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Robot barmen projesi "Somabar" başarıya ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Robot barmen projesi
Teknolojinin girmediği alan günümüzde neredeyse kalmadı, gelişmelerden nasibini alanlardan birisi de barmenler olacak gibi gözüküyor. Robot barmen projesi olan Somabar Kickstarter'da büyük ilgi görerek kısa sürede hedefine ulaştı. 50 bin dolarlık bağış için yola çıkan proje an itibariyle 200 bin dolar sınırına yaklaşmış durumda.

Üzerinde Soma Pods adı verilen tüpler barındıran robot kokteylleri yapmak için bu tüplere koyulan içecekleri önceden belirlenmiş oranlarda karıştırıyor. Android ve iOS için mobil uygulaması bulunan robotta kokteyller mobil uygulamadan seçiliyor.Ayrıca uygulamadan kokteyllerin sert veya hafif olması seçilebiliyor, hali hazırda bulunan içeceklere göre size kokteyl önerebiliyor veya azalan içecekleri bildirebiliyor.

Yaklaşık 300 adet kokteyl yapabilen robot dilerseniz eklediğiniz sonradan kokteylleri de hazırlamaya başlayabiliyor. Somabar şu an için 399 dolardan başlayan fiyatlar ile satın alınabiliyor. Temmuz ortasına kadar tüm alıcılara ürünün ulaşması bekleniyor.
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arel.gr 4 yıl
iyi dusunulmus,cok tuketim alani olacak !
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xmasx 4 yıl
Guzel birseye benziyor, bir nescafenin cihazi bir de bu hic fena olmaz :/
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MrKemal17 4 yıl
Düşünce olarak çok güzel ama kokteyl kalitesi olarak en iyi seviyeyi sunacağını düşünmüyorum.Zaten bir makineden de beklenemez.Çok güzel bir proje.
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Virtual Reality 4 yıl
300 tane kokteyl dile kolay, hiç bir barmen'in hafızasında 300 kokteyl yoktur. Bence geç bile kalınmış bir cihaz.
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umut_baris 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

300 tane kokteyl dile kolay, hiç bir barmen'in hafızasında 300 kokteyl yoktur. Bence geç bile kalınmış bir cihaz.

300 çeşit kokteyli satabilen yer var mı?

Müşterinin bildiği aynı şeyler.

Üstelik bir barı düşünecek olursak bu makinenin kokteyli hazırlama ve servis edilme süresini o kadar uzattığı da gayet açık.

Doğmadan ölen bir proje. Beş kuruş verilmez.
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1BilimAdamı 4 yıl
Konu başlığı dikkatimi çekti #zamazingo :)
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Gece772 4 yıl
Güzel...
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doctor_bey 4 yıl
Herkesin barmen olmasına gerek yok, koy evine bi tane bundan bak keyfine, birde dibimize kadar getiren bi şey icat etseler tam olur, hizmetçim yaparım bunu
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DeistSuat 4 yıl
Kendin hazırlamanın zevki varken böyle şey gereksiz olmuş.
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Ac1DBuRN 4 yıl
Bardağa içki doldurmakla doğru bir kokteyli nasıl hazırlanır arasındaki farki bilemeyen yorumculularımız 2015e girerken DH yorum seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Hepimiz barmeniz değil mi?
Ürün gayet yaratıcı çok satacağı aşikar. Daha önce kimsenin aklınamı gelmedi yoksa bu tarz ürünler varda kimsenin haberimi yok?
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kımyasal 4 yıl
Çin Foxconn robot üretimi için çabalıyor,bu sayede 100 binlerce çalışan insan yerine üretim bantlarını robotlar yürütecek.Haberdeki gibi insan yerine robotların bazı işleri yapabilmesi akla bu insanlar nereye .... getiriyor :)
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