Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Robot Turtle masa oyunu 4 yaş ve üzeri çocuklara temel kodlama bilgisi öğretmeyi amaçlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,2b
1
2
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Robot Turtle masa oyunu 4 yaş ve üzeri çocuklara temel kodlama bilgisi öğretmeyi amaçlıyor

Geçen yıl Kickstarter üzerinde en çok bağış toplayan masa oyunu ünvanını alan ve gerçek hayata geçme şansı bulan Robot Turtle, bağışçılara ilk parti dağıtımından sonra ön siparişe başladı.

Robot Turtle, temelinde 4 yaş ve üzeri çocuklara temel kodlama bilgisini vermeyi amaçlıyor. ThinkFun tarafından geliştirilen oyunun konseptini ise eski Google programcısı Dan Shapiro hazırladı. Saphiro, küçük kızlarına temel kodlama bilgisini öğretmek için geliştirdiği teknikleri ThinkFun ile paylaştı ve ortaya Robot Turtle çıktı.

Oyun 4 kişiye kadar oynanabilirken, bir ebeveyn de karton üzerinde taşları hareket ettirmek için çocuklara yardımcı oluyor. İstedikleri kaplumbağa rengini seçen çocuklar, aynı renkteki elması da seçerek karton üzerinde farklı yerlere yerleştiriyor. Sonrasında ise aynı renkteki kart destesini alarak karton üzerine diziyor. 

Daha sonra çekilen talimat kartlarına göre kaplumbağa hareket ettiriliyor. Amaç aynı renkteki elmasa ulaşmak. Bunun için kart destesinde yer alan engelleri aşmak gerekiyor.

Talimat kartları kodlama mantığı temel alınarak hazırlanmış. Böylece oyun bitiminde aslında çocuklar basit bir kodlama yapmış oluyor. Çocukları yazılım geliştirmeye ısıtmak için hazırlanan oyun Haziran ayında dağıtıma başlayacak. Fiyatı ise 30$.

http://mashable.com/2014/02/19/robot-turtles-board-game/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
john ronald reuel tolkien 5 yıl
Yaygınlaşsa hemen kardeşime alırım. Türkiyeye gelmesi lazım tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 5 yıl
aaa süper yeğenime hemen alırım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH+ karşınızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim