencil'ın yarı fiyatına yeni kalem geldi: Logitech Crayon 1 yıl Bankalardan 1.2 milyar dolar çalan örgüt yakalandı 1 yıl Google Play'de yer alan QR kod uygulamalarında virüs tespit edildi 1 yıl Google'da mobil öncelikli indeksleme dönemi resmen başladı 1 yıl Apple Pencil destekli ve en ucuz iPad duyuruldu 1 yıl Mercedes A Serisi sedan, Nürburgring'de test ediliyor 1 yıl Taksilere yeni düzenleme kapıda, ses ve görüntü kaydeden kameralar takılacak 1 yıl Google Play Store'da ülke sınırlarını aşmak olanaklı hale geldi 1 yıl Rusya'da turuncu kar yağdı: Soçi kenti Mars'a dönüştü 1 yıl iPhone üreticisi Foxconn, 866 milyon dolara Belkin'i satın alıyor 1 yıl İşte Huawei P20 serisinin özellikleri ve fiyatı 1 yıl Türk Genel Maksat Helikopter projesinde haberler iyi 1 yıl Facebook hisseleri tepetaklak, kayıp 100 milyar dolara dayandı 1 yıl AB'den yeni araçlara eCall zorunluluğu geliyor 1 yıl İstanbul Yeni Havalimanı IGA'da Teknofest lansmanına katıldık 1 yıl Dünya düzdür diyen ''Çılgın'' Mike roketiyle 575 metre yükseldi 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Xiaomi ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim