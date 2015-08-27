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Rovio işten çıkarmalara başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rovio işten çıkarmalara başladı

Angry Birds 2 ile başarılı indirme rakamlarına imza atan Finlandiyalı oyun devi Rovio, bununla birlikte mali tablolarındaki düşüşü bir türlü engelleyemiyor ve artık radikal adımlar atmaya karar verdi. 

Yeniden yapılanma sürecine başlayan firmanın ilk adımı iş gücünün yüzde 30'unu kesmek oldu. Bu da 260 civarında çalışan sayısına denk geliyor. İşten çıkarmalar sonunda firma önemli bir tasarruf etmeyi planlıyor. Geçen yıl da firma 130 kişiyi işten çıkarmıştı. Yeni rakam firma tarihindeki en büyük seviyeyi temsil ediyor. 

Yıllar içerisinde Angry Birds konsepti haricinde bir iki farklı oyun deneyen Rovio beklediği ilgiyi göremedi. Ayrıca Angry Birds konseptini de farklı bir şekilde oyunculara sunamadı. NBA, Star Wars gibi temalar ilgi çekmede başarılı olamadı. 

Firma lisanslı ürün satışlarından iyi bir gelir elde ediyor. Ayrıca hazırlığı süren Angry Birds animasyon filminden de beklentiler oldukça yüksek. Firma oyun, lisanslı ürün ve medya konularına ağırlık vermeyi planlıyor. 

Angry Birds 2 yapımı uzun süredir devam eden eleştirileri bir nebze de olsa yatıştırmış görünüyor. Oyun konseptinin ve tasarımın elden geçirilerek daha ilgi çekici hale getirilmesi oyuncu cephesinde de beğeni kazandı. Firmanın ivmeyi korumak adına sürekli yenilikler ortaya koyması kaçınılmaz görünüyor.  

http://www.slashgear.com/rovio-maker-of-angry-birds-to-layoff-a-third-of-its-workers-26399452/ Yorum Yaz
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ltrg 4 yıl
Bi kusla saltanat kuracaklarini sandilar herhalde
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Pi 4 yıl
Engelleyemez tabi. Sene olmus 2015 hala daha sapanla kus atma oyunu. İnsan uc bes bir sey gelistirir. Ben olsam coktan kovmustum bunlari
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Technotronic 4 yıl
Bu oyunun modası çoktan geçti , yeni oyunlara yönelmeli şirket
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Infinitum 4 yıl
İlk oyunlarıyla güzel ivme yakaladılar ama ne bekliyorlardı anlamıyorum. Kısa süre sonra unutulacak bir oyun için şirketleşmeye gitmenin mantığını anlamadım. Bence baştan beri ne olacağı belliydi
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THUGGER 4 yıl
glaxy y bile kaldiriyordu zamaninda simdi uctular. talep azaldi.
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kadirirdem 4 yıl
ilk oyun ve yeni çıkan 2 si güzel diğerlerini at çöpe zaten onlardan bu iş çıkarmalar....
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darkest earth 4 yıl
Zamanında akıllı tellerde doğru düzgün oyun yokken bomba gibi düştüler piyasaya. Normal yani talebin azalması. İlk oyunları gibi asla olmaz.
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