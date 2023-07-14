Ripple altın günlerine geri dönüyor: En büyük dördüncü kripto para oldu!

Ethereum (ETH) 2 bin dolar eşiğini aştı. Bitcoin (BTC) dün 31 bin 800 dolara kadar çıktı. Benzer şekilde, TradingView verilerine göre XRP fiyatı kararı takip eden saatlerde yüzde 98'e varan bir artış göstererek 0,93 dolara kadar yükseldi. XRP‘nin piyasa değeri sadece üç saat içinde 21 milyar dolardan fazla arttı. Ripple’ın SEC karşısındaki kısmi zaferinin ardından XRP, dördüncü en büyük kripto oldu. Ripple fiyatı şu sıralar 0,78 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Likidasyonlar dikkat çekti
Son 24 saatte 303 milyon dolar değerinde işlem likidite edildi. Bu işlemlerin 62,36 milyon dolarlık payını XRP oluşturuyor. XRP’nin patlama yapmasıyla birlikte “Short” yönlü işlemlere adeta operasyon gerçekleşti. Son 24 saatte tasfiye edilen pozisyonların yüzde 72,6’lık kısmını “Short’lar” oluşturdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)