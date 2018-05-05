Ripple'a bir dava daha

XRP’yi satın alıp sonrasında satarak para kaybettiğini belirten bir yatırımcı; Ripple’a, şirketin “devlet ve federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini” söyleyerek, dava açtı.

Davayı açan yatırımcı Ryan Coffey, mahkemede Avukat James Taylor-Copeland’in tarafından temsil edilecek. Coffey; Ripple, XRP II, CEO Brad Garlinghouse ve 10 gizli tarafın sattığı Ripple Token’ları alan tüm yatırımcılar için tazminat talep ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, Ripple ile finansal kuruluşlara Blockchain teknolojisi çözümleri üreten R3 arasında yaklaşık beş

milyar XRP’lik bir mahkeme başlamıştı.

Neredeyse her ani ılımlı sıçramasının ardından tatsız olaylarla karşılaşan XRP, bu engellerin üstesinden gelebilirse yükselişine daha rahat devam edecek ve yatırımcılar için güvenli bir liman haline gelecektir.

https://www.cryptolaw.net/blog/2018/5/3/ripple-sued-for-securities-law-violations