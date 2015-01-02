Robot barmen projesi "Somabar" başarıya ulaştı

Üzerinde Soma Pods adı verilen tüpler barındıran robot kokteylleri yapmak için bu tüplere koyulan içecekleri önceden belirlenmiş oranlarda karıştırıyor. Android ve iOS için mobil uygulaması bulunan robotta kokteyller mobil uygulamadan seçiliyor.Ayrıca uygulamadan kokteyllerin sert veya hafif olması seçilebiliyor, hali hazırda bulunan içeceklere göre size kokteyl önerebiliyor veya azalan içecekleri bildirebiliyor.
Yaklaşık 300 adet kokteyl yapabilen robot dilerseniz eklediğiniz sonradan kokteylleri de hazırlamaya başlayabiliyor. Somabar şu an için 399 dolardan başlayan fiyatlar ile satın alınabiliyor. Temmuz ortasına kadar tüm alıcılara ürünün ulaşması bekleniyor.
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300 çeşit kokteyli satabilen yer var mı?
Müşterinin bildiği aynı şeyler.
Üstelik bir barı düşünecek olursak bu makinenin kokteyli hazırlama ve servis edilme süresini o kadar uzattığı da gayet açık.
Doğmadan ölen bir proje. Beş kuruş verilmez.
Ürün gayet yaratıcı çok satacağı aşikar. Daha önce kimsenin aklınamı gelmedi yoksa bu tarz ürünler varda kimsenin haberimi yok?