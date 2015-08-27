Rovio işten çıkarmalara başladı

Angry Birds 2 ile başarılı indirme rakamlarına imza atan Finlandiyalı oyun devi Rovio, bununla birlikte mali tablolarındaki düşüşü bir türlü engelleyemiyor ve artık radikal adımlar atmaya karar verdi.





Yeniden yapılanma sürecine başlayan firmanın ilk adımı iş gücünün yüzde 30'unu kesmek oldu. Bu da 260 civarında çalışan sayısına denk geliyor. İşten çıkarmalar sonunda firma önemli bir tasarruf etmeyi planlıyor. Geçen yıl da firma 130 kişiyi işten çıkarmıştı. Yeni rakam firma tarihindeki en büyük seviyeyi temsil ediyor.





Yıllar içerisinde Angry Birds konsepti haricinde bir iki farklı oyun deneyen Rovio beklediği ilgiyi göremedi. Ayrıca Angry Birds konseptini de farklı bir şekilde oyunculara sunamadı. NBA, Star Wars gibi temalar ilgi çekmede başarılı olamadı.





Firma lisanslı ürün satışlarından iyi bir gelir elde ediyor. Ayrıca hazırlığı süren Angry Birds animasyon filminden de beklentiler oldukça yüksek. Firma oyun, lisanslı ürün ve medya konularına ağırlık vermeyi planlıyor.





Angry Birds 2 yapımı uzun süredir devam eden eleştirileri bir nebze de olsa yatıştırmış görünüyor. Oyun konseptinin ve tasarımın elden geçirilerek daha ilgi çekici hale getirilmesi oyuncu cephesinde de beğeni kazandı. Firmanın ivmeyi korumak adına sürekli yenilikler ortaya koyması kaçınılmaz görünüyor.

http://www.slashgear.com/rovio-maker-of-angry-birds-to-layoff-a-third-of-its-workers-26399452/