Rome: Total War mobil cihazlara geliyor

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Erken Romat İmparatorluğu döneminde geçen gerçek zamanlı strateji oyunu Rome: Total War, 2004 yılı sonunda yayınlanmış ve kısa süre içinde yoğun ilgi görmüştü. Kendi dönemi için önemli bir başarı olarak kabul edilen grafik motoru sayesinde savaş meydanlarında 30.000 kişilik ordulara olanak tanıyan oyun şimdi mobil cihazlara adım atmak üzere.

SEGA ve Feral Interactive işbirliği ile iPad’e uyarlanan oyunun ücretsiz oynanabilir bir yapıda olmayacağı gelen ilk bilgiler arasında. Dolayısıyla oyunu Heroes of Might & Magic 3 gibi 26.99TL gibi AppStore ortalamasının üstünde bir rakam ödeyerek satın almak gerekecek gibi görünüyor.





Yayınlanan ilk duyuru videosunda sadece iPad sürümünden bahsedilen ve Total War serisinin üçüncü ayağı olan Rome: Total War’un iPad’e ne zaman adım atacağına ilişkin henüz kesinlik kazanmış bir bilgi yok ancak tahminler yapımın yılın son çeyreğinden önce AppStore’da yayınlanmış olacağından yana. Bu arada oyunun iPad’in yanı sıra Android’e port edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak ise kesinlik kazanmış bir ifade bulunmuyor.

Rome: Total War’un iPad sürümü için yayınlanan ilk duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:



