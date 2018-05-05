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Ripple'a bir dava daha

Kripto para birimi XRP’nin bağlı olduğu şirket Ripple’ın başı davalardan kurtulmuyor. Daha önce milyarlarca dolarlık davalar açılan Ripple’ı bir yenisi daha bekliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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XRP’yi satın alıp sonrasında satarak para kaybettiğini belirten bir yatırımcı; Ripple’a, şirketin “devlet ve federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini” söyleyerek, dava açtı.  
Davayı açan yatırımcı Ryan Coffey, mahkemede Avukat James Taylor-Copeland’in tarafından temsil edilecek. Coffey; Ripple, XRP II, CEO Brad Garlinghouse ve 10 gizli tarafın sattığı Ripple Token’ları alan tüm yatırımcılar için tazminat talep ediyor.
Geçtiğimiz aylarda, Ripple ile finansal kuruluşlara Blockchain teknolojisi çözümleri üreten R3 arasında yaklaşık beş
milyar XRP’lik bir mahkeme başlamıştı.  
Neredeyse her ani ılımlı sıçramasının ardından tatsız olaylarla karşılaşan XRP,  bu engellerin üstesinden gelebilirse yükselişine daha rahat devam edecek ve yatırımcılar için güvenli bir liman haline gelecektir.

https://www.cryptolaw.net/blog/2018/5/3/ripple-sued-for-securities-law-violations Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Kimse kimseye 100% kazanırsın gibi bir taahhüt etmediği için çokta önemsenmeyecek bir dava gibime geliyor. Ona bakarsanız dünyanın en büyük şirketleri borsada neler kaybettirdi şimdi davalık mı oldular. Bu xrpyi karalamadan başka birşey değil.
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sniper23 1 yıl
XRP’yi satın alıp sonrasında satarak para kaybettiğini belirten bir yatırımcı

Artık borsada para yatırıp, kaybeden herkes şirketlere dava açmalı.
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serafon 1 yıl sniper23
Artık paradan ve havadan para kazanma bitmeli gerçek ekonomi/finans sistemi gelmeli. Kim getirecek? Her birey küçük büyük demeden üstüne düşeni yaparak getirecek.
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