Tam Boyutta Gör Karadağ Merkez Bankası (CBGC), dijital para stratejisi ile pilot uygulamasını geliştirmek üzere Ripple ile anlaşma imzaladı. Ripple’dan yapılan açıklamada, Karadağ’ın merkez bankası dijital para birimi veya ulusal stablecoin stratejisi ve pilot programı geliştirmek için Ripple ile iş birliği yaptığı belirtildi.

Karadağ Merkez Bankası, dijital para birimini piyasaya sürmek üzere bir strateji ve pilot program geliştirmek amacıyla Ripple ile anlaşmaya vardı. Karadağ, Balkanların en küçük ülkesi konumunda bulunuyor. Ülkede dijital para projesi ile finansal potansiyelin artırılması hedefleniyor.

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Karadağ Merkez Bankası Başkanı Radoje Zugi konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Güncel ulusal bankacılık trendlerini takip etmeye kararlı bir merkez bankası olarak CBGC, etkin bir finansal sistemin sürdürülmesini aktif bir şekilde sağlamaktadır” ifadelerini kullandı”

Öte yandan açıklamada, anlaşmanın ülkedeki finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve Karadağ vatandaşlarının finansal erişimine yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi. Anlaşma kapsamında ulusal stablecoin’in pratik uygulaması belirlenecek. Ayrıca kontrol altında dolaşımı ve kullanımının simüle edileceği çeşitli aşamalardan geçecek.

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Karadağ dijital para birimi için Ripple ile anlaşma sağladı