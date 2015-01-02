Robot barmen projesi "Somabar" başarıya ulaştı

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Teknolojinin girmediği alan günümüzde neredeyse kalmadı, gelişmelerden nasibini alanlardan birisi de barmenler olacak gibi gözüküyor. Robot barmen projesi olan Somabar Kickstarter'da büyük ilgi görerek kısa sürede hedefine ulaştı. 50 bin dolarlık bağış için yola çıkan proje an itibariyle 200 bin dolar sınırına yaklaşmış durumda.Üzerinde Soma Pods adı verilen tüpler barındıran robot kokteylleri yapmak için bu tüplere koyulan içecekleri önceden belirlenmiş oranlarda karıştırıyor. Android ve iOS için mobil uygulaması bulunan robotta kokteyller mobil uygulamadan seçiliyor.Ayrıca uygulamadan kokteyllerin sert veya hafif olması seçilebiliyor, hali hazırda bulunan içeceklere göre size kokteyl önerebiliyor veya azalan içecekleri bildirebiliyor.Yaklaşık 300 adet kokteyl yapabilen robot dilerseniz eklediğiniz sonradan kokteylleri de hazırlamaya başlayabiliyor. Somabar şu an için 399 dolardan başlayan fiyatlar ile satın alınabiliyor. Temmuz ortasına kadar tüm alıcılara ürünün ulaşması bekleniyor.