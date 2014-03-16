Rubik Küp çözümünde dünya rekoru kırıldı

1974 yılında Macar heykeltıraş Ernõ Rubik tarafından icat edilen mekanik bulmaca Rubik Küp, dünyanın en çok satan oyuncaklardan biri olmasıyla nam salmış, aynı zamanda zeka küpü olarak pek çok bilim yarışmasında da kullanılmıştır. Farklı zorluk derecelerinde versiyonları olan Rubik Küp'ün çözümünde dünya rekoru kırıldı. 3x3x3 konfigürasyonundaki standart Rubik Küp'te bir insanın elde ettiği en hızlı sonuç 5.55 saniye iken, ARM Baş Mühendisi David Gliday'in hem yazılımını hem de Lego Mindstorm kullanarak mekaniğini geliştirdiği Cubestormer 3 isimli robot, 3.2 saniyede çözüme ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Daha da ilginç olan ise, bir önceki rekorun da yine David Gliday tarafından geliştirilen önceki sistemin sahip olmasıydı.

Önceki rekora kıyasla %62 daha hızlı çözüm bulan sistemde, hesapmaları üzerinde özel bir uygulamanın çalıştığı Exynos 5 Octa işlemcili Samsung Galaxy S4 üstleniyor. David Gliday yaptığı açıklamasında, sistemdeki en zorlayıcı unsurun, motor ve akıllı telefon arasındaki iletişimi ve ideal çalışma sistemini oluşturabilmek olduğunu ifade ediyor. Mike Dobson ile birlikte, işlerinden kalan boş vakitlerini kullanarak 18 ayda geliştirdiği bu sisteme ek olarak Gliday, Huawei Ascend P6'yı kullandığı 4x4x4'lü bir rubik küp ve Samsung Galaxy S3'ün kullanıldığı 9x9x9 dizilimindeki çok daha karmaşık bir rubik küp için de rekor sürede çözüme ulaşmayı başardı. İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen Big Bang etkinliği çerçevesinde gösterilen robot sistemler ile ARM, kendi mimarisine sahip olan mobil işlemcilerin, uygun yazılımlar ile neler yapabildiğini katılımcılara sergiliyor.