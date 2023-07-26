Tam Boyutta Gör Ripple Labs’in kısa süre önce SEC davasında yaşadığı kısmı zafer, kripto para ekosistemi tarafından da olumlu karşılandı. Hatta bu zafer sadece Ripple’ın değil, tüm ekosistemin zaferi olarak bile görüldü. Ripple Labs Hukuk Şefi Stuart Alderoty, TechCrunch’ın podcast yayınında son yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alderoty, SEC’in davayı temyize götürmesinin, zaferi daha da pekiştireceğine dikkat çekerek, Ripple’ın da herhangi bir itirazdan çekinmeyeceğini vurguladı:

“Yargıcın bunu doğru anladığını düşünüyoruz. Bize göre, yasa sadık bir şekilde uygulandı. Bence bir temyiz mahkemesi bunu yalnızca onaylamakla kalmayacak, hatta belki kapsamını daha da genişletecektir."

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Hatırlayacağınız gibi 13 Temmuz’da Yargıç Analisa Torres, XRP’nin, bireysel kullanıcılara satıldığında, bir menkul kıymet olmadığına karar vermişti. Torres kararında, “XRP, sadece kurumsal yatırımcılara satılırsa menkul kıymet olarak değerlendirilebilir” dedi.

21 Temmuz’da ise SEC, konuya ilişki şikayetini dile getirmek için Terraform Labs’in kurucusu Do Kwon’a karşı devam eden davayı örnek gösterdi ve karara itiraz edeceğinin sinyalini verdi.

Mahkemenin yanlış karar verdiğini düşünen SEC’in avukatlarına göre XRP, bireysel satışlarda da menkul kıymet olarak kabul edilmeli. SEC Başkanı Gary Gensler da mahkemenin aldığı bu kararla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Tüm bunlar yaşanırken Alderoty, SEC’in, menkul kıymet ısrarına devam etmesi durumunda, devam eden diğer davaları kaybedeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Alderoty, kripto sektörünün sağlam bir düzenleyici zeminde durmaktan henüz çok uzak olduğu konusuna da dikkat çekti. Ayrıca SEC’i, ABD'deki kripto yasalarının diğer yargı alanlarının çok gerisinde kalmasına neden olduğu ve yaptırım yaklaşımını benimsediği için kınadı.

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Ripple'ın hukuk sorumlusu SEC davası hakkında konuştu