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Rubik Küp çözümünde dünya rekoru kırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
20,9b
1
45
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rubik Küp çözümünde dünya rekoru kırıldı
1974 yılında Macar heykeltıraş Ernõ Rubik tarafından icat edilen mekanik bulmaca Rubik Küp, dünyanın en çok satan oyuncaklardan biri olmasıyla nam salmış, aynı zamanda zeka küpü olarak pek çok bilim yarışmasında da kullanılmıştır. Farklı zorluk derecelerinde versiyonları olan Rubik Küp'ün çözümünde dünya rekoru kırıldı. 3x3x3 konfigürasyonundaki standart Rubik Küp'te bir insanın elde ettiği en hızlı sonuç 5.55 saniye iken, ARM Baş Mühendisi David Gliday'in hem yazılımını hem de Lego Mindstorm kullanarak mekaniğini geliştirdiği Cubestormer 3 isimli robot, 3.2 saniyede çözüme ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Daha da ilginç olan ise, bir önceki rekorun da yine David Gliday tarafından geliştirilen önceki sistemin sahip olmasıydı. 
Önceki rekora kıyasla %62 daha hızlı çözüm bulan sistemde, hesapmaları üzerinde özel bir uygulamanın çalıştığı Exynos 5 Octa işlemcili Samsung Galaxy S4 üstleniyor. David Gliday yaptığı açıklamasında, sistemdeki en zorlayıcı unsurun, motor ve akıllı telefon arasındaki iletişimi ve ideal çalışma sistemini oluşturabilmek olduğunu ifade ediyor. Mike Dobson ile birlikte, işlerinden kalan boş vakitlerini kullanarak 18 ayda geliştirdiği bu sisteme ek olarak Gliday, Huawei Ascend P6'yı kullandığı 4x4x4'lü bir rubik küp ve Samsung Galaxy S3'ün kullanıldığı 9x9x9 dizilimindeki çok daha karmaşık bir rubik küp için de rekor sürede çözüme ulaşmayı başardı. İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen  Big Bang etkinliği çerçevesinde gösterilen robot sistemler ile ARM, kendi mimarisine sahip olan mobil işlemcilerin, uygun yazılımlar ile neler yapabildiğini katılımcılara sergiliyor.

 
 
 

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ilhan_28 5 yıl en beğenilen
makinelerin zamana karşı yarışı ve elde ettiği başarılı sonuçları ağzımız açık izliyoruz lakin bu süreçte tüm bu karmaşık sistemleri tasarlayan ve kendisi zaten başlı başına bir tasarım harikası olan insan faktörünü es geçiyoruz.
makinelerin zamana karşı yarışı ve elde ettiği başarılı sonuçları ağzımız açık izliyoruz lakin bu süreçte tüm bu karmaşık sistemleri tasarlayan ve kendisi zaten...
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2 Yanıt Yanıtla +65
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carter 5 yıl
Artık telefonların rubik küp benchmarklarını da görmek istiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +34
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AY Force 5 yıl
Insanin şarja taktığı alet nelerde yapıyor

1 Yanıt Yanıtla +22
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1 Avatar
Lepanto 5 yıl
Vay be zamanında bu rekor N8 ile kırılmıştı şimdi hatırladım
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Glorfindel1907 5 yıl
ee tamam rekoru kırmış biz ne yapabiliriz şimdi boş yorum yapmaktan başka
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Exterminatee 5 yıl
simdi burda p6 ya iyimi diyorlar kotumu diyorlar ?
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B_O_S_S 5 yıl
Gerçektende insanların şu yaratıcı yönü harika, ne makinalar üretiliyor.
Adamda Fedon'un gençliğine benziyor :)
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Ryan Oreily 5 yıl
şu forumda ne değişik insanlar var yahu.
biride adamı tebrik etmimiş.
yok birisi insanı es geçiyoruz falan demiş.
Yok birisi robotla yapıyor zaten yavvvv demiş.
değişik bir milletiz...
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Quard 5 yıl
3,2 saniye de yapması büyük bir başarı ama sonuçta makine ile başarılmış bir sonuç. Canlı canlı insan eliyle yapılmamış bir rekoru ben rekor olarak bakmam ancak şöyle olur: insanın makineyle yarışması değil, makinenin makineyle yarışması adil olur diye düşünüyorum.
Birde makinelerin bu kadar hızlı olması gelecek için büyük(önemli) bir adımdır diye düşünüyorum.
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_Hayabusa_ 5 yıl
Evet çözüm yapan robotlar LEGO TECHNIC...:)
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Blood Money 5 yıl
bunu benim 3gs'e yapsan alev alır heralde
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MK* 5 yıl
Lego dimi onlar,

duygulandım
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SteveMeade 5 yıl
Bunu iPhone'lara çözdürmeyi deneselerdi keşke çözene kadar bataryası biterdi garibanın :D
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madhane 5 yıl
Ben 28 yildir coZemedim 1 kez olsun adamlar cozmeyi asmis makina tasarlamis yazilim yazmis bide cozdurmus cok merak ediyorum rubik kubun alogoritmasi neymis
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1OOOOOO 5 yıl
birde bu olayda telefonların reklamını yapıyorlar ya alakası yok. Olay mekanik aksamın hızında bitiyor. galaxy s de baglasan aynı sürede çozer.
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ouzqan 5 yıl
Şu oyunu bi sevemedim . Nalet olası şey hep bir yer sıkıntı çıkarıyordu .
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