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Rome: Total War mobil cihazlara geliyor

Bir dönem Windows ve Mac ortamındaki en sevilen strateji oyunlarından olan Rome: Total War, çok yakında iOS tarafına geliyor. Sevilen yapım öncelik iPad’de olmak üzere yeniden hayat bulacak.
2 yıl
10,5b
1
22
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rome: Total War mobil cihazlara geliyor
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Erken Romat İmparatorluğu döneminde geçen gerçek zamanlı strateji oyunu Rome: Total War, 2004 yılı sonunda yayınlanmış ve kısa süre içinde yoğun ilgi görmüştü. Kendi dönemi için önemli bir başarı olarak kabul edilen grafik motoru sayesinde savaş meydanlarında 30.000 kişilik ordulara olanak tanıyan oyun şimdi mobil cihazlara adım atmak üzere.

SEGA ve Feral Interactive işbirliği ile iPad’e uyarlanan oyunun ücretsiz oynanabilir bir yapıda olmayacağı gelen ilk bilgiler arasında. Dolayısıyla oyunu Heroes of Might & Magic 3 gibi 26.99TL gibi AppStore ortalamasının üstünde bir rakam ödeyerek satın almak gerekecek gibi görünüyor.


Yayınlanan ilk duyuru videosunda sadece iPad sürümünden bahsedilen ve Total War serisinin üçüncü ayağı olan Rome: Total War’un iPad’e ne zaman adım atacağına ilişkin henüz kesinlik kazanmış bir bilgi yok ancak tahminler yapımın yılın son çeyreğinden önce AppStore’da yayınlanmış olacağından yana. Bu arada oyunun iPad’in yanı sıra Android’e port edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak ise kesinlik kazanmış bir ifade bulunmuyor.

Rome: Total War’un iPad sürümü için yayınlanan ilk duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:



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winxperror 2 yıl
Ipad mi alsak?
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GenkaNuank 2 yıl
Sadece multiplayer savas olsa gene kapis kapis gider
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Uberior 2 yıl
Tüyler diken diken
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brshr 2 yıl
Zorla iPad aldıracaklar.
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Fokfe 2 yıl
Efsaneler efsanesi
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AC_Hawker 2 yıl
Bir zamanlar boyum kadar bilgisayarla oynadığım oyunu şimdi el kadar cihazda oynatacaklar.
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EnverPasha 2 yıl
efsane oyun, mobile taşınması çok güzel olmuş, güzel güneşli bir havada bahçe de hamakta sallanırken güzel zaman geçire bilinecek hava da :) nedense böyle bir düşünce luştu hehe keyif..
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alemburda34 2 yıl
Efsanedir az entrika dondurmedik :)
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Bemoltr 2 yıl
Sonra diyorlarki telefon neden elinizden düşmüyor, hadi gelde karşı koy
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Jigsawlaw 2 yıl
5/10 tl olsa anlarım da 27 lira çok steam key alsam o kadar tutmaz androide gelse apk da akarız (androidde para veresim gelmiyo napayım :)
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