Robot Turtle masa oyunu 4 yaş ve üzeri çocuklara temel kodlama bilgisi öğretmeyi amaçlıyor





Geçen yıl Kickstarter üzerinde en çok bağış toplayan masa oyunu ünvanını alan ve gerçek hayata geçme şansı bulan Robot Turtle, bağışçılara ilk parti dağıtımından sonra ön siparişe başladı.





Robot Turtle, temelinde 4 yaş ve üzeri çocuklara temel kodlama bilgisini vermeyi amaçlıyor. ThinkFun tarafından geliştirilen oyunun konseptini ise eski Google programcısı Dan Shapiro hazırladı. Saphiro, küçük kızlarına temel kodlama bilgisini öğretmek için geliştirdiği teknikleri ThinkFun ile paylaştı ve ortaya Robot Turtle çıktı.





Oyun 4 kişiye kadar oynanabilirken, bir ebeveyn de karton üzerinde taşları hareket ettirmek için çocuklara yardımcı oluyor. İstedikleri kaplumbağa rengini seçen çocuklar, aynı renkteki elması da seçerek karton üzerinde farklı yerlere yerleştiriyor. Sonrasında ise aynı renkteki kart destesini alarak karton üzerine diziyor.





Daha sonra çekilen talimat kartlarına göre kaplumbağa hareket ettiriliyor. Amaç aynı renkteki elmasa ulaşmak. Bunun için kart destesinde yer alan engelleri aşmak gerekiyor.





Talimat kartları kodlama mantığı temel alınarak hazırlanmış. Böylece oyun bitiminde aslında çocuklar basit bir kodlama yapmış oluyor. Çocukları yazılım geliştirmeye ısıtmak için hazırlanan oyun Haziran ayında dağıtıma başlayacak. Fiyatı ise 30$.

http://mashable.com/2014/02/19/robot-turtles-board-game/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link