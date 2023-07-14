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    Anlık Bildirim

    Ripple altın günlerine geri dönüyor: En büyük dördüncü kripto para oldu!

    XRP'nin piyasa değeri son 24 saatte yüzde 65 arttı ve 41.44 milyar dolara ulaştı. İşlem hacimleri tavan yapan XRP, CoinMarketCap'te ilk yüz kripto para birimi sıralamasında 4. sıraya yükseldi.
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    Ripple altın günlerine geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, yıllardır beklenen kararı nihayet açıkladı. Ripple Labs ve SEC'in dahil olduğu davada, XRP'nin kanunen bir menkul kıymet olmadığı söylendi. Ripple-SEC davasından çıkan karar, piyasalarda yukarı yönlü artışı güçlendirdi. Kararın ardından piyasa, dün akşam saatlerinde XRP liderliğinde yüzde 100 yükseliş gösterdi. XRP’deki bu yükseliş diğer kripto varlıklarına güçlü alım getirdi. 

    Ethereum (ETH) 2 bin dolar eşiğini aştı. Bitcoin (BTC) dün 31 bin 800 dolara kadar çıktı. Benzer şekilde, TradingView verilerine göre XRP fiyatı kararı takip eden saatlerde yüzde 98'e varan bir artış göstererek 0,93 dolara kadar yükseldi. XRP‘nin piyasa değeri sadece üç saat içinde 21 milyar dolardan fazla arttı. Ripple’ın SEC karşısındaki kısmi zaferinin ardından XRP, dördüncü en büyük kripto oldu. Ripple fiyatı şu sıralar 0,78 dolar seviyelerinde seyrediyor.

    Likidasyonlar dikkat çekti

    Son 24 saatte 303 milyon dolar değerinde işlem likidite edildi. Bu işlemlerin 62,36 milyon dolarlık payını XRP oluşturuyor. XRP’nin patlama yapmasıyla birlikte “Short” yönlü işlemlere adeta operasyon gerçekleşti. Son 24 saatte tasfiye edilen pozisyonların yüzde 72,6’lık kısmını “Short’lar” oluşturdu.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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